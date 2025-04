Ageas ha concordato l’acquisizione dell’assicuratore britannico Esure per 1,3 miliardi di sterline, un’operazione che renderà la società belga il terzo maggiore fornitore di assicurazioni per la casa e l’auto nel Regno Unito.

L’operazione, del valore esatto di 1,295 miliardi di sterline, vedrà Ageas acquistare Esure dal fondo di private equity Bain Capital, che controlla l’azienda dal 2018.

L’accordo rappresenta un significativo passo avanti per le ambizioni di Ageas di espandere la propria presenza nel mercato assicurativo britannico. Le azioni di Ageas sono salite fino al 3,1% nelle prime contrattazioni di Bruxelles.

L’anno scorso, il gruppo belga ha tentato di acquistare Direct Line, ma la sua offerta non ha avuto successo. Ora Direct Line dovrebbe essere acquisita da Aviva, la più grande compagnia assicurativa del Regno Unito, in un’operazione da 3,7 miliardi di sterline.

L’acquisto di Esure da parte di Ageas, insieme alla prevista acquisizione del ramo assicurazioni per privati di Saga nel 2025, indica una chiara intenzione di rafforzare la propria posizione nel mercato altamente competitivo delle assicurazioni per privati.

Esure, che gestisce i marchi Sheilas’ Wheels e First Alternative, si è ritagliata una solida presenza grazie a partnership con intermediari e sfruttando i siti web di comparazione prezzi per raggiungere i clienti.

Fondata nel 2000 da Sir Peter Wood — che ha anche fondato Direct Line — Esure si è posta l’obiettivo di offrire polizze competitive sfruttando i canali online. L’approccio ha dato i suoi frutti, soprattutto nell’ultimo anno.

Nel 2024, Esure ha definito l’anno “fondamentale per la trasformazione”. La compagnia assicurativa ha aumentato il numero di polizze di quasi il 3%, raggiungendo i 2,1 milioni, mentre il fatturato è cresciuto del 14%, arrivando a 1,1 miliardi di sterline.

Ancora più significativo è il passaggio da una perdita operativa di 16,7 milioni di sterline nel 2023 a un utile di 126 milioni di sterline, a dimostrazione dell’efficacia della recente strategia aziendale.

La transazione, che sarà finanziata con un mix di liquidità, debito e capitale proprio, dovrebbe essere finalizzata nella seconda metà del 2025.

Quali benefici trarrà Ageas dall’accordo?

L’integrazione di Ageas UK ed esure dovrebbe essere completata durante l’attuale ciclo strategico di Ageas, che si concluderà nel 2027.

“Entrando nel prossimo periodo strategico, prevediamo che la transazione genererà un potenziale di risparmio sui costi superiore a 100 milioni di sterline all’anno, al lordo delle imposte”, ha dichiarato Ageas.

Si prevede inoltre che l’accordo genererà un aumento di oltre un punto percentuale del rendimento sul capitale proprio, su base annua.

Gli analisti di JPMorgan hanno affermato che la transazione rappresenta una mossa azzeccata per Ageas, in quanto non solo aumenterà le sue dimensioni, ma rafforzerà anche i suoi canali di distribuzione.

“L’accordo aumenterà sostanzialmente le dimensioni di Ageas nel mercato britannico delle assicurazioni per privati, tenendo conto dell’accordo di Ageas per l’acquisizione del ramo assicurazioni per privati di Saga nel 2025. Accelererà inoltre il posizionamento di Ageas nell’importante canale dei siti web di comparazione prezzi. L’accordo più che raddoppierà i ricavi di Ageas nel settore danni nel Regno Unito”, hanno dichiarato.

RSA Insurance adotterà il marchio Intact

In un altro sviluppo, RSA Insurance ha annunciato che cambierà la sua denominazione commerciale in Intact Insurance entro la fine dell’anno, allineandosi con la sua società madre canadese, Intact Financial Corporation.

Il marchio RSA, le cui origini risalgono al 1710, è stato un punto di riferimento nel settore assicurativo britannico per oltre tre secoli.

Charles Brindamour, amministratore delegato di Intact, ha dichiarato che il rebranding è stata una naturale evoluzione a seguito dell’acquisizione di RSA da parte di Intact nel 2021.

“La trasformazione del business nel Regno Unito da quando è stato acquisito da Intact è stata eccezionale”, ha dichiarato. “L’allineamento sotto il marchio Intact è un naturale passo successivo nella nostra strategia per rafforzare la nostra posizione di leader nel Regno Unito, in Europa e in Irlanda”.