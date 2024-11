Gli analisti esprimono un atteggiamento ottimista in vista dei risultati del terzo trimestre di Chipotle Mexican Grill, la cui pubblicazione è prevista per martedì, e si aspettano che l’azienda registri una solida crescita di fatturato e utili.

I guadagni saranno monitorati attentamente poiché si tratta della prima pubblicazione dei guadagni della catena di ristoranti dopo la partenza del suo CEO Brian Niccol, che ad agosto ha lasciato l’azienda per guidare Starbucks; la notizia delle sue dimissioni ha provocato un calo del 14% del prezzo delle azioni CMG in quel momento.

Tuttavia, da agosto, anche nell’era post-Niccol, il titolo si è ripreso e ha continuato a crescere, e si prevede che gli utili manterranno questo slancio.

“Chipotle sembra un candidato convincente per superare gli utili”, ha affermato Zacks Investment Research.

Wall Street stima che Chipotle pubblicherà utili pari a 25 centesimi ad azione, con un aumento dell’8,7% su base annua, su un fatturato di 2,8 miliardi di dollari, ovvero del 13,9% in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

Si prevede che le vendite nei negozi tradizionali aumenteranno del 6,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, a dimostrazione del costante interesse dei consumatori.

Il ritorno del petto affumicato contribuirà a rafforzare le vendite

L’abbandono da parte di Brian Niccol della catena di fast-casual burritos è stato significativo poiché, durante il suo mandato di 6 anni, è riuscito a risollevare la catena, che stava attraversando un periodo di crisi dopo aver perso la fiducia dei consumatori a seguito di una serie di malattie trasmesse tramite alimenti.

Sotto la sua supervisione, le vendite dell’azienda raddoppiarono e il prezzo delle azioni aumentò di circa l’800%. Le azioni erano scese fino al 14% alla notizia della sua partenza, ma da allora hanno recuperato le perdite.

La fiducia della Borsa in Chipotle deriva dal suo solido posizionamento di mercato nel settore fast-casual, dalle sue capacità tecnologiche innovative e dalla gestione efficiente della supply chain.

Questi elementi hanno consolidato l’attrattiva di Chipotle in tutti i livelli di reddito, secondo l’analista di UBS Dennis Geiger che ha affermato in un rapporto di Barron’s,

Continuiamo a ritenere che CMG sia ben posizionata per ottenere performance superiori in termini di traffico e guadagni di margine nel 2024 e 2025, anche in un contesto macroeconomico difficile.

I risultati di questo trimestre trarranno probabilmente vantaggio dal ritorno dello Smoked Brisket, un prodotto molto amato dai fan che storicamente ha incrementato le vendite.

Chipotle non è stata immune alle sfide che hanno interessato l’intero settore, tra cui i costi più elevati di cibo e manodopera.

Mentre alcuni analisti ritengono che l’aumento delle spese rappresenti una potenziale sfida per i margini, Geiger ritiene che l’efficienza operativa di Chipotle potrebbe contribuire a contenere questi costi.

Con la stabilizzazione dell’economia, Chipotle potrebbe anche prendere in considerazione aumenti strategici dei prezzi per compensare queste pressioni.

Il discorso agli investitori di Boatwright guiderà la reazione post-utile delle azioni

Questa conference call sui risultati finanziari rappresenterà la prima opportunità per il CEO ad interim Scott Boatwright di presentare la vision dell’azienda agli investitori.

Dopo aver lavorato per sette anni presso Chipotle, Boatwright è considerato da alcuni un potenziale candidato a lungo termine per il ruolo di CEO.

L’analista di Stifel Chris O’Cull ha commentato l’influenza di Boatwright, scrivendo: “Questo trimestre sarà la prima opportunità per il CEO ad interim Scott Boatwright di rivolgersi direttamente agli investitori e crediamo che la sua capacità di ispirare fiducia nelle prospettive dell’azienda influenzerà la reazione del titolo dopo gli utili”.

Investitori e analisti sono ansiosi di conoscere il punto di vista di Boatwright sulla crescita sostenibile e sul posizionamento strategico mentre Chipotle entra in una nuova fase di leadership.

Quest’anno le azioni Chipotle hanno avuto un andamento positivo, con un rialzo del 33% e una chiusura recente con un rialzo del 2% a 60,60 dollari.

Secondo Barron’s, in seguito a una raccomandazione della stessa rivista pubblicata in agosto, in un periodo di flessione azionaria durata due mesi e con il successivo frazionamento del 50 per 1, le azioni hanno guadagnato un ulteriore 14%, sottolineando la fiducia del mercato nelle prospettive di Chipotle.

Gli analisti prevedono che l’azienda manterrà una buona resilienza anche dopo la chiusura degli utili, sostenuta da vendite solide e da una base di clienti fedeli in espansione.