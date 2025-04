Powell avverte che le forti tariffe di Trump potrebbero innescare un’inflazione più alta e rallentare la crescita degli Stati Uniti.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha lanciato l’allarme sui nuovi dazi generalizzati del presidente Donald Trump, avvertendo che l’impatto economico potrebbe essere più grave del previsto, con un aumento dell’inflazione e un rallentamento della crescita in un clima di crescente incertezza.

Parlando a una conferenza di giornalisti economici ad Arlington, in Virginia, Powell ha avvertito che le ultime tasse sulle importazioni introdotte dall’amministrazione Trump sono “più elevate del previsto” e potrebbero scatenare una serie complessa di sfide per l’economia statunitense e la banca centrale.

Le nuove tariffe doganali — annunciate mercoledì e rivolte a una vasta gamma di partner commerciali globali — hanno già scosso i mercati finanziari, cancellando circa il 10% dai principali indici azionari statunitensi entro venerdì.

Powell ha detto:

Ci troviamo di fronte a prospettive altamente incerte, con rischi elevati sia di aumento della disoccupazione che di aumento dell’inflazione.

Questo, ha aggiunto, mina direttamente il duplice mandato della Fed di stabilità dei prezzi e massima occupazione.

Sebbene Powell si sia astenuto dal commentare direttamente la forte svendita di azioni, il suo discorso ha riconosciuto le difficili scelte che attendono i responsabili delle politiche monetarie.

La Federal Reserve, ha detto, continuerà a concentrarsi sull’ancoraggio delle aspettative di inflazione a lungo termine, valutando al contempo le conseguenze dei dazi.

Sebbene gli impatti iniziali dei dazi portino in genere a temporanei aumenti dei prezzi, Powell ha avvertito che questa volta gli effetti potrebbero essere più persistenti.

“Il nostro obbligo è quello di garantire che un aumento una tantum del livello dei prezzi non si trasformi in un problema di inflazione persistente”, ha detto.

La Fed, per ora, si asterrà da azioni immediate e continuerà a monitorare i dati in arrivo.

“È troppo presto per dire quale sarà la linea di condotta appropriata per la politica monetaria”, ha dichiarato Powell, osservando che la Fed è ben posizionata per attendere una maggiore chiarezza.

Una sfida fondamentale per la banca centrale è conciliare i solidi dati “hard” – come i 228.000 nuovi posti di lavoro di marzo e il tasso di disoccupazione del 4,2% – con i dati “soft”, come il sentiment delle imprese e le indagini, che segnalano un rallentamento economico in arrivo.

Questa divergenza, ha osservato Powell, potrebbe ampliarsi con il dispiegarsi delle conseguenze economiche delle tensioni commerciali.

I mercati hanno reagito bruscamente.

Gli investitori ora prevedono quattro tagli dei tassi di interesse di un quarto di punto da parte della Fed quest’anno, rispetto ai tre previsti prima della mossa tariffaria di Trump.

Alcuni analisti stimano che le tasse medie sulle importazioni statunitensi potrebbero salire fino al 27%, un aumento significativo rispetto al circa 2,5% dell’amministrazione Biden.

Le più ampie ripercussioni commerciali includono anche le misure di ritorsione della Cina. Pechino ha imposto dazi del 34% sulle merci statunitensi, ha limitato le esportazioni di minerali vitali per l’industria tecnologica e ha ridotto le importazioni di pollame americano, segnalando crescenti tensioni geopolitiche ed economiche.

Altri funzionari della Fed hanno condiviso le preoccupazioni di Powell. La governatrice della Fed Lisa Cook ha osservato che le aspettative di inflazione avevano già iniziato a salire prima dell’annuncio di Trump.

Il vicepresidente Philip Jefferson ha avvertito che l’incertezza potrebbe danneggiare la spesa delle famiglie e delle imprese, mentre la governatrice della Fed Adriana Kugler ha aggiunto che potrebbero emergere i primi segnali di stagflazione, la combinazione tossica di crescita stagnante e inflazione.

Mentre la banca centrale si muove in questo contesto volatile, Powell ha chiarito che contenere l’inflazione e proteggere la stabilità economica rimangono le priorità principali. Ma con le crescenti difficoltà causate dai dazi, il compito della Fed sta diventando sempre più delicato.