I ministri del commercio dell’UE hanno deciso di imporre dazi di ritorsione su alcune importazioni statunitensi a partire dalla prossima settimana.

Tuttavia, preferiscono negoziare con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per eliminare le tariffe esistenti, invece di ulteriori ritorsioni.

A partire da mercoledì, il blocco di 27 nazioni dovrà affrontare un dazio del 20% su quasi tutte le merci e un dazio del 25% su acciaio, alluminio e automobili.

Questo è dovuto alla politica di Trump di imporre dazi doganali ai paesi che, a suo avviso, presentano elevate barriere alle importazioni statunitensi.

Secondo un rapporto Reuters, lunedì i ministri del Commercio si sono riuniti a Lussemburgo per discutere della risposta dell’UE all’Inflation Reduction Act statunitense e delle relazioni con la Cina.

La negoziazione è la via preferenziale.

Copy link to section

Molti ministri hanno sottolineato che la priorità dovrebbe essere l’avvio dei negoziati e la prevenzione di una guerra commerciale totale.

“Dobbiamo mantenere la calma e rispondere in modo da de-escalare la situazione. I mercati azionari in questo momento mostrano cosa succederebbe se intensificassimo subito le tensioni. Ma saremo pronti a prendere contromisure se necessario per portare gli americani al tavolo delle trattative”, ha dichiarato ai giornalisti la ministra del Commercio olandese Reinette Klever.

L’UE è pronta a negoziare un accordo tariffario “zero per zero” per i beni industriali, come annunciato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante una conferenza stampa a Bruxelles.

Il commissario europeo per il commercio, Maroš Šefčovič, è stato citato nel rapporto Reuters:

Prima o poi, ci siederemo al tavolo delle trattative con gli Stati Uniti e troveremo un compromesso reciprocamente accettabile.

L’UE imporrà due serie di dazi di ritorsione mirati sulle importazioni statunitensi in risposta ai dazi statunitensi sull’acciaio e sull’alluminio europei. La prima serie di dazi entrerà in vigore il 15 aprile e la seconda il 15 maggio.

UE resiliente

Copy link to section

Šefčovič ha inoltre dichiarato che l’UE era pronta ad intensificare la sua risposta, che potrebbe includere l’utilizzo dello strumento anti-coercizione (ACI) dell’UE per colpire i servizi statunitensi o limitare l’accesso delle aziende americane alle gare d’appalto pubbliche nell’UE.

Sebbene preferirebbe negoziare la rimozione delle tariffe con gli Stati Uniti.

Ha fatto eco alle parole del ministro del Commercio francese Laurent Saint-Martin, affermando:

Siamo pronti a utilizzare tutte le misure disponibili per salvaguardare il mercato unico.

Tuttavia, alcuni paesi dell’UE, soprattutto quelli con forti legami commerciali con gli Stati Uniti, hanno consigliato di procedere con cautela.

Il ministro degli Esteri irlandese Simon Harris ha definito l’ACI un’opzione “nucleare”, affermando di ritenere che la maggior parte dei paesi dell’UE non fosse pronta a prenderla in considerazione, almeno per il momento.

Robert Habeck, il ministro dell’Economia tedesco uscente, ha consigliato che un’UE unita si troverebbe in una posizione di forza.

Parlando a Lussemburgo, Habeck ha affermato che la posizione di debolezza dell’America è evidente nel crollo dei mercati azionari e nel potenziale di ulteriori danni.

Ha aggiunto che il desiderio di Elon Musk, sostenitore di Trump, di azzerare le tariffe tra Europa e Stati Uniti riflette questa debolezza.

Contromisure UE

Copy link to section

Si prevede che questa settimana l’UE approverà le prime contromisure su importazioni statunitensi per un valore fino a 28 miliardi di dollari, tra cui prodotti che vanno dal filo interdentale ai diamanti, in risposta ai dazi di Trump su acciaio e alluminio.

Queste contromisure sono mirate specificamente, a differenza delle più ampie imposte reciproche.

Trump ha minacciato di imporre un dazio del 200% sulle bevande alcoliche provenienti dall’UE se il blocco procederà con il dazio del 50% proposto sul bourbon statunitense.

Questa minaccia ha suscitato preoccupazione in Francia e in Italia, importanti esportatori di vini e liquori negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti hanno imposto dazi su automobili e altre merci e, in risposta, il blocco dei 27 paesi adotterà un pacchetto più ampio di contromisure entro la fine di aprile.

Nel 2024, gli Stati Uniti hanno importato beni dall’UE per un valore di 334 miliardi di euro (366,2 miliardi di dollari), mentre l’UE ha esportato beni negli Stati Uniti per un valore di 532 miliardi di euro.

Questo squilibrio commerciale conferisce all’UE una minore capacità di pressione rispetto agli Stati Uniti in una guerra tariffaria, poiché Bruxelles ha meno merci statunitensi da colpire.