Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, noto per le sue azioni decisive nei momenti di crisi, sta segnalando un approccio diverso mentre l’economia statunitense naviga nelle acque turbolente delle politiche commerciali del presidente Donald Trump.

Dall’impegno a fornire un sostegno incondizionato durante la pandemia di Covid-19 al fermo messaggio sull’inflazione e al rapido intervento a sostegno dei mercati finanziari dopo il fallimento della Silicon Valley Bank, Powell ha dimostrato la volontà di agire quando la situazione lo richiede.

Tuttavia, con Powell e la Fed che si trovano ad affrontare tanta incertezza quanto il resto del mondo sulla direzione dell’economia sotto la guida di Trump, il presidente della Fed ha indicato venerdì che questo non è il momento per un “Fed put” – il termine di Wall Street per gli interventi volti a sostenere i mercati azionari in calo – anche se la ricchezza delle famiglie si sta erodendo e aumentano i rischi reali per l’attività economica.

Aspettare e vedere: l’approccio cauto della Fed

“Si sta aspettando e osservando molto, anche da parte nostra, e questo sembra la cosa giusta da fare in un momento di elevata incertezza”, ha dichiarato Powell, chiarendo che la Fed non è pronta a precipitare in tagli dei tassi di interesse come farebbe durante una crisi più convenzionale che richiederebbe una rapida risposta della banca centrale.

Il rapporto sull’occupazione di marzo, pubblicato venerdì, ha mostrato una crescita continua e robusta, sebbene Powell abbia osservato che i dati precedevano gli annunci sui dazi di Trump, aumentando l’incertezza.

“Non è chiaro al momento… quale sia la strada giusta per la politica monetaria”, ha detto, sottolineando che “dovremo aspettare e vedere come si evolverà la situazione”.

Sebbene le fluttuazioni dei prezzi azionari possano influenzare l’economia incidendo sulla ricchezza delle famiglie e modificando le aspettative, la dinamica delle politiche di Trump ha creato una “tempesta di segnali contrastanti” che ha reso la Fed esitante a impegnarsi in una particolare linea d’azione.

È diventato un principio fondamentale delle moderne banche centrali agire rapidamente e con decisione quando un problema è chiaramente definito.

Tuttavia, la Fed è altrettanto determinata a evitare di adottare misure che potrebbero poi dover essere revocate, un rischio che Powell correrebbe se segnalasse il sostegno a tagli dei tassi per stabilizzare l’economia in un momento in cui l’inflazione più elevata e la potenziale necessità di mantenere i tassi elevati rappresentano anch’esse una minaccia significativa.

Un tipo diverso di shock: la politica commerciale come carta jolly

A differenza delle crisi passate, derivanti da malattie, interruzioni della catena di approvvigionamento o embarghi petroliferi, la situazione attuale nasce da una decisione politica deliberata della Casa Bianca di imporre dazi sulle importazioni a livelli ben superiori alle aspettative, innescando misure di ritorsione da parte della Cina e la possibilità di ulteriori contromosse da parte di altre nazioni.

Il consenso emergente è che i dazi di Trump ostacoleranno la crescita economica, se non addirittura innescheranno una recessione a tutti gli effetti.

Recentemente, JPMorgan si è unita al coro delle voci preoccupate, con i suoi economisti che prevedono una contrazione del prodotto interno lordo annuo dello 0,3%, una significativa revisione al ribasso rispetto alla precedente stima di una crescita dell’1,3%.

Prevedono inoltre che il tasso di disoccupazione aumenterà al 5,3% rispetto all’attuale livello del 4,2%.

Con il tasso tariffario medio sulle importazioni annuali statunitensi, pari a circa 3 trilioni di dollari, che potrebbe potenzialmente decuplicare, passando da circa il 2,5% al 25% o più, l’impatto iniziale si farà sentire sui prezzi, poiché produttori e importatori trasferiranno almeno una parte di questi costi ai consumatori.

Gli economisti prevedono che questi prezzi più alti si tradurranno in un’inflazione di base superiore di un punto percentuale o più rispetto a quanto sarebbe altrimenti, allontanandola ulteriormente dall’obiettivo del 2% della Fed.

Con l’adeguamento delle famiglie e delle imprese ai prezzi più alti, si prevede un rallentamento della domanda, creando una combinazione di inflazione più elevata e crescita più lenta – uno scenario che ricorda la stagflazione.

Sebbene Powell e altri funzionari della Fed non ritengano di aver raggiunto un punto in cui la loro capacità di raggiungere l’obiettivo di inflazione sia in diretto conflitto con l’obiettivo di mantenere bassa la disoccupazione, riconoscono le difficoltà.

“Non siamo nella situazione degli anni ’70”, ha dichiarato Powell, riferendosi al periodo di inflazione a due cifre e disoccupazione relativamente alta.

“Ma gli effetti marginali in questo momento sarebbero un’inflazione più alta e forse una maggiore disoccupazione”, ha aggiunto Powell, osservando che “questo è difficile per una banca centrale”, poiché queste due sfide richiedono risposte politiche opposte.

Finché il percorso economico non sarà più chiaro e la velocità di percorrenza nota, “sembra che non ci sia bisogno di avere fretta”.