La disuguaglianza di ricchezza negli Stati Uniti raggiunge un nuovo massimo: il 10% più ricco possiede ora il 71,2% della ricchezza nazionale.

Gli Stati Uniti stanno affrontando un divario economico sempre più profondo, con la ricchezza che si concentra sempre più nelle mani di una piccola élite.

Secondo il World Inequality Database, il 10% più ricco degli americani controlla ora un sorprendente 71,2% della ricchezza totale del paese, uno dei livelli più alti di disuguaglianza di ricchezza a livello globale.

Questa crescente disparità ha riacceso il dibattito sulle politiche fiscali e sulla spesa sociale del paese, soprattutto alla luce delle recenti proposte di bilancio repubblicane che favoriscono fortemente i ricchi.

La disuguaglianza di ricchezza è da tempo una preoccupazione negli Stati Uniti, ma gli esperti avvertono che le tendenze attuali potrebbero intrappolare milioni di americani della classe lavoratrice in un ciclo di povertà.

Mentre il Senato e la Camera, a maggioranza repubblicana, lavorano per conciliare i rispettivi progetti di bilancio, economisti e sostenitori di politiche sociali lanciano l’allarme su disposizioni che tagliano i finanziamenti per servizi sociali essenziali, mentre concedono miliardi di dollari in tagli fiscali ai più ricchi e alle grandi aziende.

La natura mutevole delle cose e il divario crescente

La dottoressa Sarah Thompson, economista specializzata in lavoro e distribuzione della ricchezza, ha criticato i tagli proposti, affermando:

“Il bilancio elimina importanti reti di sicurezza per gli americani a basso reddito, offrendo al contempo 10 miliardi di dollari in nuove agevolazioni fiscali ai più ricchi. Questo approccio non farà altro che aggravare il divario di ricchezza ed erodere la mobilità economica.”

Secondo i dati raccolti da Statista, l’ultima proposta di bilancio repubblicana mira a estendere le disposizioni del Tax Cuts and Jobs Act del 2017.

Se approvate, le proroghe comporterebbero tagli fiscali per 3,6 trilioni di dollari fino al 2034.

Di questi, 1,8 trilioni di dollari andrebbero direttamente a individui con un reddito annuo superiore a 400.000 dollari, mentre 900 miliardi di dollari sarebbero destinati alle imprese sotto forma di sgravi fiscali.

Queste agevolazioni fiscali sarebbero compensate da drastici tagli alla spesa sociale.

Medicaid potrebbe subire tagli fino a 880 miliardi di dollari, il Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) potrebbe vedere riduzioni di 230 miliardi di dollari e i sussidi federali per i prestiti studenteschi potrebbero essere ridotti di 330 miliardi di dollari.

L’analista politico John Kelly ha sottolineato il costo umano di queste cifre, affermando:

“Queste non sono solo voci di bilancio: rappresentano assistenza sanitaria, cibo e istruzione per milioni di americani.”

Da una prospettiva globale, gli Stati Uniti rimangono una delle nazioni sviluppate più ineguali.

Al contrario, il 10% più ricco dell’Unione Europea detiene il 59,3% della ricchezza.

L’Ungheria si colloca al primo posto nell’UE con il 67,1%, mentre i Paesi Bassi vantano la distribuzione della ricchezza più equa con il 45,4%.

Al di fuori dell’UE, paesi come l’Islanda e la Macedonia del Nord si comportano meglio, con quote di ricchezza del 10% più ricco che si aggirano intorno al 56,5-56,7%.

L’America del Nord nel suo complesso riflette ora livelli di disuguaglianza simili a quelli riscontrati nell’Africa subsahariana e in alcune parti dell’Asia.

La dottoressa Emily Rojas, economista socio-politica, avverte: “Disparità così estreme rischiano di minare la coesione sociale e la stabilità economica, soprattutto se non affrontate”.

Mentre le trattative sul bilancio proseguono, la crescente concentrazione di ricchezza in America ha acceso le richieste di una riforma fiscale completa e di giustizia economica.

La dura realtà – che il 10% più ricco ora controlla oltre il 70% della ricchezza nazionale – richiede un’attenzione politica urgente.

Se questa tendenza possa essere invertita rimane una questione centrale nella lotta per un futuro economico più equo.