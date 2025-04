I mercati azionari europei hanno registrato martedì una gradita tregua, aprendo in rialzo dopo una serie di quattro giorni di perdite che aveva minato la fiducia degli investitori in tutto il mondo.

I guadagni, tuttavia, sono accompagnati da una forte dose di cautela, poiché la disputa tariffaria globale in corso e l’incertezza sulle prossime mosse del presidente statunitense Donald Trump continuano a pesare fortemente sulla fiducia del mercato.

Alle 9:11 CET, l’indice Stoxx 600 registrava un rialzo di circa l’1%, con quasi tutti i settori tornati in territorio positivo.

Anche i principali indici regionali hanno registrato guadagni, tra cui il Dax tedesco (in rialzo dell’1,09%), il CAC 40 francese (in rialzo dell’1,66%) e il FTSE MIB italiano (in rialzo dell’1,66%).

In Spagna, l’IBEX 35 ha aperto in rialzo dello 0,52%, mentre a Londra il FTSE 100 è tornato in territorio positivo, guadagnando l’1,03%.

Questo inizio più tranquillo sui mercati europei segue una brutale sessione di negoziazione lunedì, sebbene il sentiment degli investitori rimanga cauto, poiché la disputa tariffaria globale e l’incertezza sulle prossime mosse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump continuano a pesare sulla fiducia.

“Gli investitori devono affrontare ogni giorno come viene, e martedì è iniziato bene… Anche il petrolio greggio è aumentato dell’1,2%, raggiungendo i 61,45 dollari al barile, mentre l’oro è salito dell’1,8%, arrivando a 3.028 dollari l’oncia”, ha osservato Russ Mould, direttore degli investimenti di AJ Bell, in una e-mail a Euronews.

Si tratta di piccoli successi in termini di movimenti di asset, ma di grandi vittorie per lo stato del mercato più ampio, considerando il bagno di sangue che abbiamo subito dalla “Giornata della Liberazione” della scorsa settimana. La stabilizzazione dei mercati sarà accolta a braccia aperte.

Mould ha inoltre suggerito che questi movimenti di prezzo dovrebbero infondere un po’ di positività tanto necessaria nei mercati, aiutando gli investitori ad alleviare parte dell’ansia legata ai danni subiti dai loro portafogli la scorsa settimana.

“I mercati potrebbero rimanere fragili per giorni e settimane a venire. Basterebbe un nuovo segnale di aggressività da parte di Trump o una dura reazione di un partner commerciale per causare nuovamente turbolenze. Le riprese di mercato possono perdere rapidamente slancio se gli investitori perdono fiducia in una soluzione alla situazione che ha causato la svendita iniziale”, ha avvertito Mould.

I mercati asiatici registrano un rimbalzo, ma la tensione persiste.

Nel frattempo, martedì mattina presto, il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato che avrebbe “combattuto fino alla fine” e attuato contromisure non specificate contro gli Stati Uniti per salvaguardare i propri interessi, dopo che il presidente Donald Trump aveva minacciato un ulteriore dazio del 50% sulle importazioni cinesi.

Nel primo pomeriggio, ora di Tokyo, il Nikkei 225 era in rialzo del 5%, a 32.691,34, recuperando parte delle recenti perdite.

Anche Hong Kong è riuscita a recuperare terreno, sebbene non abbastanza da compensare il devastante crollo del 13,2% di lunedì, che ha segnato la peggiore giornata per l’Hang Seng dalla crisi finanziaria asiatica del 1997.

L’Hang Seng ha guadagnato l’1,6%, raggiungendo quota 20.140,78, mentre l’indice Shanghai Composite è salito dello 0,9%, attestandosi a 3.124,77.

Il Kospi sudcoreano ha registrato un leggero aumento dello 0,1%, raggiungendo quota 2.331,80, mentre l’S&P/ASX 200 australiano è salito dell’1,7%, attestandosi a 7.471,10.

Anche i mercati in Nuova Zelanda e Australia hanno registrato guadagni.

I futures statunitensi indicano guadagni: un barlume di speranza o una falsa alba?

Anche i future azionari statunitensi sono saliti, con i tre principali indici di riferimento – S&P 500, Dow Jones Industrial Average e Nasdaq Composite – tutti in rialzo di oltre l’1%.

Questo fa seguito a una performance mista nella sessione statunitense di lunedì sera, dove il Nasdaq ha registrato un piccolo guadagno, mentre l’S&P 500 ha perso solo lo 0,2%.

Tuttavia, gli analisti rimangono cauti, mettendo in discussione la sostenibilità dell’attuale ripresa. “Non scommetterei certo tutto su una ripresa duratura, a meno che e fino a quando non si verifichi un deciso cambio di politica”, ha dichiarato a Euronews Michael Brown, senior research strategist di Pepperstone.

Punto di inflessione o rimbalzo del gatto morto? Il futuro incerto del mercato.

Richard Hunter, responsabile dei mercati di Interactive Investor, ha condiviso le opinioni di Brown, osservando che la nervosità e la volatilità degli investitori rimangono elevate.

“I movimenti sono stati relativamente benigni rispetto all’esperienza dei giorni scorsi, ma sotto il cofano si sono verificate forti oscillazioni, con l’indice Dow Jones che ha registrato la sua più ampia variazione intraday di sempre. Le prime notizie, apparentemente provenienti dai social media, suggerivano un’imminente pausa sui dazi, il che ha spinto i mercati al rialzo, solo per poi essere smentite rapidamente dalla Casa Bianca, annullando qualsiasi potenziale guadagno. Le successive dichiarazioni del Presidente, che minacciava di inasprire ulteriormente i dazi contro la Cina, hanno mantenuto gli investitori globali in allerta”, ha dichiarato Hunter in una nota via email a Euronews.

Ha inoltre osservato che le precedenti flessioni dei prezzi delle obbligazioni e dell’oro nella giornata erano “attribuite alla necessità degli investitori di raccogliere fondi per le chiamate di margine, al fine di coprire le perdite altrove”.

Questa rotazione si è già verificata in passato e può rivelarsi un ciclo autoalimentante, esercitando, se necessario, ulteriore pressione sui mercati globali.

Hunter ha inoltre sottolineato la difficoltà nel determinare se la riduzione dei mercati rappresenti un vero punto di svolta o semplicemente un classico “rimbalzo del gatto morto”.

“La volatilità, in particolare durante la sessione di trading statunitense, suggerisce che entrambe le possibilità sono aperte, soprattutto perché seguiranno ulteriori annunci di tariffe che potrebbero influenzare il sentiment in entrambe le direzioni. Infatti, molti investitori hanno notato – con una certa esasperazione – che, a differenza delle crisi precedenti in cui una confluenza di fattori ha causato un’estrema debolezza del mercato, questa serie di eventi è in gran parte dovuta alle azioni di una sola persona. In una certa misura, gli indici globali sono in balia del Presidente, e la crescente reazione negativa che gli Stati Uniti stanno iniziando a sperimentare in termini di tariffe di ritorsione e di una retorica sempre più aggressiva non è nemmeno vicina all’inizio della fine”, ha avvertito.

Infine, nonostante la chiusura leggermente positiva della giornata, il Nasdaq rimane in calo del 19,2% dall’inizio dell’anno e saldamente in territorio di mercato ribassista, con un declino del 23% dal suo recente massimo storico, ulteriore prova che la ripresa potrebbe essere di breve durata.

Nel frattempo, l’S&P 500 e il Dow Jones sono scesi rispettivamente del 14% e del 10,8% dall’inizio dell’anno.

Impatto globale: materie prime e relazioni commerciali sotto pressione

L’analista ha sottolineato la continua dipendenza dei mercati asiatici dai colloqui con gli Stati Uniti per un progresso positivo, affermando: “Il rialzo sembra basarsi sulla speranza che i colloqui con gli Stati Uniti nei prossimi giorni portino ad alcune concessioni, con l’economia in gran parte dipendente dalle esportazioni e gli Stati Uniti un partner commerciale importante e di primo piano”.

Ha inoltre aggiunto: “Anche la Cina ha intensificato la sua retorica di ritorsione e mostra pochi segni di cedere alle minacce del Presidente. Ha promesso proprie contromisure, ancora non specificate, in aggiunta ai dazi già annunciati, insieme alla possibilità di ulteriori stimoli statali per sostenere l’economia interna. In ogni caso, l’esito attuale sarà negativo e il potenziale di riduzione della domanda ha colpito i prezzi delle materie prime in generale, con il petrolio che ha già registrato un calo del 13% quest’anno”.