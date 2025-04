Secondo l’ultimo rapporto annuale 2025 della polizia scozzese, la Scozia ha registrato un aumento sbalorditivo del 2000% dei crimini legati alle criptovalute dal 2019.

L’entità di questo aumento riflette il ruolo sempre più importante che le risorse digitali svolgono ora nella criminalità organizzata e nelle frodi.

Sebbene siano stati adottati strumenti per tracciare i flussi illeciti di criptovalute, la Scozia rimane indietro rispetto ad altre giurisdizioni del Regno Unito in termini di risposta specializzata, non avendo ancora istituito un’unità dedicata ai crimini legati alle criptovalute.

Le autorità affermano che i gruppi criminali organizzati si stanno adattando rapidamente, utilizzando le criptovalute per oscurare le transazioni e riciclare i proventi di attività illegali.

Criminalità legata alle criptovalute in aumento del 2000%

L’aumento del 2.000% della criminalità legata alle criptovalute è stato alimentato dall’adozione di asset digitali da parte di gruppi criminali più seri e organizzati.

Il rapporto della polizia scozzese afferma che questi gruppi sono “rapidi ad adattarsi e a utilizzare nuovi metodi per occultare le proprie attività”, con le criptovalute che ora rappresentano un comune strumento per frodi e riciclaggio di denaro.

Il rapporto non quantifica il numero di casi che costituiscono l’aumento del 2000%, ma il cambiamento è stato abbastanza significativo da spingere le forze dell’ordine a segnalare il problema in modo evidente.

Tuttavia, la polizia scozzese non ha ancora creato un’unità specializzata in crimini legati alle criptovalute per far fronte alla crescente domanda.

Il rapporto conferma che “lo sviluppo di capacità al di fuori della criminalità informatica sta progredendo”, ma attualmente non è presente un team dedicato.

Aggiunti nuovi strumenti di tracciamento.

Nonostante la mancanza di un team specifico per le criptovalute, la polizia scozzese ha recentemente implementato due nuovi strumenti di tracciamento e rintracciamento per le risorse digitali.

Questi strumenti, a quanto riferito, allineano le proprie capacità investigative “con gran parte delle forze dell’ordine britanniche e internazionali di punta”.

Tuttavia, gli agenti continuano a fare affidamento in larga misura sulle unità di contrasto alla criminalità informatica e sulle competenze più ampie di informatica forense.

La polizia scozzese è membro del gruppo di lavoro nazionale sulle criptovalute, che si concentra sulla progettazione di un “percorso di formazione che includa la testimonianza di esperti” e sul miglioramento delle conoscenze istituzionali sulle indagini relative alle criptovalute.

Il rapporto sottolinea che, sebbene siano ora disponibili strumenti tecnici, strutture più solide e una maggiore coordinazione tra i team sono ancora in fase di sviluppo.

Il tribunale converte Bitcoin in denaro contante.

Nel 2024, l’Alta Corte di Edimburgo ha stabilito un importante precedente giuridico su come gli asset in criptovaluta possono essere trattati ai sensi della legislazione sui proventi di reato.

In un caso legato ad attività criminali violente nel Lanarkshire, i pubblici ministeri sono riusciti a convertire 23,5 Bitcoin in £109.601.

La valuta digitale era legata a John Ross Rennie, descritto nei documenti del tribunale come la “mente tecnica” dietro una rapina violenta.

L’approvazione del tribunale per la conversione dei Bitcoin sequestrati in denaro contante ha rappresentato un passo fondamentale nella formalizzazione delle modalità di recupero e riutilizzo degli asset digitali nell’ambito dell’applicazione della legge scozzese.

Questo caso è uno dei primi in Scozia in cui criptovalute rubate sono state trasformate in valuta fiat utilizzabile attraverso il sistema giudiziario, evidenziando una nuova via legale per futuri sequestri di beni che coinvolgono token digitali.

Proposta di unità antifrode informatica

La polizia scozzese sta proponendo una nuova unità di comando per la criminalità informatica e le frodi, con l’obiettivo di modernizzare il suo approccio ai crimini legati alle criptovalute.

L’obiettivo è ristrutturare ruoli e responsabilità internamente, consentendo agli agenti di gestire i reati legati alle criptovalute con un sistema più specializzato e snello.

Questo allineerebbe la Scozia a giurisdizioni come Inghilterra e Galles, che già dispongono di team dedicati alle criptovalute all’interno delle forze dell’ordine.

Il comando proposto potrebbe inoltre migliorare il coordinamento strategico tra le divisioni per la lotta alla criminalità economica e colmare le lacune formative evidenziate nella relazione.

Le autorità suggeriscono che, con l’aumento dell’adozione delle criptovalute sia in contesti legittimi che criminali, il successo futuro delle forze dell’ordine dipenderà dall’integrazione di competenze specifiche sulle criptovalute a ogni livello delle indagini.