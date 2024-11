Taiwan ha davvero “rubato” l’industria dei chip degli Stati Uniti, come sostiene Trump?

In una recente intervista a The Joe Rogan Experience , l’ex presidente Donald Trump ha riacceso un acceso dibattito affermando che Taiwan aveva “rubato” l’industria dei semiconduttori americana.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Le dichiarazioni di Trump riecheggiano le accuse da lui mosse in precedenza, sostenendo che Taiwan ha preso il controllo di una tecnologia fondamentale per l’economia statunitense.

Advertisement

Tuttavia, gli esperti sostengono che il predominio di Taiwan nella produzione di semiconduttori non è il risultato di furti, bensì di un modello di business innovativo e di decenni di investimenti.

Con l’intensificarsi della corsa alla presidenza degli Stati Uniti del 2024, l’attenzione rivolta all’industria dei semiconduttori di Taiwan, guidata dalla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), solleva interrogativi su cosa potrebbe significare il potenziale ritorno di Trump alla carica per il settore globale dei chip.

La prospettiva di Trump: tariffe e “tasse di protezione”

Copy link to section

I commenti di Trump riflettono le sue preoccupazioni circa la dipendenza americana dalla produzione di semiconduttori di Taiwan.

Durante l’intervista, ha criticato il CHIPS Act, suggerendo che i fondi statunitensi non dovrebbero essere utilizzati per favorire le aziende straniere che aprono stabilimenti nel Paese.

Se venisse rieletto, Trump avrebbe proposto di imporre dazi sui chip taiwanesi, in particolare quelli della TSMC, che produce chip per giganti della tecnologia come Apple e Nvidia.

Ha addirittura suggerito che Taiwan dovrebbe pagare gli Stati Uniti per la propria difesa, un’idea che i funzionari di Taiwan hanno liquidato come una sgradita “commissione di protezione”, secondo la CNN .

In risposta a ciò, le azioni TSMC sono scese del 4,3%, evidenziando la sensibilità del mercato alle tensioni geopolitiche.

Il successo di Taiwan nel settore dei semiconduttori

Copy link to section

Gli esperti replicano alle accuse di Trump, sottolineando che l’industria dei semiconduttori di Taiwan è nata grazie a lungimiranza e pianificazione strategica, e non “rubando” la tecnologia americana.

TSMC, fondata da Morris Chang nel 1987, è stata pioniera nel modello di “fonderia pura”.

Invece di progettare i propri chip, TSMC si concentrò esclusivamente sulla produzione per altre aziende, un approccio innovativo per l’epoca.

Ciò ha consentito a TSMC di ampliare la produzione, attrarre clienti in tutti i settori e diventare un perno nella catena di fornitura globale dei semiconduttori.

“Il successo di TSMC deriva dall’attenzione rivolta all’eccellenza produttiva e alle economie di scala, non dall’aver preso qualcosa dagli Stati Uniti”, ha affermato Christopher Miller, autore di Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology , citato dalla CNN.

Questo approccio incentrato sulla produzione, abbinato all’ecosistema di ingegneri qualificati di Taiwan, ha reso l’azienda il principale fornitore mondiale di chip avanzati, producendo oltre il 90% della produzione globale, secondo la Semiconductor Industry Association.

I tentativi di Intel e Samsung di replicare il modello di fonderia di TSMC sottolineano come l’ascesa di Taiwan nel settore dei semiconduttori sia stata organica e non opportunistica.

Perché le aziende statunitensi dipendono da TSMC

Copy link to section

Nonostante le critiche di Trump, i giganti della tecnologia statunitense come Amazon, Microsoft e Google fanno molto affidamento sulla produzione avanzata di TSMC.

La minaccia di un potenziale conflitto tra Cina e Taiwan ha accresciuto l’interesse degli Stati Uniti nel ridurre questa dipendenza, portando a iniziative come il CHIPS Act, firmato dal presidente Joe Biden nel 2022, volto a incrementare la produzione di chip negli Stati Uniti.

Tuttavia, costruire una base produttiva nazionale di semiconduttori non è un compito semplice: Intel e altre aziende devono far fronte a costi elevati, carenze di manodopera e sfide normative negli Stati Uniti, il che evidenzia la complessità della spinta di Trump a riportare in patria la produzione di chip.

Per TSMC, espandersi negli Stati Uniti presenta anche delle sfide.

L’azienda sta costruendo tre stabilimenti in Arizona, ma ha riscontrato ritardi dovuti alle differenze nella cultura del lavoro e nelle normative sul lavoro.

“TSMC deve adattare le sue operazioni per adattarle alla cultura e ai sistemi lavorativi locali se vuole davvero diventare un’azienda globale”, ha affermato l’ex direttore di ricerca e sviluppo di TSMC Konrad Young, secondo la CNN .

Il dilemma dei chip tra Stati Uniti e Taiwan

Copy link to section

Se Trump imponesse dazi sui semiconduttori taiwanesi, ciò potrebbe complicare le catene di approvvigionamento e aumentare i costi nell’intero settore tecnologico.

Gli analisti di Citi hanno sottolineato che l’introduzione delle tariffe comporterebbe verifiche approfondite, data la complessa composizione dei chip nei dispositivi elettronici.

La storia insegna che una disputa commerciale potrebbe provocare ritorsioni da parte della Cina, come si è visto quando Pechino ha limitato l’accesso del produttore di chip americano Micron al mercato cinese durante le precedenti tensioni.

D’altro canto, una presidenza Trump potrebbe favorire i produttori di chip americani come Intel e Texas Instruments, potenzialmente rimodellando il panorama competitivo del settore.

Mentre gli Stati Uniti lottano per garantire la fornitura di chip, il ruolo di Taiwan resta indispensabile.

I commenti di Trump sottolineano le sfide che comporta ridurre la dipendenza dai produttori di chip stranieri, bilanciando al contempo considerazioni geopolitiche.

Nel frattempo, l’influenza di TSMC nel panorama tecnologico mondiale continua a crescere.

Tuttavia, come suggerisce Konrad Young, la chiave per qualsiasi espansione di successo risiederà nella cooperazione piuttosto che nella competizione, favorendo un ambiente in cui sia le aziende statunitensi che quelle taiwanesi possano prosperare per un futuro sostenibile nel settore dei semiconduttori.

Nel dibattito più ampio, il percorso di Taiwan verso il predominio nel settore dei semiconduttori illustra un modello strategico che i rivali cercano di emulare piuttosto che sostituire.

Mentre le affermazioni di Trump fanno notizia, gli esperti del settore concordano: Taiwan non ha rubato l’industria dei chip americana, ma ne ha creata una che è diventata l’invidia del mondo.