Il mondo delle criptovalute è stato scottato dai cicli di hype delle meme coin: lanci appariscenti, impennate vertiginose e inevitabili crolli.

In questo contesto, USD1, la stablecoin lanciata da World Liberty Financial, un’iniziativa di finanza decentralizzata sostenuta dal presidente Donald Trump e dalla sua famiglia, si prepara a entrare in un mercato sempre più affollato.

Questo ha portato gli esperti a chiedersi se una stablecoin di alto profilo possa offrire un’alternativa più affidabile a coloro che sono scettici sulle criptovalute come asset class, e se possa ripristinare la fiducia nel mercato delle stablecoin, un mercato vitale per il successo del settore delle criptovalute, oppure se sia destinata a diventare solo un’altra scommessa rischiosa.

In un’intervista via email con Invezz , Steven Pu, co-fondatore di Taraxa, una piattaforma blockchain di livello 1, osserva che il successo di USD1 nel ripristinare la fiducia dipende da operazioni trasparenti, audit regolari e una rigorosa aderenza agli standard normativi – un’impresa ben più complessa del lancio di una tipica meme coin.

“Il potere che un dollaro USA esercita sulla società americana lo rende uno strumento unico e potente nel settore delle criptovalute, ma con questo potere arriva una maggiore responsabilità. Il mancato rispetto delle aspettative avrebbe ripercussioni ben oltre le tipiche delusioni di mercato, influenzando la fiducia degli investitori e la percezione pubblica su scala molto più ampia”, afferma.

Sul potenziale di 1 USD per rafforzare la fiducia nel mercato delle stablecoin

Invezz: Il mercato delle criptovalute ha risentito di significativi problemi di fiducia a causa della volatilità delle meme coin. In questo contesto, come valuta il potenziale della stablecoin USD1 per ripristinare questa fiducia perduta?

L’introduzione di USD1, una stablecoin presumibilmente garantita da titoli di stato statunitensi a breve termine, depositi in dollari USA e altri equivalenti di cassa, mira a fornire un asset digitale stabile.

Tuttavia, non si tratta di una novità: molte stablecoin sono garantite in questo modo.

Più che un’innovazione, è un requisito per guadagnare la fiducia degli utenti, soprattutto dopo il clamoroso fallimento delle stablecoin algoritmiche con lo scandalo Luna Terra.

Tale supporto può offrire agli utenti fiducia nella stabilità del valore della moneta, ripristinando potenzialmente la fiducia tra gli investitori alla ricerca di opzioni meno volatili.

Tuttavia, l’efficacia di USD1 nel ripristinare la fiducia dipenderà da operazioni trasparenti, audit regolari e dal rispetto degli standard normativi, un’operazione ben più complessa del lancio di una memecoin.

Invezz: Crede che la percezione pubblica dei token sostenuti da celebrità sia stata irrimediabilmente danneggiata dai recenti fallimenti delle meme coin?

L’associazione tra criptovalute e celebrità si è rivelata un’arma a doppio taglio.

Sebbene le sponsorizzazioni di celebrità possano attirare una notevole attenzione, i recenti fallimenti delle meme coin legate a personaggi pubblici hanno generato scetticismo.

Non dimentichiamo la collezione NFT di Katy Perry, che ha preannunciato il picco del ciclo.

La percezione pubblica dei token sostenuti da celebrità è stata influenzata, rendendo gli investitori più cauti.

Per USD1, nonostante il suo sostegno, il coinvolgimento di personalità di spicco significa che deve lavorare diligentemente per stabilire una credibilità che vada oltre l’associazione con le celebrità.

Le celebrità attirano l’attenzione, ma gli esperti generano fiducia.

Quali caratteristiche deve avere il dollaro statunitense per stabilire la sua credibilità?

Invezz: Quali caratteristiche o implementazioni specifiche sarebbero cruciali per USD1 per stabilire credibilità e ottenere l’adozione del mercato?

Affinché l’USD1 ottenga l’adozione di mercato e si affermi come valuta credibile, sono essenziali diverse caratteristiche chiave.

Innanzitutto, la trasparenza è fondamentale, con una chiara divulgazione delle riserve e regolari audit di terze parti per verificare le attività di copertura.

Anche la conformità normativa è un requisito imprescindibile, che impone il rispetto delle normative finanziarie e l’ottenimento delle licenze necessarie per operare legalmente.

Inoltre, la sicurezza è fondamentale, con misure rigorose in atto per proteggere dagli attacchi informatici e salvaguardare i beni degli utenti.

È inoltre necessario garantire la liquidità per facilitare transazioni e rimborsi senza intoppi, mentre una solida struttura di governance, guidata da professionisti esperti nel settore finanziario e tecnologico, è fondamentale per costruire fiducia e credibilità a lungo termine.

Il sostegno governativo di 1 dollaro USA: un’arma a doppio taglio.

Invezz: Quali sono le principali insidie che USD1 dovrebbe evitare per mantenere la fiducia del pubblico?

Per mantenere la fiducia del pubblico, USD1 deve prestare attenzione a diverse potenziali insidie.

La mancanza di trasparenza rappresenta un rischio significativo; la mancata fornitura di informazioni chiare sulle riserve e sulle operazioni potrebbe erodere la fiducia, soprattutto quando gli utenti potrebbero chiedersi perché dovrebbero optare per USD1 rispetto al già digitale e ampiamente affidabile USD.

Un’altra preoccupazione è la mancata conformità normativa. Operare senza le necessarie autorizzazioni potrebbe comportare problemi legali e una perdita di credibilità.

Data la natura garantita dal governo di USD1, qualsiasi deviazione dalla perfezione normativa potrebbe alimentare un senso di ipocrisia e minare la fiducia nelle istituzioni che lo sostengono.

Inoltre, una cattiva gestione del rischio potrebbe creare instabilità. Misure inadeguate per affrontare i rischi di mercato, operativi e tecnologici non farebbero altro che richiamare alla mente fallimenti passati come quello di FTX.

Infine, promettere troppo può danneggiare gravemente la reputazione.

Il potere che un dollaro statunitense esercita sulla società americana lo rende uno strumento unico e potente nel settore delle criptovalute, ma a questo potere si accompagna una maggiore responsabilità.

Il mancato raggiungimento delle aspettative avrebbe ripercussioni ben più gravi delle tipiche delusioni di mercato, influenzando la fiducia degli investitori e la percezione pubblica su scala molto più ampia.

USD1 potrebbe diventare un prodotto di massa o rimarrà un’offerta di nicchia?

Invezz: A suo parere, quali fattori determineranno se USD1 diventerà una stablecoin di massa o un prodotto di nicchia?

Diversi fattori determineranno se USD1 diventerà una stablecoin di massa o rimarrà un prodotto di nicchia.

La domanda di mercato gioca un ruolo fondamentale, in particolare la misura in cui esiste domanda per un’altra stablecoin in un mercato già affollato.

Un altro fattore chiave è il suo vantaggio competitivo; date le limitate informazioni disponibili, è difficile identificare quali benefici unici USD1 offra al di là dell’influenza delle istituzioni che lo sostengono.

Anche il contesto normativo avrà un impatto significativo sul suo successo, essendo essenziale la capacità di orientarsi e conformarsi alle normative in continua evoluzione nelle diverse giurisdizioni.

Inoltre, le partnership e le integrazioni con istituzioni finanziarie, borse e piattaforme di pagamento saranno fondamentali per migliorare l’usabilità e garantire una più ampia adozione.

Infine, la fiducia e l’adozione da parte degli utenti sono fondamentali, poiché la creazione di una solida base di utenti attraverso prestazioni affidabili ed esperienze positive sarà essenziale per il successo a lungo termine.