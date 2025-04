La prevendita di CartelFi prende slancio mentre Dogecoin punta a un importante breakout

Dogecoin (DOGE) sta mostrando forti segnali di ripresa, con un aumento del 3% nelle ultime 24 ore e un superamento deciso del livello di supporto chiave di 0,165$.

Mentre cresce l’entusiasmo per un potenziale rally di Dogecoin, un’altra opportunità sta silenziosamente guadagnando terreno: CartelFi (CARTFI).

Con la sua prevendita in pieno svolgimento, CartelFi si sta affermando come un’opzione promettente per gli investitori alla ricerca della prossima grande opportunità nel mondo delle criptovalute, senza dover inseguire asset già in forte crescita.

Il recente rimbalzo di Dogecoin segue una forte correzione di oltre il 70%, ma i segnali tecnici ora indicano un’inversione di tendenza.

La meme coin sta formando un pattern a cuneo discendente stretto, una configurazione storicamente rialzista che spesso ha preceduto rally consistenti.

A rafforzare l’ottimismo, l’indice di forza relativa (RSI) giornaliero mostra una divergenza rialzista, suggerendo che la pressione di vendita potrebbe finalmente perdere slancio.

Mentre gli appassionati di Dogecoin attendono una rottura al di sopra della linea di tendenza del cuneo, un nuovo contendente, CartelFi, sta attirando l’attenzione di tutta la comunità delle criptovalute.

Progettato per sfruttare l’innovazione della blockchain per i progressi della finanza decentralizzata (DeFi), il successo della prevendita di CartelFi è un primo segnale di forte fiducia da parte degli investitori.

Perché CartelFi potrebbe essere una scelta di investimento intelligente

A differenza di molte meme coin che si basano solo sull’hype, CartelFi offre un’applicazione concreta nel settore DeFi, presentandosi come qualcosa di più di un semplice token speculativo.

La sua piattaforma mira a fornire agli utenti accesso a prodotti finanziari decentralizzati sicuri, scalabili ed efficienti.

Poiché le prevendite rappresentano spesso una fase cruciale per individuare progetti sottovalutati, la crescente popolarità di CartelFi suggerisce che i primi investitori vedono un potenziale a lungo termine.

I mercati delle criptovalute sono noti per i loro cicli di innovazione e cambiamenti di tendenza.

Proprio come gli investimenti iniziali in progetti come Solana e Polygon si sono rivelati redditizi per gli investitori pazienti, entrare nelle prime fasi di una prevendita promettente come quella di CartelFi potrebbe offrire un potenziale di crescita simile, soprattutto in un periodo in cui l’attenzione degli investitori si sta allargando oltre i giganti consolidati.

La configurazione rialzista di Dogecoin

Nel frattempo, anche l’andamento del prezzo di Dogecoin merita un’attenta osservazione.

I trader stanno osservando con attenzione una possibile rottura al di sopra della resistenza del cuneo discendente.

Un movimento positivo potrebbe proiettare DOGE verso i 0,35$ e persino i 0,50$ nei prossimi mesi.

L’accumulo delle balene è un altro indicatore rialzista a sostegno di questa tesi, suggerendo che i grandi investitori si stanno posizionando per un imminente rialzo.

Inoltre, il sentiment di mercato più ampio rimane positivo, con Bitcoin che si stabilizza sopra gli 83.000 dollari, trainando con sé anche le altcoin.

Questo contesto di propensione al rischio potrebbe essere lo scenario ideale per la crescita sia di Dogecoin che di CartelFi.

Attualmente, il prezzo di prevendita di CartelFi è di 0,029$. Nella fase successiva aumenterà a 0,0305$.

Il progetto ha raccolto finora 830.868 dollari in soli due giorni di prevendita.

Considerazioni finali

Mentre Dogecoin lascia presagire un’importante svolta, la prevendita di CartelFi offre agli investitori una nuova opportunità di diversificare il proprio portfolio investendo in un progetto in fase iniziale con solide basi.

Sebbene Dogecoin possa offrire guadagni a breve termine in caso di breakout, CartelFi potrebbe rappresentare una mossa strategica a lungo termine, considerando la continua espansione della DeFi nel mercato delle criptovalute.

Per gli investitori che cercano di bilanciare l’entusiasmo con un posizionamento intelligente, tenere d’occhio sia i modelli tecnici di Dogecoin che la rapida crescita della prevendita di CartelFi potrebbe essere la chiave per intercettare il prossimo grande trend nel mondo delle criptovalute.

Prima di decidere se investire, puoi saperne di più su CartelFi visitando il suo sito web.