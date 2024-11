Le esportazioni indiane di iPhone salgono a 6 miliardi di dollari dopo il passaggio di Apple dalla Cina

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Le esportazioni di iPhone di Apple dall’India sono aumentate di un terzo nei sei mesi conclusi a settembre, rafforzando la mossa strategica del gigante della tecnologia di incrementare la produzione in India riducendo al contempo la dipendenza dalla Cina.

Le esportazioni di iPhone prodotte in India hanno raggiunto quasi 6 miliardi di dollari, segnando un notevole balzo rispetto all’anno scorso.

La solida traiettoria di crescita suggerisce che Apple è sulla buona strada per superare i 10 miliardi di dollari di esportazioni di iPhone nell’anno fiscale 2024.

Questo incremento è il frutto degli sforzi più ampi di Apple per sfruttare la forza lavoro, i sussidi e il fiorente ecosistema tecnologico dell’India, mentre aumentano le tensioni tra Stati Uniti e Cina.

Apple spinge la produzione indiana a raggiungere i 10 miliardi di dollari

Il passaggio strategico di Apple alla produzione indiana è stato accelerato da tre dei suoi principali fornitori: Foxconn Technology Group, Pegatron Corp. e Tata Electronics.

Insieme stanno intensificando l’assemblaggio degli iPhone nelle regioni meridionali dell’India, in particolare attorno a Chennai e Karnataka.

Foxconn, il principale fornitore di Apple in India, rappresenta la metà delle esportazioni di iPhone del paese. Tata Electronics, che ha acquisito la sua unità di produzione di iPhone da Wistron l’anno scorso, ha esportato circa 1,7 miliardi di $ di iPhone dal Karnataka da aprile a settembre, diventando il primo partner di assemblaggio indiano di Apple.

La rapida crescita di Apple in India è in linea con l’iniziativa “Make in India” del Primo Ministro Narendra Modi, che ha incoraggiato le aziende internazionali a investire nella produzione locale.

I sussidi del governo indiano hanno aiutato Apple ad assemblare a livello nazionale modelli di iPhone di fascia alta, come iPhone 16 Pro e Pro Max.

La spinta a localizzare la produzione non ha solo incrementato le esportazioni di Apple in India, ma ha anche spinto gli smartphone a diventare la principale categoria di prodotti esportati dal Paese verso gli Stati Uniti, per un totale di 2,88 miliardi di dollari in soli cinque mesi di quest’anno fiscale.

La classe media indiana spinge la domanda

Nonostante questi guadagni, Apple detiene solo il 7% del mercato indiano degli smartphone, un segmento ampiamente dominato da marchi cinesi come Xiaomi, Oppo e Vivo.

La popolarità di Apple è in crescita tra la classe media indiana, il cui reddito disponibile e potere d’acquisto sono in aumento.

Per soddisfare la domanda, Apple ha aperto negozi monomarca a Mumbai e Nuova Delhi, e ne ha in programma altri a Bangalore e Pune, rafforzando la propria presenza nel commercio al dettaglio e cogliendo le aspirazioni della classe emergente di consumatori in India.

L’attenzione di Apple verso l’India ha già dato i suoi frutti: il fatturato annuo nella regione ha raggiunto la cifra record di 8 miliardi di dollari nell’anno che si concluderà a marzo 2024.

L’espansione della presenza di Apple in India, completata da iniziative di marketing mirate e vendite online, ha ulteriormente rafforzato i suoi ricavi.

Gli analisti stimano che le vendite di Apple in India potrebbero raggiungere i 33 miliardi di dollari entro il 2030, trainate dalla crescita della classe media e dalla diffusione di piani di pagamento che facilitano l’accesso a dispositivi di fascia alta.

Mentre Apple continua a diversificare la sua base produttiva, la Cina rimane il suo più grande polo manifatturiero.

Lo spostamento verso l’India evidenzia una crescente dipendenza da una filiera di approvvigionamento alternativa, mentre la Cina è alle prese con l’incertezza economica.

Quest’anno, Apple ha raddoppiato la produzione di iPhone in India, portandola a 14 miliardi di dollari, con esportazioni per 10 miliardi di dollari, a dimostrazione dell’impegno dell’azienda nei confronti dell’India come parte fondamentale della sua strategia a lungo termine.

Tuttavia, nonostante questi progressi, è improbabile che l’India possa rivaleggiare nel prossimo futuro con il predominio della Cina nell’ecosistema produttivo di Apple.