Le azioni cinesi dei veicoli elettrici (EV) sono aumentate a Hong Kong in seguito alle notizie di nuove misure governative volte ad accelerare lo sviluppo del settore dei veicoli a nuova energia.

Martedì, l’agenzia di stampa statale Xinhua ha riferito che le agenzie del governo centrale intendono aumentare l’acquisto di veicoli alimentati da nuove energie nell’ambito di sforzi più ampi per promuovere il settore.

Il governo impone che almeno il 30% dei nuovi veicoli acquistati siano veicoli elettrici

Uno dei punti salienti delle linee guida governative, datate 27 settembre, è la direttiva secondo cui i veicoli elettrici non devono costituire meno del 30% di tutti i nuovi veicoli acquistati annualmente dalle agenzie governative.

Inoltre, il piano incoraggia lo sviluppo di infrastrutture per i veicoli elettrici, compresa la costruzione di nuove stazioni di ricarica, per rendere più agevole per i consumatori la transizione ai veicoli elettrici.

Queste misure rientrano nella più ampia strategia della Cina per assumere un ruolo guida nella tecnologia verde e raggiungere i propri obiettivi di neutralità carbonica.

La crescente attenzione del governo verso i veicoli a nuove energie ha infuso ottimismo nel mercato, come si riflette nell’andamento dei prezzi delle azioni delle principali aziende cinesi di veicoli elettrici.

NIO, Xpeng, Li Auto e BYD registrano guadagni azionari

In seguito alla notizia, le azioni di NIO Inc. sono aumentate fino al 13% a Hong Kong, diventando la società con le migliori performance nell’indice MSCI China.

Allo stesso modo, Xpeng Inc. ha guadagnato fino all’8% e Li Auto Inc. ha visto un aumento di oltre il 2%. BYD Co., un attore leader nel settore, è anche avanzata dell’1,8% mentre si preparava a pubblicare i suoi guadagni del terzo trimestre mercoledì.

Questa ripresa evidenzia la fiducia degli investitori nel settore cinese dei veicoli elettrici, spinta dalle aspettative di un maggiore sostegno governativo e dalla domanda del mercato di tecnologie più pulite.

L’aumento dei prezzi delle azioni avviene in concomitanza con gli sforzi in corso da parte del governo cinese per ridurre le emissioni e aumentare l’adozione di veicoli elettrici in tutto il Paese.

L’infrastruttura di ricarica è fondamentale per supportare l’adozione dei veicoli elettrici

Oltre a rendere obbligatorio l’acquisto di veicoli elettrici, le linee guida sottolineano la necessità di ampliare le infrastrutture di ricarica per garantire un utilizzo più fluido dei veicoli elettrici.

Si prevede che ciò incoraggerà sia gli utenti privati che quelli commerciali a passare ai veicoli elettrici, sostenendo ulteriormente la crescita del settore.