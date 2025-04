La fiducia dei consumatori negli Stati Uniti è crollata ai minimi da oltre dieci anni, minata dalle crescenti tensioni commerciali e dai timori sempre più diffusi di inflazione e perdita di posti di lavoro.

L’ultimo sondaggio dell’Università del Michigan, pubblicato venerdì, ha rivelato che il suo indice di fiducia dei consumatori, attentamente monitorato, è sceso a 50,8 ad aprile, rispetto ai 57 del mese precedente.

Questo ha segnato non solo un ulteriore deterioramento, ma anche uno dei valori più bassi dalla crisi finanziaria globale.

Il dato è risultato ben inferiore alle aspettative degli economisti, che secondo un sondaggio del Wall Street Journal si attestavano a 54,6.

La direttrice dell’indagine, Joanne Hsu, ha messo in guardia contro i “molteplici segnali di allarme” che lampeggiano nell’economia, con il pessimismo che si diffonde uniformemente tra le diverse fasce demografiche.

Ha detto:

Questo declino è stato pervasivo e unanime, indipendentemente da età, reddito, istruzione, regione geografica e affiliazione politica.

Le aspettative sulle condizioni economiche, le finanze personali, i redditi, l’inflazione e il mercato del lavoro hanno continuato a peggiorare questo mese.

L’indagine è stata condotta dal 25 marzo all’8 aprile, un periodo compreso tra importanti annunci politici.

La dichiarazione del Presidente Trump del 2 aprile, con l’imposizione di dazi per il “Giorno della Liberazione”, ha dato il via a una forte svendita sui mercati finanziari.

Sebbene Trump abbia successivamente annunciato una pausa di 90 giorni su alcune misure, ha mantenuto dazi generalizzati su quasi tutte le importazioni, alimentando i timori di una prolungata tensione economica.

Fonte: The Wall Street Journal

Le paure dell’inflazione raggiungono nuovi picchi.

L’indagine dell’Università del Michigan ha rilevato che le aspettative di inflazione a breve termine dei consumatori sono salite a livelli mai visti dal 1981.

Gli intervistati ora si aspettano un aumento dei prezzi del 6,7% nel prossimo anno, un forte incremento rispetto al 5% di marzo.

Anche le previsioni di inflazione a lungo termine sono aumentate, raggiungendo il 4,4% per i prossimi cinque anni.

Queste aspettative riflettono la crescente ansia tra i consumatori, in seguito all’aumento dei dazi sulle merci cinesi da parte di Trump, portati al 125%, con Pechino che ha risposto con misure analoghe.

Le importazioni di acciaio, alluminio e automobili continuano ad essere soggette a dazi elevati, contribuendo a una crescente sensazione di pressione economica.

I dati concreti, come le cifre sull’occupazione e le vendite al dettaglio, hanno finora offerto un quadro contrastante.

Le assunzioni continuano a ritmo sostenuto, ma il rallentamento delle vendite al dettaglio negli ultimi mesi lascia presagire che le famiglie potrebbero presto stringere la cinghia.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha cercato di smorzare le preoccupazioni, dichiarando la scorsa settimana:

“A volte i sondaggi sono molto negativi, ma continuano a spendere. La gente ha speso durante tutta la pandemia e ha continuato a spendere anche in questo periodo di inflazione più alta.”

Le tensioni a Wall Street e i rischi di recessione si fanno sempre più pressanti.

La volatilità del mercato, intensificata dagli aumenti dei dazi, ha scosso persino i consumatori benestanti, le cui spese hanno sostenuto l’economia negli ultimi anni di alta inflazione.

Bill Adams, capo economista della Comerica Bank, ha avvertito che una prolungata turbolenza di mercato potrebbe infine minare la loro fiducia.

“I guadagni in borsa dei consumatori benestanti hanno mantenuto la crescita economica nel 2024 nonostante i prezzi elevati, ma i ricchi non si sentiranno abbastanza sicuri da continuare a spendere se questa situazione persiste”, ha osservato Adams in un rapporto di analisi.

Aggiungendosi al coro di preoccupazioni, l’amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink, ha paragonato l’attuale situazione all’incertezza della crisi finanziaria del 2008.

Abbiamo già visto periodi simili in passato, in occasione di grandi cambiamenti strutturali nelle politiche e nei mercati, come la crisi finanziaria, il Covid-19 e l’impennata dell’inflazione nel 2022.

“Siamo sempre rimasti in contatto con i clienti, e alcuni dei maggiori balzi di crescita di BlackRock sono seguiti a questo”, ha aggiunto.

Anche Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, ha espresso la sua opinione, descrivendo le prospettive come piene di rischi.

“L’economia sta affrontando notevoli turbolenze, con i potenziali aspetti positivi della riforma fiscale e della deregolamentazione e i potenziali aspetti negativi dei dazi e delle ‘guerre commerciali’”, ha dichiarato Dimon dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali della banca.

Con il deteriorarsi sia dei dati soft che del sentiment dei consumatori, la solidità dell’economia statunitense appare sempre più in discussione.

Analisti e responsabili politici seguiranno attentamente l’evoluzione dei consumi, per verificare se le abitudini di spesa resisteranno o cederanno sotto il peso combinato dell’inflazione, dei cambiamenti di politica e della crescente incertezza dei mercati.