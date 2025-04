Le azioni Tesla sono crollate bruscamente nelle prime contrattazioni di giovedì, registrando un calo di oltre il 6% a circa 254 dollari, dopo il forte rialzo della seduta precedente.

Il calo si è verificato in concomitanza con l’apertura in ribasso dei mercati più ampi, con l’S&P 500 in calo del 2,2% e il Dow Jones Industrial Average in diminuzione dell’1,9%.

La seduta di mercoledì ha segnato la seconda migliore giornata di sempre per Tesla, con un balzo del titolo del 22,7%.

Quel rialzo fu superato solo dall’impennata del 24,4% del 9 maggio 2013, quando la società registrò il suo primo utile trimestrale di sempre.

L’enorme guadagno di mercoledì è stato determinato dalla decisione del presidente Donald Trump di sospendere l’imposizione di tariffe reciproche complete sui paesi non ritorsivi.

La forte ripresa è giunta dopo un periodo difficile per Tesla, che aveva perso oltre il 20% dal 2 aprile, quando il presidente Trump annunciò ampi dazi sulle importazioni.

Il rimbalzo sembrava riflettere un cambiamento di sentiment, con alcuni investitori che consideravano eccessiva la svendita.

Tuttavia, le preoccupazioni sull’impatto dei dazi sulla crescita economica e sugli utili aziendali hanno continuato a pesare sui mercati.

Le case automobilistiche, Tesla inclusa, continuano a subire la pressione derivante dal potenziale aumento dei costi e dalla diminuzione della domanda.

Perché gli analisti stanno riducendo il prezzo obiettivo di Tesla?

Il sentiment di Wall Street nei confronti di Tesla sta diventando sempre più cauto, mentre le tensioni commerciali rimodellano il panorama automobilistico globale.

Gli analisti di UBS, Goldman Sachs e Mizuho hanno tutti abbassato i loro obiettivi di prezzo per il produttore di veicoli elettrici, citando i crescenti rischi derivanti dai dazi, dall’indebolimento della domanda e da potenziali revisioni al ribasso degli utili.

UBS ha ridotto il suo obiettivo di prezzo da 225 a 190 dollari, implicando un ribasso di quasi il 30% rispetto alla chiusura di mercoledì, e ha mantenuto il rating di vendita.

L’analista Joseph Spak ha osservato che le aspettative di guadagno di Tesla rimangono troppo elevate e potrebbero subire ulteriori revisioni al ribasso dopo i risultati del primo trimestre 2025.

Ha inoltre segnalato potenziali pressioni tariffarie sulla divisione energia di Tesla a causa dell’esposizione al mercato cinese.

Goldman Sachs ha ridotto il suo obiettivo di prezzo da 275 a 260 dollari, una modesta diminuzione del 4% rispetto ai livelli attuali, e ha ribadito la sua posizione neutrale.

L’analista Mark Delaney ha evidenziato fattori compensativi; sebbene persistano le preoccupazioni per la debole domanda di auto, i costi più elevati dovuti ai dazi e i rischi per la politica statunitense sui veicoli elettrici, ha indicato le iniziative a lungo termine di Tesla legate all’intelligenza artificiale come un potenziale cuscinetto.

Mizuho rimane la più ottimista tra le tre. Pur riducendo il suo obiettivo da 430 a 375 dollari, la società prevede ancora un potenziale di crescita di circa il 38% e ha ribadito il rating di Outperform.

L’analista Vijay Rakesh ha riconosciuto le pressioni competitive in Europa e Cina, ma ritiene che Tesla manterrà la sua leadership nel mercato statunitense dei veicoli elettrici.

Mercoledì scorso, Benchmark ha aggiunto Tesla alla sua lista delle “Migliori Idee”, mantenendo il rating di “acquisto” sul titolo.

L’azienda ha inoltre rivisto al ribasso il suo obiettivo di prezzo, da 475 a 350 dollari, per tenere conto del cambiamento del sentiment di mercato a seguito dei recenti annunci sui dazi.

Il lancio di Tesla in Arabia Saudita

Tesla, Inc. sta entrando nel mercato saudita, segnando una spinta strategica in una delle regioni più dipendenti dal petrolio al mondo.

La decisione arriva nonostante le sfide infrastrutturali, come la mancanza di stazioni di ricarica lungo la vasta rete autostradale del regno, che rimane dominata dai veicoli con motore a combustione interna.

L’azienda lancerà ufficialmente le sue attività con un evento a Riyadh il 10 aprile, seguito dall’apertura di punti vendita temporanei a Riyadh, Jeddah e Dammam a partire dall’11 aprile.

Tesla scommette che il successo negli vicini Emirati Arabi Uniti e il crescente interesse per i veicoli elettrici nella regione del Golfo possano tradursi in una solida presenza in Arabia Saudita.

L’ingresso di Tesla sul mercato coincide con una possibile visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar entro la fine del mese — un viaggio che, sebbene non ancora ufficialmente confermato, si inserirebbe in un contesto di maggiore impegno statunitense nella regione.