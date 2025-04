Amazon annulla alcuni ordini dalla Cina a causa delle preoccupazioni sulle tariffe di Trump

Secondo un rapporto di Bloomberg, Amazon.com Inc. ha annullato ordini di prodotti fabbricati in Cina e in altri paesi asiatici.

La mossa è vista come una risposta diretta alle pesanti tariffe imposte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Le cancellazioni, che riguardano articoli come sedie da spiaggia, scooter e condizionatori d’aria, segnalano gli sforzi del gigante dell’e-commerce per ridurre l’esposizione all’aumento dei costi di importazione.

Le cancellazioni sono iniziate poco dopo l’annuncio del 2 aprile di Trump, che prendeva di mira le importazioni da oltre 180 paesi e territori, tra cui importanti centri manifatturieri come Cina, Vietnam e Thailandia.

Il rapporto citava un fornitore di lunga data, che aveva ricevuto una notifica di cancellazione per un ordine di 500.000 dollari di sedie da spiaggia di fabbricazione cinese, il quale affermava che l’email di Amazon sosteneva che l’ordine era stato effettuato “per errore” e non doveva essere spedito.

Il venditore, rimasto con merce invenduta e fatture da pagare alla fabbrica, ha definito la mossa senza precedenti in oltre un decennio di collaborazione con Amazon.

Scott Miller, ex responsabile vendite di Amazon e ora CEO della società di consulenza per l’e-commerce pdPlus, ha confermato alla pubblicazione economica che diversi clienti hanno subito cancellazioni simili per ordini di importazione diretta.

Queste transazioni, in cui Amazon è l’importatore registrato, fanno ricadere l’onere dei dazi sulla società.

La revoca di tali ordini sposta l’onere dei costi sui fornitori, qualora questi scelgano di importare le merci autonomamente.

“Amazon ha davvero tutte le carte in mano”, ha detto Miller. “L’unico vero rimedio per i fornitori è vendere queste scorte in altri paesi con margini inferiori o cercare di collaborare con altri rivenditori”.

La strategia di Amazon per evitare i dazi di Trump

Circa il 40% delle vendite di Amazon proviene da acquisti diretti dai fornitori.

Il resto viene gestito da commercianti indipendenti che utilizzano la piattaforma e i servizi logistici di Amazon.

Riducendo gli ordini di importazione diretta, Amazon sta diminuendo la propria responsabilità tariffaria, trasferendo al contempo il rischio a valle, sui fornitori.

Nel suo rapporto annuale di febbraio, la società ha riconosciuto le tensioni commerciali come un rischio significativo, affermando che “i fornitori con sede in Cina forniscono una parte considerevole dei nostri componenti e prodotti finiti”.

Sebbene la portata completa delle cancellazioni rimanga poco chiara, la decisione riflette preoccupazioni più ampie sui costi della catena di approvvigionamento e sull’erosione dei profitti dovuta a politiche protezionistiche.

La guerra dei dazi di Trump pesa sulle azioni di Amazon

La guerra commerciale ha già avuto un impatto negativo sulle azioni di Amazon. I titoli sono scesi di circa il 22% da inizio anno, superando il calo del 15% dell’S&P 500.

Nonostante il calo, diversi analisti di Wall Street rimangono ottimisti sul gigante di internet.

Martedì, Cantor Fitzgerald ha ribadito il suo rating “Overweight” su Amazon.com, citando la robusta crescita del suo segmento di cloud computing, Amazon Web Services (AWS).

La società di intermediazione ha sottolineato che AWS ha registrato una crescita annua di circa il 25% nel 2024, superando l’obiettivo del 20%.

L’intelligenza artificiale generale (GenAI) ha contribuito a questa crescita per 3-5 punti percentuali, con una cifra che si prevede raddoppierà a 10 punti nel 2025.

L’azienda ha indicato la continua attenzione di Amazon all’innovazione nel cloud e nell’intelligenza artificiale come una delle ragioni principali della sua prospettiva positiva.

Wedbush Securities ha inoltre mantenuto il rating Outperform su Amazon con un obiettivo di prezzo di 280 dollari.

L’azienda ha notato la crescente popolarità di Amazon nella pubblicità digitale, supportata dalla sua vasta gamma di prodotti e dall’accesso a ricchi dati sui clienti.

Wedbush ha sottolineato la crescita annua dei ricavi di Amazon dell’11% e le vendite per 638 miliardi di dollari come segnali di una continua dinamicità nel settore della vendita al dettaglio generalista.