Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO) continua a faticare dopo che la Cina ha promesso misure “risolute e vigorose” in seguito all’ulteriore aumento dei dazi statunitensi sulle importazioni dalla più grande economia asiatica, che hanno superato il 100%.

L’escalation delle tensioni commerciali sino-americane è significativa per AVGO, che attualmente genera circa il 20% del suo fatturato complessivo da Pechino.

Tuttavia, ci sono motivi per acquistare azioni Broadcom, che ora sono scese di oltre il 35% rispetto al massimo da inizio anno.

Le azioni Broadcom sono scambiate a una valutazione interessante.

Copy link to section

Sebbene AVGO stia chiaramente affrontando delle difficoltà, la massiccia svendita del titolo tecnologico dall’inizio dell’anno lo ha reso piuttosto interessante in termini di valutazione.

Le azioni Broadcom sono ora scambiate a un multiplo prezzo/fatturato prospettico inferiore a 15.

Questo rappresenta un calo significativo rispetto agli oltre 18 di Nvidia.

Questo è uno dei motivi per cui gli analisti di JPM, nella loro recente nota ai clienti, hanno definito le azioni Broadcom un candidato ideale per un “rally di sollievo”.

La società di investimento raccomanda l’acquisto di azioni AVGO in caso di ribasso e prevede un potenziale rialzo fino a 250 dollari, il che indica un guadagno potenziale superiore al 60% rispetto ai livelli attuali.

Un rendimento da dividendo dell’1,51% rende Broadcom Inc. ancora più interessante da possedere in vista di una recessione prevista per la seconda metà del 2025, causata dai dazi.

Il nuovo riacquisto di azioni di AVGO potrebbe contribuire al recupero del prezzo delle sue azioni.

Copy link to section

All’inizio di questa settimana, Hock Tan, amministratore delegato di Broadcom Inc., ha annunciato un programma di riacquisto di azioni per 10 miliardi di dollari, che, a suo dire, sarà completato entro la fine dell’anno.

L’annuncio di Tan è estremamente positivo per gli investitori di AVGO, in quanto conferma sostanzialmente la fiducia del management dell’azienda nonostante un contesto macroeconomico sempre più difficile.

Nonostante le difficoltà, il CEO di Broadcom continua a registrare una forte domanda per i suoi chip personalizzati, che a suo avviso potrebbero far aumentare i ricavi dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale del 50% nel 2025.

Durante la conference call sugli utili del mese scorso, Tan ha annunciato nuovi clienti per gli acceleratori AI personalizzati dell’azienda, posizionando AVGO in diretta concorrenza con Nvidia, la star dell’intelligenza artificiale.

Perché Cramer non sta acquistando azioni AVGO

Copy link to section

Anche il famoso investitore Jim Cramer ha accolto con favore l’annuncio del riacquisto di azioni da parte di Broadcom nel suo ultimo aggiornamento ai membri del suo Investing Club questa settimana, aggiungendo che “questa è una situazione fantastica”.

Cramer si aspetta che il programma di riacquisto ponga un limite minimo al prezzo delle azioni AVGO, fungendo da acquirente costante anche nei periodi difficili.

La multinazionale non avrebbe annunciato un riacquisto di azioni così consistente se fosse anche minimamente preoccupata per la generazione di liquidità fino alla fine del 2025, ha aggiunto.

Detto questo, l’ex gestore di hedge fund ha confermato che non aumenterà la sua posizione in azioni Broadcom ai livelli attuali, in quanto possiede già una quota sufficientemente consistente (650 azioni/3,55% del portafoglio) nel produttore di chip per l’intelligenza artificiale.