Perché Netflix potrebbe emergere come sopravvissuto alla guerra commerciale

Con l’intensificarsi delle tensioni commerciali, Netflix (NFLX) sembra essere uno dei pochi giganti tecnologici americani a disporre di un cuscinetto contro gravi ripercussioni.

Mentre molte aziende si preparano a subire pesanti colpi, l’integrazione globale della piattaforma di streaming e la sua dipendenza dai contenuti locali potrebbero offrirle uno scudo protettivo nella tempesta di tariffe e misure di ritorsione, come sottolineato da un’analisi di Barron’s.

Dopo l’ultimo annuncio di dazi del presidente Donald Trump, i colossi tecnologici incentrati sull’hardware hanno subito pressioni, con le azioni Apple in calo del 16%.

Nel frattempo, Netflix ha registrato un calo relativamente contenuto del 3%, sovraperformando l’indice S&P 500, che nello stesso periodo è sceso del 9%.

Martedì, le sue azioni sono aumentate di quasi il 3%.

Gli investimenti locali riducono i rischi di ritorsione.

A differenza delle aziende basate sui prodotti, le cui merci possono essere direttamente bloccate alle frontiere, Netflix opera tramite abbonamenti e distribuzione digitale, integrandosi nel tessuto culturale ed economico dei suoi mercati internazionali.

I paesi che stanno valutando ritorsioni contro le aziende statunitensi potrebbero esitare prima di imporre misure punitive a Netflix, dati i suoi ingenti investimenti nelle economie locali.

Tra il 2020 e il 2023, Netflix ha investito 6,8 miliardi di dollari nelle produzioni europee, mantenendo 11 uffici e centri locali in tutto il continente.

Secondo Laurent Yoon, analista di Bernstein, questa profonda integrazione fa di Netflix non solo un soggetto esterno che fornisce contenuti stranieri, ma un partecipante attivo nella crescita delle industrie locali.

Inoltre, Yoon sottolinea che il 60% del catalogo di contenuti di Netflix è composto da titoli non statunitensi, rafforzando il suo impegno nella narrazione regionale.

Questo ampio coinvolgimento locale fornisce a Netflix una certa protezione politica.

I paesi che dipendono dagli investimenti e dalle royalties di Netflix potrebbero pensarci due volte prima di introdurre misure severe che potrebbero finire per danneggiare i propri settori creativi.

Le tasse sui servizi digitali rimangono una preoccupazione incombente.

Tuttavia, Netflix non è del tutto immune. In una guerra commerciale in escalation, uno dei principali rischi risiede nella possibilità di un aumento delle tasse sui servizi digitali.

Queste imposte, che in diversi mercati variano già dal 2% al 5%, potrebbero aumentare o estendersi a nuove giurisdizioni.

Tuttavia, rispetto ai modelli basati sulla pubblicità come Google o Meta, il modello di abbonamento di Netflix presenta dinamiche uniche.

Qualsiasi aumento delle tasse verrebbe probabilmente trasferito direttamente agli abbonati, rendendolo un incremento di costo trasparente.

L’analista di Oppenheimer, Jason Helfstein, osserva che questa visibilità potrebbe rendere tali tasse politicamente impopolari a livello nazionale, poiché i consumatori ne avvertirebbero direttamente le conseguenze.

L’intrattenimento a basso costo si dimostra resiliente nelle fasi di recessione.

Nonostante i rischi, il modello di intrattenimento a basso costo di Netflix potrebbe rivelarsi vantaggioso in caso di contrazione delle economie globali.

I modelli storici suggeriscono che l’evasione a basso costo tende a resistere bene durante le fasi di recessione.

Durante la Grande Depressione, Hollywood visse un’epoca d’oro, poiché il pubblico cercava intrattenimento a basso costo in un periodo di difficoltà economiche.

“Rimanere a casa a guardare Netflix è sicuramente un modo più economico di passare la serata rispetto ad andare al ristorante o in un locale”, ha dichiarato Helfstein a Barron’s, sottolineando la potenziale resilienza di Netflix.

Persino in paesi come la Francia, dove la cultura locale è ferocemente protetta, Netflix supera i concorrenti nazionali come Canal Plus in termini di numero di abbonati.

Questa posizione dominante, unita alla capacità di adattamento culturale di Netflix, potrebbe aiutarla a evitare le peggiori conseguenze di un conflitto commerciale globale sempre più intenso.