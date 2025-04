Il Dubai Land Department e VARA uniscono le forze per lanciare la tokenizzazione immobiliare.

Dubai prevede di introdurre la tokenizzazione immobiliare nell’ambito della sua spinta alla modernizzazione del settore immobiliare.

Secondo un annuncio del 7 aprile, il Dubai Land Department (DLD) e la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) hanno firmato un nuovo accordo di collaborazione per sostenere questa iniziativa.

La partnership rientra nella più ampia “REES Real Estate Innovation Initiative” e si prevede che aprirà la strada a una maggiore integrazione degli asset virtuali nelle transazioni immobiliari.

L’accordo mira a collegare il registro immobiliare di Dubai con i token di proprietà basati su blockchain attraverso un quadro di governance formale.

Questo consentirà la proprietà frazionata, aumenterà la liquidità del mercato e contribuirà a semplificare le operazioni per le società di gestione immobiliare.

Nell’annuncio, i funzionari hanno sottolineato che si trattava della prima volta che un sistema del genere veniva lanciato a livello governativo in qualsiasi parte del mondo.

Le due agenzie mirano inoltre a rafforzare le strutture giuridiche e normative relative agli asset virtuali nel settore immobiliare, salvaguardando al contempo i diritti degli investitori e tenendosi al passo con i futuri sviluppi del settore.

Un altro obiettivo è rendere gli investimenti immobiliari più accessibili ai piccoli investitori e aprire il mercato a una gamma più ampia di partecipanti.

Nell’ambito della collaborazione, saranno lanciati progetti pilota per testare la tokenizzazione immobiliare in ambienti reali.

Inoltre, l’accordo delinea piani per migliorare le infrastrutture digitali, aumentare la consapevolezza delle normative sugli asset virtuali e allineare le pratiche locali agli standard internazionali per la protezione degli investitori.

La DLD e la VARA collaboreranno inoltre strettamente con le aziende tecnologiche interessate a promuovere soluzioni di tokenizzazione immobiliare a Dubai.

Commentando lo sviluppo, il direttore generale del DLD, Marwan bin Ghalita, ha descritto la mossa come un passo strategico verso l’empowerment del settore immobiliare.

La nostra partnership con la Dubai Virtual Assets Regulatory Authority è in linea con gli obiettivi della Dubai Real Estate Strategy 2033 e dell’Agenda Economica di Dubai D33, che rafforzano la leadership globale di Dubai in uno dei settori più vitali.

Nell’ambito della Strategia Immobiliare di Dubai 2033, introdotta lo scorso anno, l’attenzione è rivolta a rendere il settore immobiliare più trasparente, tecnologico e sostenibile.

Nel frattempo, l’Agenda Economica di Dubai D33, lanciata all’inizio del 2023, mira a raddoppiare il PIL della città nei prossimi dieci anni.

La spinta di Dubai verso la tokenizzazione

L’iniziativa di tokenizzazione di Dubai non si limita al settore immobiliare. Le autorità di regolamentazione finanziaria stanno anche aprendo le porte alle aziende di criptovalute per esplorare prodotti tokenizzati attraverso il primo Sandbox normativo per la tokenizzazione del paese.

Lanciata dalla Dubai Financial Services Authority, la sandbox dovrebbe durare fino al 24 aprile, offrendo un ambiente controllato alle aziende per testare i servizi di investimento tokenizzati.

Il programma mira a tracciare un percorso chiaro per le aziende di criptovalute, consentendo loro di testare le proprie offerte tokenizzate in un ambiente controllato nell’ambito del programma di licenza per i test di innovazione, prima di ottenere l’approvazione completa dalla DFSA.