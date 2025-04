Il grande ponte aereo: come Apple ha trasportato 1,5 milioni di iPhone dall’India agli Stati Uniti per evitare le tariffe di Trump

Apple ha trasportato via aerea circa 600 tonnellate, ovvero circa 1,5 milioni di iPhone, dall’India agli Stati Uniti, noleggiando voli cargo in una corsa contro il tempo per evitare le nuove tariffe imposte dalle ultime misure commerciali del presidente Donald Trump, ha riferito Reuters, citando fonti a conoscenza della questione.

Lo straordinario sforzo logistico evidenzia fino a che punto il gigante tecnologico si spinge per proteggere le proprie vendite in uno dei suoi mercati più importanti.

Gli analisti hanno avvertito che i prezzi degli iPhone negli Stati Uniti potrebbero impennarsi a causa dell’aumento dei dazi sui dispositivi di fabbricazione cinese , che potrebbero raggiungere il 125%, superando di gran lunga il prelievo del 26% sulle importazioni indiane.

Tuttavia, il dazio indiano è attualmente sospeso grazie a una tregua di 90 giorni annunciata da Trump questa settimana.

“Apple voleva aggirare la tariffa”, ha detto una delle fonti coinvolte nella pianificazione, parlando a condizione di anonimato data la delicatezza delle discussioni.

Come Apple ha fatto pressioni sull’India per un “corridoio verde” per lo sdoganamento

Secondo Reuters, Apple avrebbe fatto pressioni sulle autorità indiane per ridurre drasticamente i tempi di sdoganamento all’aeroporto di Chennai, da circa 30 ore a sole sei.

Questo accordo sul “corridoio verde”, ispirato a processi simili in Cina, ha permesso ad Apple di accelerare il flusso di merci di alto valore dal suo polo produttivo indiano.

Fonti hanno rivelato che da marzo almeno sei aerei cargo, ciascuno in grado di trasportare 100 tonnellate, sono partiti dall’India con iPhone destinati al mercato statunitense.

Secondo le stime di Reuters, basate sul peso di un iPhone 14 e della sua confezione, si tratta di circa 1,5 milioni di dispositivi.

Apple, che vende oltre 220 milioni di iPhone all’anno in tutto il mondo, si affida sempre più all’India come base di produzione.

I dati del settore indicano che circa il 20% delle importazioni di iPhone negli Stati Uniti proviene ora dall’India, mentre la parte restante è ancora in gran parte fornita dalla Cina.

Con un dazio del 54%, il costo del top di gamma iPhone 16 Pro Max negli Stati Uniti, pari a 1.599 dollari, sarebbe salito a 2.300 dollari, secondo i calcoli basati sulle proiezioni di Rosenblatt Securities.

Turni domenicali alla Foxconn

Per far fronte all’impennata della domanda, Apple ha aumentato la produzione nei suoi stabilimenti indiani, in particolare nel più grande impianto Foxconn vicino a Chennai, che ha lavorato anche di domenica, un giorno di riposo tipico nel paese.

L’anno scorso, lo stabilimento ha prodotto circa 20 milioni di iPhone, inclusi gli ultimi modelli iPhone 15 e 16.

I principali fornitori di Apple in India, Foxconn e Tata, gestiscono attualmente tre stabilimenti nel paese, con altre due strutture in costruzione.

Secondo i dati commerciali, le spedizioni di Foxconn dall’India agli Stati Uniti sono aumentate vertiginosamente a gennaio e febbraio, raggiungendo rispettivamente 770 milioni e 643 milioni di dollari, ben al di sopra della precedente fascia compresa tra 110 e 331 milioni di dollari dei mesi precedenti.

Oltre l’85% di queste spedizioni è stato consegnato ai principali hub statunitensi come Chicago, Los Angeles, New York e San Francisco.

La piena capacità produttiva dell’India potrebbe soddisfare il 50% della domanda statunitense di iPhone.

L’analista di Bank of America, Wamsi Mohan, ha stimato che Apple potrebbe produrre fino a 25 milioni di iPhone in India quest’anno.

Sebbene circa 10 milioni di unità siano destinate al mercato interno, il resto sarà probabilmente esportato, con una buona parte diretta negli Stati Uniti.

“Se Apple reindirizzasse tutti gli iPhone prodotti in India negli Stati Uniti, quest’anno potrebbe soddisfare circa il 50% della domanda americana per questo dispositivo”, ha dichiarato Mohan al Wall Street Journal.