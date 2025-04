Notizie crypto LATAM: Decrypto lancia una piattaforma P2P in Argentina e Bitget riceve una licenza in El Salvador.

Il panorama delle criptovalute in America Latina continua a evolversi e a crescere, mostrando una grande diversità.

Tra le notizie principali dell’Argentina di questa settimana, il lancio di una nuova rete di finanziamento peer-to-peer da parte di Decrypto.

El Salvador, d’altra parte, continua a guidare il settore delle criptovalute in America Latina, avendo concesso una licenza di fornitore a Bitget.

Decrypto lancia una piattaforma di prestiti P2P in Argentina

In risposta alla crescente necessità di strumenti finanziari decentralizzati nell’ecosistema Bitcoin, Decrypto, un noto exchange argentino, ha lanciato una nuova piattaforma di prestito peer-to-peer (P2P).

Questa soluzione innovativa consente agli utenti di richiedere prestiti in USDT utilizzando Bitcoin come garanzia, permettendo loro di ottenere liquidità senza dover liquidare le proprie criptovalute.

Il progetto è rivolto a coloro che cercano opzioni di finanziamento preservando la propria esposizione a Bitcoin, soprattutto in situazioni di mercato rialzista.

Oltre a facilitare l’accesso al credito, la piattaforma di Decrypto offre vantaggi fiscali indiretti consentendo ai clienti di utilizzare i propri beni come garanzia senza effettuare una transazione, evitando potenzialmente le imposte sulle plusvalenze.

Mutuatari e mutuanti possono negoziare importi e tassi di interesse utilizzando scadenze personalizzabili che vanno da 30 a 365 giorni, ottenendo così un’esperienza di finanziamento più personalizzata.

Bitget ottiene la licenza di fornitore di asset digitali in El Salvador

Questa settimana, exchange di criptovalute Bitget ha annunciato di aver ottenuto dalla Commissione Nazionale per le Attività Digitali di El Salvador (CNAD) una licenza per fornire servizi di asset digitali.

Secondo un comunicato stampa sul sito web ufficiale di Bitget, questa nuova licenza consentirebbe all’azienda di offrire una gamma di servizi notevolmente più ampia ai clienti salvadoregni, tra cui trading spot e futures, prodotti di staking e altre alternative di asset digitali orientate alle prestazioni.

Hon Ng, direttore legale di Bitget, ha sottolineato l’importanza strategica di El Salvador per l’azienda.

“La decisione della nostra azienda di espandersi in El Salvador è legata all’impegno costante del paese nel mantenere un approccio progressista e trasparente alla regolamentazione di Bitcoin e delle risorse digitali, superando molti altri”, ha dichiarato Ng.

Questo quadro normativo rende El Salvador un paese attraente per le imprese Web3 di alta qualità che desiderano operare in modo responsabile su larga scala.

Bitget intende offrire una gamma completa di servizi in un paese che continua a creare un ambiente favorevole per le aziende di criptovalute.

Ng ha inoltre sottolineato l’approccio normativo globale di Bitget, che si concentra sull’ingresso in nazioni con quadri normativi esistenti per le criptovalute.

L’impegno di Bitget nel sostenere le giurisdizioni che forniscono quadri normativi chiari e incoraggiano lo sviluppo di un’economia cripto sicura ed efficiente è in linea con la crescente tendenza delle aziende Web3 a stabilire le proprie attività in El Salvador, consolidando la reputazione del paese come destinazione favorevole alle criptovalute.

Figment apre un nuovo ufficio in Brasile, espandendo la sua presenza in America Latina.

Figment, importante fornitore di infrastrutture per lo staking, ha aperto un ufficio regionale a San Paolo, in Brasile, segnando il suo ingresso in America Latina.

Questa mossa dimostra l’impegno di Figment nei confronti dell’ecosistema blockchain in rapida crescita della regione e della crescente domanda di soluzioni di staking istituzionali.

In una recente intervista con Cointelegraph Spagna, Figment ha espresso il desiderio di sfruttare il potenziale del mercato locale.

Josh Deems, responsabile di Figment per le Americhe, ha espresso entusiasmo per l’espansione, affermando: “L’America Latina è una delle nostre principali regioni di crescita per il 2025 e siamo entusiasti di aumentare la nostra presenza qui in risposta alla domanda dei clienti”.

Per guidare questo progetto, Figment ha scelto Sthefano Batista come responsabile per l’America Latina.

Grazie alla sua solida esperienza in aziende come Paradigm e MSCI, Batista avrà la responsabilità di guidare l’espansione strategica e rafforzare le partnership con gli stakeholder esistenti in tutta l’area.

Il nuovo ufficio di Figment a San Paolo ospiterà specialisti in operazioni e funzioni di protocollo, in linea con l’obiettivo globale dell’azienda di contribuire alla crescita e al successo delle reti blockchain.

Batista ha sottolineato l’obiettivo di rendere Figment la soluzione di staking preferita dalla comunità crypto latinoamericana.