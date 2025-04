Il Brasile prevede un’asta petrolifera offshore tra le pressioni fiscali: ecco cosa sappiamo.

Il governo brasiliano si prepara a mettere all’asta quest’anno quote di giacimenti petroliferi offshore, concentrandosi sulle porzioni non ancora contrattualizzate dei suoi redditizi depositi pre-saliferi.

According to Reuters, two sources familiar with the matter said the initiative serves both as a financial strategy and as a response to the shifting global economic landscape, which threatens Brazil’s fiscal stability.

L’asta riguarderà sezioni più piccole e non contrattualizzate dei principali giacimenti di Tupi, Mero e Atapu, hanno riferito le fonti.

Secondo le fonti, il governo punta a raccogliere circa 20 miliardi di reais (3,4 miliardi di dollari USA) nello scenario peggiore.

Sebbene il Ministero delle Finanze e il Ministero delle Miniere e dell’Energia del Brasile non abbiano rilasciato commenti pubblici sull’asta, il sostegno interno all’iniziativa sembra forte.

Questa vendita pianificata sottolinea le crescenti difficoltà finanziarie del Brasile.

Le recenti tariffe statunitensi hanno smorzato le prospettive economiche globali, spingendo i prezzi del petrolio a un minimo di quattro anni, sotto i 60 dollari al barile.

Mercoledì il prezzo del Brent si è attestato a 65,48 dollari USA, un leggero rimbalzo, ma comunque ben al di sotto dell’ipotesi di 80,79 dollari al barile prevista dalla legge di bilancio brasiliana per il 2025.

Le preoccupazioni fiscali sotto i riflettori

L’asta riflette le crescenti preoccupazioni per la salute fiscale del Brasile. Le entrate petrolifere costituiscono una parte cruciale del bilancio nazionale, contribuendo attraverso le royalties, le imposte sul reddito delle società e i profitti del gigante petrolifero statale Petrobras. Il calo dei prezzi del petrolio potrebbe portare a significative carenze di bilancio.

“È fondamentale avere delle valvole di sfogo quando le entrate diventano più incerte a causa di shock esterni”, ha detto una delle fonti.

Sia i funzionari governativi che gli operatori del settore concordano sul fatto che la gestione del rischio è essenziale per salvaguardare la stabilità fiscale del Brasile, soprattutto data l’imprevedibilità dei mercati globali.

L’obiettivo del governo non è solo quello di generare entrate immediate, ma anche di creare un cuscinetto contro potenziali turbolenze economiche.

La fase successiva prevede l’approvazione di una legge che autorizzi l’asta. Il governo starebbe collaborando strettamente con i legislatori per accelerare il processo, segnalando l’urgenza di rafforzare le difese fiscali prima che le pressioni esterne si intensifichino ulteriormente.

Se avrà successo, l’asta potrebbe rappresentare un importante cuscinetto finanziario per il Brasile, offrendo stabilità a breve termine e dando al governo maggiore margine di manovra per adattarsi a un’economia globale volatile.