L’incertezza incombe sulla debolezza del prezzo dell’argento, con gli esperti che affermano che la tendenza ribassista potrebbe continuare.

Dopo il crollo della scorsa settimana, è diventato sempre più difficile valutare la gravità della debolezza dei prezzi dell’argento.

Il metallo è stato uno dei settori più colpiti dalla guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina.

I prezzi dell’argento hanno subito un calo significativo, scendendo del 7% venerdì e raggiungendo lunedì il minimo degli ultimi 7 mesi a 28,3 dollari l’oncia.

Al momento della stesura, il metallo era in rialzo del 2%, a 30,207 dollari l’oncia sul COMEX, recuperando in parte dalla recente svendita sul mercato.

“Da mercoledì scorso, il calo dell’argento ha raggiunto un buon 16%, il che significa che il prezzo dell’argento è sceso quasi tanto quanto quello del petrolio”, ha dichiarato Carsten Fritsch, analista di materie prime presso Commerzbank AG.

Il rapporto oro/argento supera quota 100.

Il rapporto oro/argento, che rappresenta la quantità di argento necessaria per acquistare un’oncia d’oro, ha registrato un significativo aumento, superando la soglia di 100.

Questo evento significativo ha segnato la prima volta che il rapporto ha raggiunto tali livelli dalla metà del 2020.

L’ultima volta che il rapporto ha superato il 100 è coinciso con l’inizio della pandemia di coronavirus.

Durante questo periodo, il prezzo dell’argento ha subito una notevole pressione al ribasso, principalmente a causa dell’incertezza economica globale e della volatilità del mercato causate dalla pandemia.

A differenza dell’oro, l’argento è anche un metallo industriale, il che è una delle ragioni del forte calo registrato dalla scorsa settimana.

“Il potenziale di rialzo del metallo bianco potrebbe essere limitato a causa della liquidazione di posizioni da parte degli investitori per assicurarsi i profitti, coprire eventuali perdite o margin call dovuti alla diminuzione del valore degli asset, alimentata dalle preoccupazioni per una guerra commerciale globale”, ha affermato Lallalit Srijandorn, editor di FXstreet, in un rapporto.

Tuttavia, un dollaro più debole potrebbe contribuire a limitare le perdite dei prezzi delle materie prime denominati in USD.

Non un metallo rifugio sicuro?

L’ampliamento del rapporto oro/argento ha indicato che l’argento potrebbe non essere un metallo sicuro in tempi di “forte aumento dell’avversione al rischio o di crescenti timori di recessione, ma si comporta come una materia prima ciclica”, ha affermato Fritsch.

La ragione di ciò è la grande importanza della domanda industriale, che è aumentata significativamente negli ultimi anni e ora rappresenta quasi il 60% della domanda totale di argento.

“La domanda industriale è quindi sia una benedizione che una maledizione per l’argento”, ha aggiunto.

La crescente domanda di applicazioni che supportano la generazione e l’utilizzo di energia a impatto climatico neutro, come il fotovoltaico e la mobilità elettrica, è un’arma a doppio taglio.

Da un lato, rappresenta una significativa opportunità di crescita e sviluppo, trainata dalla transizione globale verso fonti energetiche sostenibili.

D’altra parte, gli stretti legami di questo settore con l’economia nel suo complesso lo rendono altamente vulnerabile alle fluttuazioni del sentiment di mercato e alle recessioni economiche.

In periodi di incertezza economica e di maggiore avversione al rischio, come quello attuale, gli investimenti in progetti di energia rinnovabile potrebbero diminuire. Questo probabilmente farà scendere i prezzi dell’argento.

Fritsch ha detto:

È quindi impossibile al momento stimare per quanto tempo continuerà la debolezza dei prezzi dell’argento.

Previsioni sul prezzo dell’argento

Secondo Srijandorn di FXstreet, il grafico giornaliero indica che il sentiment ribassista sul mercato dell’argento probabilmente persisterà, poiché il prezzo rimane bloccato al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 100 giorni, un livello chiave.

L’indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni si attesta attualmente intorno a 32,70, al di sotto della linea mediana.

Questo conferma ulteriormente l’attuale tendenza al ribasso e indica che i venditori probabilmente manterranno il controllo nel prossimo futuro.

L’obiettivo iniziale al ribasso per la coppia XAG/USD si trova al livello psicologico di 30,00 dollari, ha affermato Srijandorn.

Se dovesse essere superato quel livello, i successivi livelli di supporto si trovano a 28,80 dollari (il minimo del 20 dicembre 2024) e a 28,31 dollari (il minimo del 7 aprile), ha aggiunto.