Un disegno di legge di New York prevede uno studio di 12 mesi sulle elezioni basate su blockchain.

New York sta valutando un disegno di legge che potrebbe creare un precedente per l’integrazione della blockchain nei sistemi elettorali statali, mentre l’interesse per le tecnologie sicure e decentralizzate sta guadagnando terreno negli Stati Uniti.

Il disegno di legge A7716, presentato martedì dal deputato Clyde Vanel (D-33), propone uno studio formale su come la blockchain potrebbe rafforzare la protezione dei dati degli elettori e la trasparenza elettorale.

Se approvato, il disegno di legge richiederebbe al New York State Board of Elections di presentare entro 12 mesi una relazione completa che esamini il ruolo della blockchain nella salvaguardia dei registri elettorali e dell’integrità dei dati.

Questa iniziativa legislativa fa parte di una tendenza più ampia in cui gli stati americani stanno esplorando la blockchain e gli asset digitali nelle infrastrutture del settore pubblico, dai sistemi di voto alle riserve di Bitcoin.

Bill ordina uno studio sulla blockchain di 12 mesi.

Depositato il 26 marzo, il disegno di legge A7716 incarica il Consiglio elettorale di valutare la capacità della blockchain di creare un registro elettorale immutabile, crittograficamente sicuro e verificabile.

Il disegno di legge descrive la blockchain come un sistema che preserva una “verità non censurata”, facendo riferimento alla sua struttura decentralizzata e a prova di manomissione.

Lo studio proposto verrebbe condotto in collaborazione con l’Ufficio dei Servizi di Tecnologia dell’Informazione e con il contributo di esperti esterni in blockchain, sicurezza informatica e sistemi elettorali.

La legge è attualmente in fase di revisione da parte della Commissione per il diritto elettorale dell’Assemblea e deve essere approvata da entrambe le camere legislative prima di essere sottoposta al governatore per l’approvazione finale.

Se il disegno di legge venisse approvato, il Consiglio sarebbe legalmente obbligato a presentare le sue conclusioni entro il 2026.

Ciò includerebbe casi studio provenienti da altre giurisdizioni che hanno sperimentato o implementato la blockchain per i sistemi di voto o di verifica degli elettori.

Gli Stati ampliano le leggi sulla blockchain

La proposta di New York arriva mentre diversi stati americani stanno estendendo la legislazione sulla blockchain alle infrastrutture finanziarie.

Mentre la A7716 si concentra sulle elezioni, lo Utah ha recentemente approvato la HB230, una legge che protegge i portafogli digitali, i pagamenti e le operazioni dei nodi, sebbene abbia escluso le clausole per gli investimenti diretti in Bitcoin da parte dello stato.

Nel frattempo, altri stati si stanno muovendo verso la formalizzazione delle riserve di asset digitali a livello statale.

Secondo Bitcoin Law, un sito di monitoraggio delle normative, sono stati presentati 47 progetti di legge relativi alle riserve di Bitcoin in 26 stati, di cui 41 ancora in corso di discussione.

Questa ondata di leggi riflette il crescente interesse per le risorse digitali come strumento di resilienza finanziaria e innovazione.

Nel Kentucky, il governatore Andy Beshear ha firmato la legge HB 701, soprannominata “Bitcoin Rights Bill”, che offre protezione agli utenti di Bitcoin e alle aziende che operano nello stato.

L’Oklahoma ha seguito l’esempio con la HB 1203, la legge sulla riserva strategica di Bitcoin, che è stata approvata dalla Camera con 77 voti a favore e 15 contrari ed è ora in fase di esame al Senato.

Anche il Missouri sta valutando una propria versione di riserva di Bitcoin sostenuta dallo Stato, mentre la Commissione per le Regole della Camera dell’Arizona ha recentemente approvato due progetti di legge relativi ai Bitcoin, consolidando ulteriormente l’attrattiva di questa tecnologia negli ambienti politici.

I precedenti progetti di legge di New York sono stati bloccati.

Il disegno di legge presentato da Vanel non è il primo. Misure simili sono state proposte al legislatore di New York dal 2017, ma non hanno mai superato la fase iniziale.

Tuttavia, un cambiamento più ampio nell’atteggiamento verso l’adozione della blockchain, guidato sia dai casi d’uso del settore privato che dall’impegno federale, potrebbe offrire ad A7716 una traiettoria più favorevole.

A marzo, l’ex presidente Donald Trump ha emanato un ordine esecutivo che prevedeva la creazione di una Riserva Strategica di Bitcoin, segnalando un crescente interesse federale per le infrastrutture digitali decentralizzate.

Tale direttiva ha acceso un nuovo interesse su come la blockchain potrebbe servire gli interessi nazionali e statali sia in ambito di sicurezza che economico.

Se lo studio proposto da New York concluderà che la blockchain offre vantaggi pratici per le elezioni, potrebbe innescare ulteriori provvedimenti legislativi per testare o implementare tali sistemi nei futuri cicli di voto.