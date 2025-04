JPMorgan: i dazi di Donald Trump causeranno “sangue”, aumentando il rischio di recessione al 60%

Il capo economista globale di JPMorgan ha lanciato un severo avvertimento sulle potenziali conseguenze dell’aggressiva politica tariffaria del presidente Donald Trump, prevedendo che “ci sarà spargimento di sangue”.

In una nota di ricerca pubblicata giovedì, Bruce Kasman di JPMorgan, insieme a un team di economisti della società, ha avvertito che la probabilità che l’economia globale scivoli in recessione è balzata dal 40% a un preoccupante 60% dopo l’annuncio delle tariffe di mercoledì, il “Liberation Day”.

I dazi doganali di Trump, definiti “Giorno della Liberazione”, impongono una tassa del 10% sulle merci importate da tutti i paesi negli Stati Uniti, con dazi ancora più elevati applicati a 60 partner commerciali con persistenti deficit commerciali con gli USA.

Questo include importanti potenze economiche come Cina e Giappone, nonché l’Unione Europea.

Questi dazi si aggiungono a quelli già imposti ai principali partner commerciali degli Stati Uniti, Canada e Messico, generando una diffusa inquietudine.

Decisamente meno favorevole alle imprese: un cambiamento nella politica commerciale statunitense

“Le politiche statunitensi destabilizzanti sono state riconosciute come il rischio maggiore per le prospettive globali per tutto l’anno”, afferma la nota di ricerca di JPMorgan.

Le ultime notizie rafforzano le nostre preoccupazioni, poiché la politica commerciale statunitense si è rivelata decisamente meno favorevole alle imprese di quanto avessimo previsto.

Gli economisti del colosso bancario definiscono i dazi un “aumento delle tasse di fatto” sugli acquisti di beni importati da parte delle famiglie e delle imprese statunitensi.

Economisti ed esperti della catena di approvvigionamento avevano già avvertito che il piano tariffario di Trump avrebbe probabilmente comportato un aumento dei prezzi per una vasta gamma di beni, dai prodotti di prima necessità come caffè e zucchero all’abbigliamento e agli acquisti importanti come auto ed elettrodomestici.

Un aumento delle tasse di proporzioni storiche: l’impatto macroeconomico

Gli analisti di JPMorgan hanno calcolato che l’annuncio di questa settimana, combinato con i precedenti aumenti dei dazi, eleva di fatto l’aliquota fiscale media statunitense “di circa 22 punti percentuali, fino a un valore stimato del 24%”, equivalente a circa il 2,4% del valore totale di tutti i beni e servizi prodotti nel paese, ovvero del PIL.

“Un aumento di questa portata sarebbe paragonabile al più grande aumento delle tasse dalla Seconda Guerra Mondiale”, si legge nella nota di ricerca di JPMorgan.

Gli effetti potrebbero essere amplificati da misure di ritorsione da parte di altri paesi, da un calo della fiducia delle imprese statunitensi e da interruzioni delle catene di approvvigionamento globali.

Recessione all’orizzonte? JPMorgan lancia l’allarme.

“Sottolineiamo quindi che queste politiche, se mantenute, probabilmente spingerebbero l’economia statunitense e forse quella globale in recessione quest’anno. Un aggiornamento del nostro albero di scenari probabilistici conferma questo punto, elevando al 60% il rischio di recessione quest’anno”, continua la nota, dipingendo un quadro desolante delle potenziali conseguenze economiche.

Tuttavia, gli economisti di JPMorgan offrono un barlume di speranza, sottolineando che una recessione nazionale o globale “non è una conclusione scontata”.

Oltre all’ovvio punto che le azioni politiche potrebbero cambiare nelle prossime settimane, continuiamo a sottolineare che l’espansione statunitense e globale poggia su basi solide e dovrebbe essere in grado di resistere a uno shock di modesta entità.

Nonostante questo potenziale aspetto positivo, la nota sottolinea che gli economisti di JPMorgan “considerano la piena attuazione delle politiche annunciate uno shock macroeconomico sostanziale” — uno shock dal quale sarebbe difficile riprendersi se le politiche di Trump persistessero.