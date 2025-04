Il presidente Trump ospiterà Bukele di El Salvador il 14 aprile: la discussione potrebbe vertere sulla sicurezza delle frontiere, sul commercio e sui Bitcoin.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ospiterà il presidente di El Salvador Nayib Bukele alla Casa Bianca il 14 aprile; i colloqui dovrebbero concentrarsi sulla cooperazione in materia di sicurezza delle frontiere, deportazione di criminali e una possibile discussione sul Bitcoin.

L’invito segue le pubbliche lodi di Trump per gli sforzi in corso di Bukele per reprimere la criminalità organizzata e per la disponibilità della sua amministrazione ad ospitare i criminali deportati dagli Stati Uniti nella nuova mega-prigione di El Salvador.

Deportazioni negli Stati Uniti e bande criminali

Bukele ha attirato l’attenzione internazionale per aver incarcerato quasi il 2% della popolazione di El Salvador in una vasta repressione delle bande criminali, in particolare MS-13 e Tren de Aragua.

Le sue tattiche controverse, tra cui il trasporto di prigionieri in catene in una struttura di massima sicurezza, hanno suscitato un dibattito globale.

Tuttavia, gli hanno guadagnato l’appoggio di Trump, che ha collegato il modello di sicurezza di El Salvador a più ampi interessi statunitensi nella stabilità regionale e nella politica di deportazione.

In una lettera formale datata 1° aprile e condivisa da Bukele su X, Trump ha elogiato il suo omologo salvadoregno per aver contribuito a facilitare il rimpatrio dei criminali espulsi dagli Stati Uniti.

La lettera ha sottolineato la disponibilità di El Salvador ad accogliere i membri delle bande nella sua prigione di massima sicurezza come elemento cruciale per approfondire la cooperazione bilaterale.

Questa mossa si allinea con la posizione più dura di Trump sull’immigrazione e sul rimpatrio dei criminali.

Il presidente ha sottolineato l’importanza di espellere dagli Stati Uniti i membri di bande criminali privi di documenti, e la nuova struttura di El Salvador offre una soluzione che riduce il carico interno e rafforza la cooperazione regionale.

Discussioni su Bitcoin e criptovalute

Sebbene si preveda che la criminalità e la sicurezza delle frontiere domineranno l’agenda ufficiale, entrambi i leader hanno mostrato un crescente interesse per Bitcoin, aggiungendo un aspetto finanziario ai prossimi colloqui.

El Salvador, sotto la guida di Bukele, detiene oltre 6.100 BTC come parte delle sue riserve nazionali, dopo essere diventato il primo paese al mondo ad adottare Bitcoin come moneta a corso legale nel 2021.

Nel frattempo, l’amministrazione Trump ha istituito una Riserva Nazionale di Bitcoin, composta da beni digitali sequestrati da attività criminali.

Sebbene i dettagli siano ancora limitati, l’attenzione condivisa potrebbe gettare le basi per un potenziale dialogo sulla regolamentazione delle criptovalute, sulla collaborazione nel settore blockchain e persino su partnership tra Stati Uniti e Salvador nel campo degli asset digitali.

Nessun altro leader mondiale è stato invitato all’incontro, il che suggerisce che l’ambito bilaterale potrebbe consentire discussioni più approfondite, al di là delle questioni di sicurezza.

Questi potrebbero includere la cooperazione finanziaria e l’allineamento delle politiche sulle criptovalute, soprattutto considerando che entrambe le amministrazioni stanno affrontando la spinta globale verso la supervisione degli asset digitali.

Tariffe e legami commerciali

A seguito delle recenti tariffe imposte a diverse nazioni latinoamericane, si prevede che El Salvador solleverà questioni relative al commercio durante l’incontro.

Il governo di Bukele potrebbe chiedere un alleggerimento dei nuovi dazi sulle esportazioni verso gli Stati Uniti, che rimangono il principale partner commerciale di El Salvador.

L’economia di questa nazione centroamericana dipende fortemente dalle esportazioni di tessili, caffè e zucchero.

Condizioni commerciali migliorate o esenzioni potrebbero dare impulso ai settori manifatturiero e agricolo di El Salvador.

Questo potenziale cambiamento si allineerebbe anche con la più ampia strategia regionale di Trump, volta a incoraggiare gli investimenti e la cooperazione con governi compiacenti.

Negli ultimi mesi, El Salvador ha rafforzato i suoi legami economici con gli Stati Uniti attraverso la cooperazione in materia di sicurezza e migrazione.

Ulteriori colloqui potrebbero esplorare incentivi commerciali in cambio di un continuo supporto per la logistica delle deportazioni e le operazioni regionali contro le bande.