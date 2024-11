Xpeng avvia la costruzione di un nuovo stabilimento per produrre 10.000 auto volanti all’anno

La divisione auto volanti di Xpeng, Xpeng AeroHT, ha avviato la costruzione di uno stabilimento produttivo di 180.000 metri quadrati a Guangzhou, destinato alla produzione della sua nuova auto volante modulare, la Land Aircraft Carrier (LAC).

La struttura, la cui conclusione è prevista per il 2026, avrà una capacità produttiva di 10.000 unità all’anno.

Dopo aver ricevuto oltre 3.000 preordini dal suo lancio a settembre, Xpeng sta posizionando la sua innovazione avanzata nel settore dei trasporti all’avanguardia nel settore delle auto volanti modulari in Cina.

Cos’è la portaerei terrestre Xpeng?

Presentata a settembre, la portaerei terrestre di Xpeng, dal prezzo di circa 2 milioni di yuan, è un veicolo composto da due parti, con capacità di trasporto sia via terra che via aria.

Il LAC è costituito da un vettore a tre assi e da un grande drone in grado di atterrare e attraccare autonomamente al vettore.

Dopo la sua prima dimostrazione pubblica al prossimo Zhuhai Air Show nel novembre 2024, il design modulare del veicolo offre versatilità per molteplici applicazioni, dai servizi di emergenza al trasporto privato.

Sebbene la domanda possa essere limitata tra i singoli acquirenti, Xpeng prevede un forte interesse da parte di settori come il soccorso e i servizi pubblici, dove la mobilità è fondamentale.

Xpeng non è l’unica casa automobilistica cinese a entrare nel settore delle auto volanti. Di recente, anche Chery ha presentato il suo veicolo volante modulare, evidenziando il crescente interesse per le auto volanti nell’industria automobilistica cinese.

Il potenziale delle auto volanti è in linea con l’ambizione della Cina di essere leader nelle nuove soluzioni di trasporto.

L’elaborazione di normative di supporto per l’uso quotidiano e sicuro di questi veicoli influenzerà probabilmente una più ampia adozione.

Il LAC misura 5,5 metri di lunghezza, 2 metri di larghezza e 2 metri di altezza, con uno stile minimalista e aerodinamico. Costruito sulla piattaforma EREV 800V di Xpeng, il veicolo può raggiungere un’autonomia mista di 1.000 km per carica.

Il componente dell’aeromobile, un drone completamente elettrico, può agganciarsi automaticamente al vettore ed è equipaggiato per gestire 5-6 voli con una carica completa. Il suo sistema ad alta tensione consente al drone di ricaricarsi dal 30% all’80% in soli 18 minuti.

La nuova fabbrica di Xpeng a Guangzhou

Il nuovo stabilimento di Xpeng, situato nella zona di sviluppo di Guangzhou, ospiterà quattro officine di produzione, che copriranno processi che vanno dall’assemblaggio alla verniciatura.

Sebbene la costruzione fosse inizialmente prevista per settembre, si prevede che l’impianto sarà operativo in tempo per raggiungere gli obiettivi di produzione di Xpeng per il 2026.

L’unico obiettivo della fabbrica sarà la produzione della componente aeronautica del LAC, mentre l’assemblaggio della portaerei avverrà presso le strutture esistenti di Xpeng.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, la commercializzazione delle auto volanti si scontra con sfide normative e di prezzo.

L’elevato costo del LAC, unito all’evoluzione del quadro giuridico cinese per i veicoli volanti, potrebbe ostacolarne l’adozione sul mercato di massa.

Inoltre, per l’esercizio commerciale di questi veicoli resta necessario ottenere una licenza di volo.

Tuttavia, l’attenzione di Xpeng sulle partnership con clienti istituzionali, compresi i servizi di soccorso, potrebbe attenuare i rischi di domanda tra i consumatori privati.

Il successo della portaerei terrestre potrebbe ridefinire la posizione di Xpeng nel mercato automobilistico mondiale.

Il suo impegno nel settore dei veicoli volanti è in linea con l’ascesa delle soluzioni di mobilità ad alta tecnologia, che molti ritengono possano plasmare il futuro del trasporto urbano e di emergenza.

Poiché Xpeng è pioniera nella tecnologia delle auto volanti, l’inaugurazione del suo stabilimento potrebbe segnare ulteriori progressi, rafforzando la leadership della Cina nella produzione automobilistica avanzata.