Apple annuncia il nuovo iMac con l’ultimo chip M4: tutto quello che devi sapere

Apple ha presentato un iMac aggiornato dotato del suo ultimo chip M4, a dimostrazione del continuo impegno del gigante della tecnologia nell’integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale (IA) in tutta la sua gamma di prodotti.

Con un prezzo a partire da 1.299 dollari, il nuovo iMac sarà disponibile per l’acquisto dall’8 novembre.

Il lancio segue il recente lancio da parte di Apple dei nuovi iPhone, Apple Watch e AirPods a settembre, rendendo questo iMac l’ultimo grande prodotto annunciato quest’anno.

Mentre Apple amplia la portata dell’intelligenza artificiale, l’iMac con processore M4 è destinato a rendere più efficienti le attività quotidiane e offre numerosi aggiornamenti, da nuovi colori vivaci al supporto per ulteriori display 6K.

Le capacità di intelligenza artificiale di Apple sono state ampliate con l’iMac M4

Nel trimestre di giugno, la divisione Mac di Apple ha registrato vendite per 7 miliardi di dollari, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente.

Ora, grazie al chip M4, il nuovo iMac di Apple integra funzionalità di intelligenza artificiale avanzate, simili ai recenti aggiornamenti di iPhone e iPad.

“Apple Intelligence”, una serie di nuove funzionalità, consente agli utenti di riscrivere, correggere o condensare il testo sui propri computer.

Ad esempio, gli utenti possono perfezionare le bozze delle email con suggerimenti basati sull’intelligenza artificiale, rendendo le comunicazioni più professionali e precise.

Ora è disponibile anche la possibilità di scrivere a Siri, aggiungendo maggiore flessibilità nelle interazioni dell’utente.

Apple prevede un ulteriore aggiornamento di Apple Intelligence a dicembre, che integrerà ChatGPT di OpenAI nei suoi strumenti di scrittura e Siri.

Questo lancio è in linea con l’ambizione del gigante della tecnologia di rendere l’intelligenza artificiale parte integrante della sua esperienza utente, in competizione con Bard di Google e Bing, potenziato dall’intelligenza artificiale di Microsoft.

Opzioni di visualizzazione migliorate

Il nuovo iMac, mantenendo il suo display Retina da 24 pollici con risoluzione 4.5K, introduce un’opzione “nano-texture” antiriflesso che riduce al minimo i riflessi, un vantaggio per professionisti e creativi che lavorano in condizioni di illuminazione variabili.

Con tonalità di verde, giallo, arancione, rosa, viola e il classico argento, Apple offre una gamma sorprendente di finiture.

Questa mossa garantisce continuità al marchio Apple incentrato sul colore, offrendo al contempo agli utenti maggiori possibilità di scelta nella personalizzazione dei propri spazi di lavoro.

Anche gli ultimi Magic Mouse e Magic Keyboard di Apple hanno ricevuto un aggiornamento. Entrambi gli accessori ora supportano la ricarica USB-C, allontanandosi dalle vecchie porte Lightning, allineandosi alle normative UE e alle tendenze del settore verso standard di ricarica universali.

Chip M4: velocità ed efficienza energetica

Introdotto per la prima volta nell’iPad Pro a maggio, il chip M4 è realizzato utilizzando il processo di produzione a 3 nanometri di TSMC, che garantisce una migliore elaborazione grafica e funzioni di intelligenza artificiale avanzate.

Secondo Apple, l’M4 consuma metà dell’energia del suo predecessore, l’M2, lanciato nel 2022, migliorando così la durata della batteria e l’efficienza complessiva dei dispositivi che richiedono elevate prestazioni.

Il chip M4 consente un multitasking più fluido e tempi di caricamento più rapidi per le applicazioni ad alta intensità grafica, distinguendo ulteriormente la gamma Mac di Apple da quella dei concorrenti.

In linea con le esigenze professionali, l’iMac aggiornato include quattro porte USB-C, tutte con supporto Thunderbolt 4, per garantire elevate velocità di trasferimento dati per file di grandi dimensioni, come video e grafica ad alta risoluzione.

Gli utenti possono collegare fino a due display 6K aggiuntivi, soddisfacendo così le esigenze dei professionisti creativi e degli appassionati di tecnologia che si affidano a configurazioni multi-monitor per la produttività.

Continua lo slancio per i lanci hardware di Apple

La famiglia Mac di Apple ha costantemente prodotto ottimi rendimenti, anche se l’iPhone rimane il prodotto più prezioso dell’azienda.

Greg Joswiak, responsabile marketing di Apple, ha anticipato ulteriori annunci nei prossimi giorni, innescando speculazioni su ulteriori aggiornamenti del Mac.

Il lancio di questo nuovo iMac segue quello di iPhone, Watch e AirPods, sottolineando la strategia di Apple di scaglionare i principali lanci di hardware nel corso dell’anno per mantenere vivo l’interesse dei consumatori.

Apple ha evidenziato gli aspetti ecosostenibili dei suoi ultimi prodotti, tra cui l’iMac, che incorpora materiali riciclati e dà priorità all’efficienza energetica.

Con il chip M4 e Apple Intelligence, il colosso della tecnologia punta a rimanere competitivo nel mercato dell’intelligenza artificiale in rapida evoluzione, mantenendo al contempo l’impegno per la sostenibilità.

Questa combinazione potrebbe rafforzare la posizione di Apple come leader nella tecnologia di consumo, soprattutto perché i consumatori cercano dispositivi che siano al tempo stesso potenti e rispettosi dell’ambiente.