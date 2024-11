L’aumento della produzione globale manterrà bassi i prezzi dello zucchero

I futures sullo zucchero sull’Intercontinental Exchange sono scesi di oltre il 4% dall’inizio di ottobre, poiché l’aumento della produzione ha influito sul sentiment.

I prezzi sono crollati di oltre il 2% nella seduta di lunedì, in quanto la spremitura della canna da zucchero nella regione Centro-Sud del paese è aumentata notevolmente nella prima metà di ottobre.

Tuttavia, martedì i future sullo zucchero hanno recuperato parte delle perdite e sono aumentati dello 0,9%, seguendo l’andamento crescente dei prezzi del petrolio greggio.

Al momento in cui scriviamo, il contratto sullo zucchero più attivo sull’Intercontinental Exchange era a 22,13 centesimi di dollaro USA per libbra.

I prezzi più alti del petrolio greggio portano a tariffe più elevate per la benzina. Ciò incoraggia gli automobilisti a passare all’etanolo, il che significa che una parte maggiore del biocarburante viene deviata dallo zucchero, limitando la fornitura di saccarosio.

Anche l’indebolimento del dollaro martedì ha favorito i prezzi dello zucchero, poiché un dollaro più forte rende la materia prima più costosa per gli acquirenti esteri.

UNICA segnala un aumento della spremitura della canna da zucchero in Brasile

Venerdì, l’UNICA, l’Associazione brasiliana dell’industria della canna da zucchero e delle bioenergie, ha reso noto che la spremitura della canna da zucchero nella regione Centro-Sud del Paese ha raggiunto i 33,8 milioni di tonnellate nella prima metà di ottobre.

Secondo il rapporto, nello stesso periodo dell’anno scorso la spremitura della canna da zucchero è stata di circa 32,9 milioni di tonnellate.

Per la stagione, la spremitura cumulativa della canna da zucchero a metà ottobre è aumentata del 2,4% su base annua, raggiungendo 538,8 milioni di tonnellate.

Nel frattempo, secondo il rapporto, la produzione di zucchero nella prima metà di ottobre è aumentata dell’8% su base annua, raggiungendo i 2,4 milioni di tonnellate.

La produzione cumulativa di zucchero durante la stagione a metà ottobre era di 35,6 milioni di tonnellate, in aumento di quasi il 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il raccolto eccezionale in India aumenta il ribasso

Anche le aspettative di un raccolto di zucchero abbondante durante la stagione 2024-25 (ottobre-settembre) hanno contribuito al ribasso dei prezzi.

Ottimismo che un monsone superiore alla norma tra giugno e settembre in India porterà a una maggiore produzione nel gigante asiatico. L’India è il secondo produttore di zucchero dopo il Brasile.

Il Dipartimento meteorologico indiano ha affermato che durante la stagione dei monsoni, conclusasi il 30 settembre, sono caduti nel Paese 934,8 millimetri di pioggia, il 7,6% in più rispetto alla media del lungo periodo.

L’agenzia meteorologica ha inoltre affermato che in questa stagione dei monsoni l’India ha ricevuto il maggior numero di precipitazioni degli ultimi quattro anni.

Inoltre, il ministro indiano dell’alimentazione Pralhad Joshi ha recentemente affermato che il governo sta valutando la possibilità di revocare il divieto sulle esportazioni di zucchero. Ha affermato che il governo prenderà una decisione una volta che saranno disponibili le stime del settore per la produzione di canna da zucchero e il bilancio di apertura per lo zucchero per la stagione 2024-25.

L’India ha limitato a tempo indeterminato le esportazioni di zucchero nell’ottobre 2023 per garantirne un’adeguata disponibilità sui mercati locali.

Un maggiore apporto di zucchero dall’India potrebbe incrementare l’offerta sui mercati globali nei prossimi mesi, esercitando ulteriore pressione sui prezzi.

Maggiore produzione di zucchero in Thailandia

A pesare sul sentiment è stata anche la maggiore produzione in uno dei principali paesi produttori di zucchero, la Thailandia.

La scorsa settimana, l’Office of the Cane and Sugar Board della Thailandia ha previsto che la produzione di zucchero del paese nel 2024-25 aumenterà del 18% su base annua, raggiungendo i 10,35 milioni di tonnellate, come affermato in un rapporto di Barchart.com.

Il paese ha prodotto 8,77 milioni di tonnellate di zucchero nella stagione 2023-24 conclusasi ad aprile. La Thailandia è il secondo esportatore di zucchero al mondo.