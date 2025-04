Sabato Bitcoin è salito di circa il 3%, attestandosi poco sopra gli 83.000 dollari, dopo che la presidente della Fed di Boston, Susan Collins, ha segnalato che la banca centrale potrebbe intervenire sui mercati in caso di tensioni di liquidità.

In un’intervista al Financial Times, Collins ha sottolineato la disponibilità della Fed a utilizzare “diversi strumenti” oltre agli aggiustamenti dei tassi di interesse per sostenere la stabilità finanziaria.

Sebbene abbia riconosciuto che le variazioni dei tassi sono il principale meccanismo di politica monetaria della Fed, Collins ha suggerito che potrebbero non essere la soluzione più efficace per affrontare l’instabilità del mercato.

Le sue dichiarazioni giungono in un contesto di segnali di stress sul mercato obbligazionario, dove gli investitori hanno venduto titoli del Tesoro a 10 anni, spingendo i rendimenti verso il 4,5% nonostante la più ampia avversione al rischio sui mercati azionari.

Le dichiarazioni hanno riacceso i paragoni con l’aggressivo intervento di acquisto di obbligazioni della Fed durante la pandemia del 2020, che ha contribuito a sbloccare i mercati e ha indirettamente innescato un rally storico di Bitcoin, che è passato da circa 5.000 dollari a oltre 60.000 dollari in un anno.

Questa è una buona notizia non solo per Bitcoin, ma anche per molti progetti emergenti come PepeX.

Il potenziale di PepeX

Nel pieno dell’attuale ripresa del mercato, alcuni investitori sono attivamente alla ricerca di opportunità in fase iniziale che potrebbero generare rendimenti eccezionali.

Tra i progetti emergenti che stanno attirando interesse speculativo c’è PepeX, una piattaforma di lancio di meme coin di nuova generazione costruita attorno a una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale.

PepeX si distingue per il suo modello di prevendita unico e per l’ambizione di sfidare i concorrenti affermati come Pump.fun.

Progetti come PepeX stanno cercando di ritagliarsi una nicchia offrendo infrastrutture differenziate e capacità semplificate di lancio di token.

Perché PepeX sta attirando l’attenzione

PepeX sta guadagnando terreno affermandosi come un’alternativa più intelligente e sicura nel panorama caotico dei lanci di meme coin.

In un momento in cui piattaforme come Pump.fun sono oggetto di critiche per aver permesso la nascita di progetti di bassa qualità, PepeX offre un’esperienza più curata, basata su trasparenza, responsabilità degli sviluppatori e infrastrutture guidate dall’intelligenza artificiale.

La caratteristica principale del launchpad è il Moonshot Engine, uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che automatizza e semplifica la creazione di token.

È abbinato a bot AI promozionali progettati per aumentare la visibilità di nuovi progetti sui canali social, un aspetto cruciale in un settore guidato dall’hype.

Inoltre, PepeX applica importanti misure di sicurezza: un limite del 5% sulle detenzioni di token per i creatori del progetto e una commissione di 500 dollari per il lancio di un token.

Questi non sono solo deterrenti per chi ha intenzioni poco oneste, ma rappresentano un segnale per attrarre sviluppatori più legittimi.

Insieme, questi elementi contribuiscono a risolvere i problemi di fiducia di lunga data nel settore delle meme coin.

Con i volumi delle meme coin che continuano a raggiungere miliardi di dollari e l’appetito dei piccoli investitori che rimane intatto nonostante la volatilità del mercato, PepeX entra in scena in un momento favorevole.

La prevendita che tutti stanno seguendo

La prevendita di PepeX sta accelerando, con oltre 1,3 milioni di dollari raccolti.

Il token PEPX ha attualmente un prezzo di 0,0268$ e, secondo la roadmap del progetto, gli investitori che dovessero entrare in questa fase potrebbero ottenere un guadagno superiore al 200% entro la conclusione della prevendita.

Coloro che sono entrati nella fase 1 potrebbero ottenere potenzialmente un rendimento più elevato, con un guadagno fino al 332%.

Tuttavia, man mano che il token avanza nelle fasi successive, il rendimento continuerà a diminuire.

La velocità con cui PepeX sta raccogliendo fondi riflette una crescente insoddisfazione nei confronti delle piattaforme di lancio di meme coin più caotiche, criticate per aver favorito truffe e progetti di scarsa qualità.

Al contrario, PepeX propone un modello di launchpad strutturato e basato sull’intelligenza artificiale che pone l’accento su equità, qualità del progetto e sicurezza.