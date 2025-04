La decisione della Cina di imporre un dazio del 34% su tutte le merci importate dagli Stati Uniti è una ritorsione diretta contro i dazi imposti dal presidente Donald Trump sulle merci cinesi.

Secondo un rapporto Reuters, questa escalation della guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali dovrebbe avere conseguenze significative per diversi settori industriali di entrambi i paesi.

Nel settore aeronautico, ad esempio, aziende statunitensi come la Boeing potrebbero registrare un calo delle vendite alle compagnie aeree cinesi, che potrebbero optare per fornitori alternativi come Airbus.

Anche il settore agricolo sarà duramente colpito, poiché gli agricoltori statunitensi avranno maggiori difficoltà ad esportare i loro prodotti in Cina, un mercato importante per soia, carne di maiale e altre materie prime agricole.

Questo potrebbe portare a prezzi più bassi per gli agricoltori statunitensi e a difficoltà finanziarie per molti nel settore agricolo.

Oltre all’aviazione e all’agricoltura, i dazi probabilmente avranno un impatto su una vasta gamma di settori, tra cui manifatturiero, tecnologico e della vendita al dettaglio.

Le aziende statunitensi che dipendono da fornitori cinesi per componenti o prodotti finiti potrebbero registrare un aumento dei costi, con conseguente aumento dei prezzi per i consumatori o riduzione dei profitti per le imprese.

Anche le aziende cinesi che esportano negli Stati Uniti dovranno affrontare delle sfide, poiché i loro prodotti diventeranno più costosi per gli acquirenti americani. Ciò potrebbe portare a una diminuzione della domanda e a perdite di posti di lavoro in Cina.

Aerei

Boeing sarà significativamente colpita dalle tariffe di ritorsione cinesi, che renderanno i suoi aerei considerevolmente più costosi di quelli offerti dai concorrentiAirbus e Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

Le vendite e le consegne di Boeing in Cina sono diminuite drasticamente dopo il 2019 a causa di due incidenti mortali che hanno coinvolto il jet MAX 8 e delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina su tecnologia e sicurezza nazionale, nonostante Pechino non abbia imposto dazi su Boeing durante la prima fase della guerra commerciale tra i due paesi.

Il blocco delle importazioni, terminato nel gennaio 2024, non ha visto una ripresa completa fino a sei mesi dopo.

Air China, China Eastern Airlines e China Southern Airlines, le tre maggiori compagnie aeree del paese, avevano previsto di ricevere rispettivamente 45, 53 e 81 aerei Boeing tra il 2025 e il 2027.

Tuttavia, secondo il rapporto, questi piani potrebbero ora essere influenzati dall’aumento dei prezzi.

Semiconduttori

Secondo gli analisti di Bernstein, le CPU assemblate da Intel, ampiamente utilizzate in laptop e server, rappresentano 8 miliardi di dollari dei 10 miliardi di dollari di chip che la Cina importa annualmente dagli Stati Uniti.

Nel 2024, la Cina è stata il mercato più grande per Intel, generando il 29% dei suoi ricavi, rispetto al 27% del 2023.

Inoltre, Micron, un produttore statunitense di chip di memoria, potrebbe essere colpita da potenziali dazi doganali a causa dell’importazione di alcuni dei suoi chip venduti in Cina dagli Stati Uniti.

Sebbene Micron abbia impianti di produzione in Cina e in altri paesi, l’impatto rimane incerto.

Al contrario, i chip AI di NVIDIA, anch’essi molto richiesti dalle aziende cinesi, non sono interessati dai dazi.

Questo perché vengono prodotti e assemblati a Taiwan da TSMC.

Agricoltura e attrezzature agricole

Il settore agricolo statunitense sarà il più colpito dalle tariffe di ritorsione di Pechino, poiché la Cina è il principale mercato per i prodotti agricoli americani.

La Cina ha sospeso le qualifiche per l’importazione di sorgo dalla C&D (USA) Inc., di proprietà cinese, citando problemi di sicurezza alimentare.

Inoltre, sono state sospese anche le carni di pollame e le farine di ossa provenienti da American Proteins, Mountaire Farms del Delaware e Darling Ingredients.

Anche i prodotti avicoli di Mountaire Farms del Delaware e di Coastal Processing sono stati inclusi nella sospensione delle importazioni.

Inoltre, i dazi di ritorsione cinesi del 34%, sommati al precedente dazio del 10% imposto al settore delle attrezzature agricole statunitensi a marzo, raggiungono ora il 44%.

Questi dazi colpiscono aziende come Caterpillar, Deere & Co. e AGCO.