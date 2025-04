I venditori di vino statunitensi sono preoccupati per le tariffe del presidente Donald Trump, che entreranno in vigore mercoledì.

Si prevede che i dazi aumenteranno il costo dei vini e dei liquori importati.

Adam Williams, 57 anni, proprietario di Ansley Wine Merchants ad Atlanta, ha dichiarato a Reuters in un articolo che i prezzi di tutti i prodotti aumenteranno a causa della proposta di dazio del 20% dell’amministrazione Trump sulle merci provenienti dall’Unione Europea.

Questo include i vini preferiti dai clienti, come il Sancerre 2023 francese, attualmente in vendita a 45 dollari.

Con la tariffa, il prezzo di una bottiglia di vino potrebbe superare la soglia di spesa che il cliente medio è disposto a sostenere.

La minaccia di dazi sulle importazioni di vino e champagne europei da parte di Trump arriva in un momento in cui la domanda globale di bevande alcoliche è già in calo.

Preoccupazioni e previsioni dei rivenditori

Una dichiarazione rilasciata nel fine settimana dalla National Association of Wine Retailers degli Stati Uniti ha espresso preoccupazione per “significative riduzioni di entrate, licenziamenti e chiusure di attività”.

L’Unione Europea, guidata da Francia e Italia, è il maggiore esportatore di vino negli Stati Uniti. Gli esportatori francesi di vini e liquori FEVS prevedono che, con l’implementazione dei dazi, le vendite di vini e liquori francesi negli Stati Uniti potrebbero diminuire di almeno il 20%.

L’associazione commerciale statunitense National Association of Wine Retailers ha dichiarato che i consumatori “ridurranno le spese” e limiteranno gli acquisti di “beni non essenziali come il vino” di fronte all’aumento dei prezzi dovuto ai dazi.

Il gruppo ritiene che qualsiasi speranza che i dazi stimolino le vendite di vini nazionali sia “infondata”.

Il dilemma delle piccole imprese

Secondo un articolo di Reuters, Williams, di Ansley Wine Merchants, ha assaggiato tutte le 1.500 etichette diverse del suo assortimento, la maggior parte delle quali provenienti dall’estero.

Williams ha espresso preoccupazione per il potenziale impatto della situazione sul settore vinicolo, affermando che, sebbene non fosse ancora eccessivamente ansioso, forse avrebbe dovuto esserlo.

Ha ammesso di non essere certo della gravità delle conseguenze, sottolineando che il 90% delle sue etichette proviene dall’estero, in particolare da Francia e Italia.

Ha inoltre chiarito che questi vini provengono da piccoli vigneti a conduzione familiare e da produttori indipendenti, distinguendoli dai vini di produzione di massa comunemente reperibili nei supermercati.

Approccio misurato

A causa dell’atteggiamento di “aspettiamo e vediamo” adottato da distributori e importatori, non si sono registrate quasi nuove spedizioni dall’estero.

Williams ha espresso incertezza sul futuro, affermando:

Non so cosa succederà se i dazi colpiranno così duramente come temo. Ho otto dipendenti che sono come una famiglia, e devo prendermi cura di loro. Ma non so cosa succederà qui.

“Ma non venderò vino prodotto in serie”, disse.

Ryan Stanton, direttore generale di Ultimate Wine Distributors, un’azienda di importazione di vini con sede ad Atlanta, ha dichiarato: “Il ‘Buy America’ è ottimo in teoria, ma ci sono molte cose che non produciamo e non possiamo produrre in America”.

In definitiva, i prezzi stanno aumentando.

“Abbiamo molto vino pronto per la spedizione in Francia, ma è fermo lì, in attesa di vedere cosa succede. Sono in corso delle trattative. Aspettiamo che la situazione si chiarisca”, ha aggiunto Stanton.