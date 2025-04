I mercati asiatici crollano mentre i dazi di Trump alimentano i timori di una recessione globale.

I mercati finanziari giapponesi hanno subito un duro colpo lunedì, con l’indice Nikkei che è crollato di quasi il 9% nelle prime ore di contrattazione, riflettendo le crescenti preoccupazioni per una recessione globale indotta dai dazi.

Secondo Reuters, l’indice è sceso fino all’8,8%, a 30.792,74, il livello più basso dall’ottobre 2023, e alle 00:34 GMT era in calo del 7,3%, a 31.318,79.

Tutti i 225 titoli azionari componenti dell’indice erano in rosso, segnalando un panico diffuso.

L’indice Topix generale è sceso dell’8% a 2.284,69, mentre un indice Topix delle azioni bancarie è crollato fino al 17,3%, per poi attenuare la flessione al 13,2%.

Il settore bancario è stato il più colpito, crollando fino al 30% nelle ultime tre sedute, sottolineando la gravità della svendita sui titoli azionari giapponesi.

Le tensioni commerciali globali si intensificano con l’imposizione di dazi di ritorsione.

Copy link to section

Il caos si estende oltre il Giappone, con i mercati asiatici in forte calo a causa dell’intensificarsi dei timori di una guerra commerciale globale.

I prezzi dei metalli di base in Cina sono crollati lunedì, con il rame che ha toccato il minimo da oltre tre mesi.

Il contratto sul rame più scambiato alla Shanghai Futures Exchange è sceso del 7% a 73.640 yuan per tonnellata metrica alle 01:38 GMT, mentre il rame a tre mesi di riferimento del London Metal Exchange è diminuito dell’1,9% a 8.614,5 dollari per tonnellata metrica.

Venerdì la Cina ha risposto imponendo un dazio del 34% su tutte le merci statunitensi, con effetto dal 10 aprile, in seguito al dazio del 34% imposto da Trump sulla maggior parte delle merci cinesi.

Anche altri metalli, tra cui alluminio, zinco, piombo, nichel e stagno, hanno registrato cali significativi su entrambe le borse, con gli operatori che hanno citato le preoccupazioni per una guerra commerciale che ostacola la crescita economica globale.

I paesi si stanno affrettando a rispondere al regime tariffario.

Domenica, il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha offerto l’azzeramento delle tariffe come base di negoziazione, impegnandosi a rimuovere le barriere commerciali e a incentivare gli investimenti statunitensi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu prevede di chiedere una riduzione del dazio del 17% durante un incontro con Trump lunedì.

Un funzionario del governo indiano ha indicato che non ci saranno ritorsioni immediate contro il dazio del 26%, con colloqui in corso per un potenziale accordo.

In Italia, la premier Giorgia Meloni, alleata di Trump, ha promesso di proteggere le imprese colpite dalla prevista tariffa del 20% sulle merci dell’Unione Europea, sebbene i produttori di vino italiani presenti a una fiera di Verona abbiano segnalato un rallentamento delle attività e temano danni duraturi.

I mercati indiani si preparano a un forte calo.

Copy link to section

Anche i mercati finanziari indiani stanno risentendo della tensione, con l’indice di riferimento Nifty 50 che si appresta ad aprire in forte ribasso lunedì.

I future del GIFT Nifty erano scambiati a 22.089 alle 7:55 IST, suggerendo un calo del 3,6% rispetto alla chiusura di venerdì a 22.904,45.

Abhishek Goenka, amministratore delegato di India Forex and Asset Management, ha avvertito che i recenti minimi intorno a 21.800 potrebbero essere ritestati, citando l’incertezza legata ai dazi.

Il Nifty 50 è già sceso di circa il 13% dal suo massimo storico di fine settembre, a causa del rallentamento degli utili, delle preoccupazioni per la crescita e di un esodo di capitali esteri di 27 miliardi di dollari.

Si prevede ampiamente che la banca centrale indiana ridurrà i tassi di 25 punti base, anticipando una politica monetaria più accomodante mentre i dazi minacciano la stabilità economica.

Un funzionario del ministero delle Finanze ha osservato che la crescita prevista per l’India del 6,3-6,8% per l’anno fiscale 2025-26 rimane raggiungibile se i prezzi del petrolio si mantengono al di sotto dei 70 dollari al barile, nonostante le perturbazioni globali.