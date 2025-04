Come il dominio cinese sulle terre rare minaccia gli obiettivi europei in materia di energia verde

Secondo quanto riportato martedì da Reuters, l’Europa probabilmente riuscirà a produrre solo una piccola parte delle terre rare necessarie per veicoli elettrici e turbine eoliche, principalmente a causa della concorrenza a basso costo della Cina, il principale produttore.

Negli ultimi anni, l’Europa e gli Stati Uniti hanno compiuto sforzi concertati per rafforzare le proprie capacità interne nella produzione e nella lavorazione di elementi delle terre rare.

Questa mossa strategica è principalmente motivata dal desiderio di ridurre la dipendenza dalla Cina, che attualmente domina il mercato globale delle terre rare, rappresentando circa il 90% delle terre rare lavorate.

La dipendenza da un’unica fonte per questi materiali critici ha sollevato preoccupazioni riguardo alle vulnerabilità della catena di approvvigionamento, alle potenziali interruzioni e ai rischi geopolitici.

Il dominio cinese e le preoccupazioni per le forniture globali

Espandendo le proprie industrie nazionali di terre rare, Europa e Stati Uniti mirano a raggiungere una maggiore autosufficienza e sicurezza di approvvigionamento.

Nel rapporto è stata citata una dichiarazione di Laurent Migom di Bain:

Oggi esiste un divario di costo tra il 20% e il 40% tra una catena del valore in Cina e una potenziale catena del valore in Europa.

Migom ha dichiarato, in occasione di un evento in cui il gruppo chimico Solvay ha annunciato l’espansione della sua attività di lavorazione delle terre rare a La Rochelle, in Francia, che, a causa della situazione attuale, non si prevede una produzione sufficiente di magneti permanenti in Europa.

In alcuni casi, il divario di costo è ancora più ampio, con i prodotti cinesi più economici del 60-70% rispetto a quelli europei, ha riferito Reuters citando un’altra fonte.

La disparità di costi mette in difficoltà i prodotti europei.

Si prevede una crescita sostanziale della domanda annuale di ossidi di terre rare da parte dell’Unione Europea, componenti cruciali dei potenti magneti permanenti utilizzati nei veicoli elettrici e nelle turbine eoliche.

Si prevede che entro il 2030 questa domanda aumenterà fino al 50%, raggiungendo le 30.000 tonnellate metriche.

Questo aumento della domanda si traduce in un significativo valore economico, stimato fino a 1,5 miliardi di euro.

L’analisi fornita da Migom evidenzia la crescente importanza degli ossidi di terre rare nella transizione europea verso soluzioni energetiche e di trasporto sostenibili.

Domanda futura e capacità produttiva

Nel frattempo, secondo Bain, l’Europa avrà la capacità di produrre meno di 5.000 tonnellate entro quella data.

La supremazia della Cina nel settore minerario delle terre rare è innegabile, rappresentando un sostanziale 65% dell’offerta globale.

Tuttavia, questo non significa che il mondo dipenda esclusivamente dalla Cina per queste risorse critiche.

Significativi giacimenti di minerali di terre rare esistono in diverse altre regioni del globo, e molti di questi giacimenti sono attualmente in fase di sviluppo attivo.

Questa diversificazione delle attività di estrazione delle terre rare ha il potenziale per mitigare i rischi associati alle interruzioni della catena di approvvigionamento e alle tensioni geopolitiche, garantendo una fornitura più stabile e sicura di questi materiali essenziali per le industrie di tutto il mondo.

Tuttavia, Migom ha dichiarato che solo 2-5 dei 50 progetti minerari al di fuori della Cina che mirano ad avviare la produzione entro il 2030 saranno economicamente sostenibili nelle attuali condizioni di mercato, principalmente a causa dei bassi prezzi delle terre rare.

Migom ha dichiarato che questi progetti produrranno circa 20.000-25.000 tonnellate di terre rare all’anno.

Di questo totale, solo 6.000 tonnellate sarebbero del tipo specifico richiesto per la produzione di magneti.

Ha aggiunto che il riciclo potrebbe contribuire all’approvvigionamento di terre rare in Europa, ma non prima del 2035, quando saranno disponibili quantità sufficienti di vecchi magneti da riciclare.