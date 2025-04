Ripple acquisisce Hidden Road per 1,25 miliardi di dollari, segnando una delle più grandi operazioni di fusione e acquisizione nel settore delle criptovalute.

Ripple ha annunciato martedì di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Hidden Road per 1,25 miliardi di dollari, segnando la più grande acquisizione mai realizzata dall’azienda di criptovalute e una delle operazioni più importanti nel settore degli asset digitali.

Fondata nel 2018, Hidden Road fornisce servizi di compensazione, finanziamento e prime brokerage su diverse classi di attività, tra cui valute estere, asset digitali, derivati, swap e reddito fisso.

Attualmente, l’azienda gestisce transazioni per oltre 3 trilioni di dollari all’anno per oltre 300 clienti istituzionali, tra cui hedge fund.

L’accordo supera l’acquisizione di Bridge da parte di Stripe per 1,1 miliardi di dollari avvenuta all’inizio dell’anno e segnala la crescente attenzione di Ripple alle infrastrutture per supportare l’adozione istituzionale delle criptovalute.

Dettagli dell’accordo Ripple-Hidden Road

Copy link to section

L’acquisizione rafforza la posizione di Ripple USD (RLUSD) come stablecoin di livello aziendale, garantita in dollari USA e con utilità nel mondo reale, poiché Hidden Road prevede di utilizzarla come collaterale per i suoi servizi di prime brokerage.

Questa mossa posiziona RLUSD come la prima stablecoin a supportare un’efficiente marginazione incrociata tra asset digitali e mercati finanziari tradizionali.

Nell’ambito della partnership, Hidden Road trasferirà le proprie operazioni post-negoziazione sul XRP Ledger (XRPL), con l’obiettivo di semplificare i flussi di lavoro e ridurre i costi, evidenziando il potenziale di XRPL come blockchain preferita per la DeFi istituzionale.

Ripple prevede inoltre di sfruttare questa integrazione per migliorare l’efficienza dei costi e la liquidità della sua piattaforma di pagamenti transfrontalieri, Ripple Payments, offrendo al contempo soluzioni di custodia di livello istituzionale ai clienti di Hidden Road.

“Con nuove risorse, licenze e capitale di rischio aggiuntivo, questo accordo sbloccherà una crescita significativa per il business di Hidden Road, permettendoci di aumentare la capacità per la nostra base clienti, espanderci in nuovi prodotti e servire più mercati e classi di attività”, ha dichiarato Marc Asch, fondatore e CEO di Hidden Road.

L’acquisizione è soggetta alle approvazioni normative e la transazione dovrebbe concludersi entro il terzo trimestre del 2025.

La mossa arriva poco dopo che Ripple ha ottenuto una vittoria legale fondamentale, quando la Securities and Exchange Commission statunitense ha abbandonato una lunga causa che accusava l’azienda di aver effettuato un’offerta di titoli non registrata.

La risoluzione ha eliminato un importante ostacolo per l’azienda e potrebbe aprire la strada a un’espansione più aggressiva.

Miglioramento del clima normativo per le criptovalute

Copy link to section

Anche il settore delle criptovalute nel suo complesso ha beneficiato della rielezione di Donald Trump, che ha espresso sostegno per gli asset digitali e promesso politiche normative più favorevoli.

“Ci troviamo a un punto di svolta per la prossima fase di adozione degli asset digitali: il mercato statunitense è di fatto aperto per la prima volta grazie alla fine dell’incertezza normativa della precedente SEC, e il mercato sta maturando per soddisfare le esigenze della finanza tradizionale”, ha dichiarato Brad Garlinghouse, CEO di Ripple.

Grazie a questi venti favorevoli, continuiamo a cogliere le opportunità per trasformare radicalmente il settore, sfruttando la nostra posizione e i punti di forza di XRP per accelerare la nostra attività e migliorare le nostre soluzioni e tecnologie attuali.