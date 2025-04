Il mercato delle criptovalute continua a registrare perdite significative, mentre le incertezze sui dazi tengono i buyer in disparte. Rispetto al livello di paura di 34 della sessione precedente, l’indice di Paura e Avidità delle criptovalute è sceso ulteriormente a 23.

In un contesto di incertezza economica, gli investitori più esperti sembrano spostare la loro attenzione dai progetti principali a progetti meme rivoluzionari con un forte potenziale di crescita. PepeX, il primo launchpad per meme coin alimentato dall’intelligenza artificiale, è in cima alla lista delle ICO di meme del 2025. La sua missione è riportare l’equità nei “lanci equi”, ponendo il controllo nelle mani della comunità.

Il prezzo di Ethereum si prepara a un rimbalzo correttivo mentre i principali ETF registrano afflussi giornalieri

Dall’inizio dell’anno, il prezzo di Ethereum ha registrato 9 perdite settimanali su un totale di 13 settimane. Sebbene la pressione di vendita sia destinata a continuare nelle prossime sessioni, la principale altcoin potrebbe aver trovato il suo minimo nel breve termine. Secondo SoSoValue, gli ETF spot su Ethereum hanno registrato un afflusso netto giornaliero totale di 2,06 milioni di dollari il 4 aprile, con le opzioni di BlackRock, Fidelity e Grayscale in cima alla lista rispettivamente con 4,05 miliardi di dollari, 1,41 miliardi di dollari e 567,88 milioni di dollari.

Un’analisi del grafico dei prezzi giornalieri mostra il prezzo di Ethereum profondamente in territorio di ipervenduto, con un RSI di 26. Con il probabile rimbalzo correttivo, il livello di resistenza da monitorare è quello di 1750 dollari. Al di sotto della sua attuale zona di supporto di 1415 dollari, gli orsi punteranno al minimo di due anni di 1375 dollari.

Grafico del prezzo di ETH | fonte: TradingView

PepeX è nella lista dei migliori meme token del 2025, mentre gli investitori si allontanano dai principali

La cultura dei meme sta vivendo una rivoluzione che potrebbe essere in grado di creare un numero significativo di cripto-milionari. Infatti, tra le incertezze sui dazi, gli investitori più esperti stanno guardando oltre le principali criptovalute, cercando opportunità in token accessibili con casi d’uso nel mondo reale.

Grazie alla sua infrastruttura e al robusto potenziale di crescita, PepeX si è assicurato un posto tra le migliori ICO di meme nel 2025. Come primo launchpad di tokenizzazione al mondo basata sull’intelligenza artificiale, il progetto si è posto come missione quella di “rendere di nuovo equo il lancio equo”. Ciò include la soppressione di qualsiasi forma di controllo, la dissuasione dalle manipolazioni interne e la collocazione del controllo nelle mani della comunità.

Gli appassionati di criptovalute, anche senza competenze di programmazione, possono creare un token rapidamente e facilmente. Grazie all’intelligenza artificiale, non devono preoccuparsi del branding e del marketing del token.

Allo stesso tempo, PepeX si impegna a proteggere l’investimento dei detentori limitando le partecipazioni dei creatori al 5% dell’offerta totale. Pertanto, in caso di fallimento di un progetto di token, i fondatori perdono la liquidità bloccata, che viene ridistribuita alla comunità. Con altre misure come le protezioni anti-sniping, PepeX ha rimediato a tutte le falle osservate finora in piattaforme come Pump.fun.

È questa sicurezza e questo potenziale di crescita che stanno attirando investitori esperti verso il progetto meme, nonostante le persistenti incertezze sui dazi che hanno colpito il mercato delle criptovalute più ampio. Ancora prima del lancio pubblico nel terzo trimestre, i primi investitori hanno l’opportunità di realizzare guadagni cumulativi fino al 311% durante la prevendita in corso.

A ogni fase, della durata di 3 giorni, il prezzo del token aumenta del 5%. Finora sono già state completate le prime 4 fasi, raccogliendo oltre 1,2 milioni di dollari in sole due settimane.

Il prezzo di Cardano si avvicina alla zona di ipervenduto a causa delle crescenti tensioni per i dazi

Grafico del prezzo di Cardano | Fonte: TradingView

Il prezzo di Cardano ha registrato perdite in quattro delle ultime cinque settimane, e sembra destinato a un’altra settimana negativa mentre il mercato continua a reagire alle aggressive tariffe di Trump. Lunedì, l’altcoin è scesa ulteriormente, raggiungendo un livello registrato l’ultima volta nel novembre 2024.

Un’analisi del grafico dei prezzi giornalieri mostra che si aggira vicino alla zona di ipervenduto, con un RSI di 31. È importante notare che l’indicatore è orientato verso il basso, il che indica che il prezzo di Cardano potrebbe registrare ulteriori perdite nel breve termine.

Mentre i tori difendono il livello di supporto a 0,4975$, l’altcoin potrebbe registrare un rimbalzo correttivo con una resistenza prevista a 0,6500$. Un ulteriore calo potrebbe portare gli orsi a testare il livello di supporto al di sotto degli 0,4450$.

