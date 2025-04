Dagli sconti sui prezzi per i dipendenti Ford alle chiusure degli stabilimenti Stellantis, i dazi sulle auto spingono le case automobilistiche ad agire.

I dazi del 25% sulle auto importate, entrati in vigore giovedì, hanno scosso l’industria automobilistica globale, costringendo le principali case automobilistiche a risposte rapide e divergenti.

Mentre le nuove tasse minacciano di rimodellare le catene di approvvigionamento, i modelli di prezzo e l’occupazione, aziende da Stellantis a Hyundai stanno prendendo provvedimenti per proteggere i profitti e i clienti.

Con i dazi sulle auto assemblate all’estero ormai in vigore e quelli sui componenti importati che entreranno in vigore il 3 maggio, le case automobilistiche stanno correndo ai ripari per gestire i costi.

Alcuni hanno scelto di fermare le linee di produzione, altri offrono sconti consistenti o stanno valutando l’espansione della produzione interna.

Giovedì e durante le contrattazioni pre-mercato statunitensi di venerdì, i prezzi delle azioni della maggior parte delle case automobilistiche sono rimasti in territorio negativo.

Invezz analizza le diverse strategie adottate dalle case automobilistiche per affrontare le interruzioni.

Stellantis sospende la produzione negli stabilimenti e licenzierà temporaneamente 900 lavoratori.

Stellantis, proprietaria di Jeep, Dodge, Ram e Chrysler, ha annunciato la chiusura temporanea di due stabilimenti di assemblaggio – uno a Windsor, Ontario, e un altro a Toluca, Messico – in risposta ai dazi.

Lo stabilimento di Windsor, che produce la Chrysler Pacifica e la Dodge Charger, rimarrà fermo per due settimane.

Lo stabilimento di Toluca, dove vengono assemblati la Jeep Compass e la Wagoneer S, sarà chiuso dal 7 aprile fino alla fine del mese.

Stellantis ha dichiarato che l’interruzione costringerà l’azienda a licenziare circa 900 lavoratori negli stabilimenti di produzione di propulsori e stampaggio in Indiana e Michigan.

“Continuiamo a valutare le tariffe statunitensi sulle importazioni di veicoli e rimarremo in contatto con il governo degli Stati Uniti su queste politiche”, ha dichiarato un portavoce di Stellantis a MT Newswires.

Le azioni Stellantis sono scese di oltre il 7% nelle contrattazioni pre-mercato di venerdì.

Lo sconto Ford “From America for America” offre ai clienti i prezzi riservati ai dipendenti.

Al contrario, Ford ha adottato un approccio più orientato al mercato, facendo leva sulle proprie scorte per assorbire la pressione sui costi.

La casa automobilistica del Michigan ha lanciato un programma provvisoriamente denominato “From America for America”, che, secondo quanto riferito, offre a tutti i clienti a livello nazionale i prezzi riservati ai dipendenti, tradizionalmente riservati al personale Ford.

Sebbene l’azienda non abbia ancora annunciato ufficialmente il piano, Reuters riferisce che gli sconti sono in vigore da giovedì.

Questa mossa aiuta Ford a distinguersi dai concorrenti che stanno aumentando i prezzi per compensare i costi dei dazi.

La posizione di Ford è relativamente vantaggiosa. Produce circa l’80% dei veicoli venduti negli Stati Uniti all’interno del paese, offrendo un maggiore margine di sicurezza contro i dazi rispetto ai concorrenti più dipendenti dalle importazioni.

Tuttavia, l’azienda deve ancora affrontare l’aumento dei costi imminente dovuto ai dazi sulle parti imposti a maggio.

La strategia di sconto si allinea inoltre con il messaggio “Made in America”, caro all’amministrazione Trump, che la scorsa settimana ha annunciato i dazi generalizzati nel tentativo di riportare la produzione negli Stati Uniti.

Il prezzo delle azioni Ford è sceso del 3,67% durante le contrattazioni pre-mercato di venerdì.

Volkswagen introdurrà una tassa di importazione sui veicoli venduti negli Stati Uniti.

Volkswagen ha intrapreso una strada diversa, segnalando ai suoi concessionari statunitensi che sono in arrivo aumenti di prezzo.

In una nota del 1° aprile inviata ai concessionari, visionata dal New York Times, la casa automobilistica tedesca ha annunciato l’introduzione di una nuova tassa di importazione sui suoi veicoli destinati agli Stati Uniti entro la fine del mese.

Ha inoltre sospeso le spedizioni ferroviarie di auto dal Messico, sebbene le spedizioni marittime continuino, e ha istruito i concessionari a trattenere i veicoli interessati dai dazi nei porti fino a nuovo avviso.

L’azienda ha dichiarato che le modifiche definitive ai prezzi saranno confermate entro metà aprile.

I veicoli assemblati negli Stati Uniti, come la Volkswagen Atlas e la ID.4 a Chattanooga, nel Tennessee, non sono immuni alle pressioni sui costi.

Entrambi dipendono da componenti importati che saranno soggetti ai prossimi dazi.

In una dichiarazione, Volkswagen ha confermato di aver inviato il promemoria ai concessionari perché voleva essere “molto trasparente nel gestire questo periodo di incertezza”.

“Abbiamo a cuore gli interessi dei nostri rivenditori e dei nostri clienti e, una volta quantificato l’impatto sull’attività, condivideremo la nostra strategia con i nostri rivenditori”, ha dichiarato l’azienda.

Il prezzo delle azioni Volkswagen è sceso di oltre il 5% venerdì.

GM aumenta la produzione di camion in Indiana

La General Motors sta rispondendo allo shock tariffario aumentando la produzione interna.

L’azienda prevede di aumentare la produzione dei suoi autocarri leggeri — Chevrolet Silverado e GMC Sierra — nello stabilimento di Fort Wayne, Indiana.

La mossa fa parte di una strategia più ampia di cui l’amministratore delegato di GM, Mary Barra, aveva accennato a gennaio, suggerendo che una maggiore capacità produttiva negli Stati Uniti potrebbe compensare il rischio derivante dai dazi sulle auto prodotte in Messico e Canada.

Per agevolare l’aumento della produzione, la GM interromperà la produzione nello stabilimento di Fort Wayne tra il 22 e il 25 aprile.

Secondo una comunicazione interna con la United Auto Workers, l’azienda prevede di creare tra 225 e 250 posti di lavoro e di assumere diverse centinaia di lavoratori temporanei.

I funzionari sindacali locali hanno dichiarato che potrebbero essere programmate anche ulteriori giornate di straordinario per raggiungere i nuovi obiettivi di produzione.

Il prezzo delle azioni GM è sceso di oltre il 5% durante le contrattazioni pre-mercato di venerdì.

Hyundai mette in guardia su possibili aumenti di prezzo

Anche la Hyundai Motor Company ha segnalato la probabilità di aumenti dei prezzi dei veicoli.

In una nota ai concessionari, Randy Parker, CEO di Hyundai e Genesis Motor North America, ha avvertito che i prezzi non erano più garantiti per i veicoli venduti all’ingrosso dopo il 2 aprile.

Parker ha riconosciuto che la dipendenza dell’azienda dalle importazioni dal Messico e dal Canada era relativamente bassa e che Hyundai aveva “fermamente consolidato” i suoi investimenti negli Stati Uniti.

Tuttavia, la casa automobilistica coreana ha dichiarato di continuare a monitorare gli sviluppi politici e a rivedere le strategie per mantenere la redditività.

Non sono ancora stati annunciati cambiamenti ufficiali di prezzo, ma i funzionari dell’azienda a Seoul hanno dichiarato di stare “attentamente valutando” le proprie opzioni.