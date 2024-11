Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Secondo l’ Hurun Research Institute, il fondatore di ByteDance, Zhang Yiming, è stato incoronato l’uomo più ricco della Cina, sostituendo Zhong Shanshan di Nongfu Spring, che lo ha guidato negli ultimi tre anni.

La fortuna di Zhang, pari a 49,3 miliardi di dollari, eclissa quella di Zhong, pari a 47,9 miliardi di dollari, dopo un anno tumultuoso per l’attività di acqua in bottiglia di Zhong, che ha dovuto affrontare critiche pubbliche all’inizio del 2024.

Zhang, noto in tutto il mondo per TikTok, ha visto la sua ricchezza aumentare vertiginosamente quando i profitti di ByteDance sono aumentati di quasi il 30%, posizionandolo al vertice della gerarchia della ricchezza in Cina.

La classifica di quest’anno evidenzia l’evoluzione del panorama della ricchezza cinese, con i settori della tecnologia e dell’energia ora in testa, rispetto al settore immobiliare, un tempo dominante.

I miliardari della tecnologia dominano i più ricchi della Cina

L’ascesa del fondatore di ByteDance, Zhang Yiming, segna un cambiamento significativo nella composizione della ricchezza in Cina, con i miliardari della tecnologia sempre più in cima alla lista.

Al terzo posto si classifica il CEO di Tencent, Pony Ma, valutato 44,4 miliardi di dollari, mentre al quarto posto si piazza Colin Huang, fondatore di Pinduoduo.

L’espansione internazionale e la crescita dei ricavi di Tencent e Pinduoduo hanno rafforzato la posizione dei loro fondatori.

Il successo globale di ByteDance con TikTok è un esempio della tendenza degli imprenditori cinesi a puntare ai mercati internazionali, una strategia che ormai distingue la nuova generazione di miliardari dai loro predecessori.

La popolazione miliardaria cinese è diminuita in modo significativo: 142 miliardari in meno rispetto all’anno precedente, portando il totale a 753.

Questo calo del 16% è dovuto alle difficoltà dell’economia cinese e alle scarse performance dei mercati azionari.

Il numero dei miliardari è diminuito di oltre il 30% dal picco di 1.185 registrato nel 2021, evidenziando il rallentamento economico della Cina e la volatilità del mercato.

La ricchezza complessiva degli individui più ricchi della Cina ha raggiunto i 3.000 miliardi di dollari, con un calo del 10% rispetto all’anno scorso.

L’attenzione si sposta dal settore immobiliare a quello tecnologico ed energetico

La Hurun China Rich List riflette uno spostamento della ricchezza cinese dal settore immobiliare a quello tecnologico, dell’elettronica di consumo e delle energie rinnovabili.

Mentre gli ex leader del settore immobiliare stanno perdendo terreno, gli imprenditori nei settori della tecnologia e dell’energia rappresentano ora il futuro economico del Paese.

I dirigenti di aziende come ByteDance e Pinduoduo sono un esempio lampante di questo cambiamento, sfruttando i mercati internazionali per espandere la propria ricchezza.

La composizione dell’elenco è un indicatore significativo di come si prevede che la crescita economica della Cina nei prossimi anni sarà caratterizzata da meno sviluppatori ma più innovatori nei settori digitale e verde.

Hurun Research sottolinea che i miliardari cinesi di oggi hanno una mentalità decisamente più globale.

ByteDance di Zhang Yiming e Pinduoduo di Colin Huang si sono notevolmente spinti oltre i confini della Cina, con TikTok e Temu che hanno rispettivamente ottenuto una notevole popolarità a livello internazionale.

Questa attenzione strategica ai mercati esteri è in linea con obiettivi economici più ampi, mentre la crescita del mercato interno cinese rallenta, spingendo gli imprenditori a cercare opportunità all’estero e a garantire le proprie fortune attraverso una portata globale.

La Hurun China Rich List evidenzia che la tecnologia e l’energia sono ormai fonti essenziali di ricchezza in Cina, rimodellando il panorama economico del Paese.

Pony Ma di Tencent e Zhang Yiming di ByteDance sono esempi di questa transizione, costruendo fortune attraverso iniziative ad alta crescita incentrate sul digitale.

Il passaggio dal settore immobiliare alla tecnologia evidenzia un momento di trasformazione per l’economia cinese, evidenziando l’innovazione e l’internazionalizzazione come fattori critici per l’accumulo di ricchezza.