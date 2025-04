Lo spettro di costosi dazi commerciali, un tempo un ricordo doloroso per aziende come la Goodfellow, produttrice britannica di materiali avanzati, è tornato ad aleggiare sulle catene di approvvigionamento globali.

Durante il primo mandato di Donald Trump, un improvviso dazio su acciaio e alluminio ha aggiunto circa 100.000 sterline a una singola spedizione in corso di viaggio attraverso l’Atlantico. Quella batosta non è stata dimenticata.

Questa volta, con l’incombere della minaccia di nuovi dazi nel secondo mandato, l’azienda di Cambridge ha visto i clienti cercare proattivamente modi per accelerare gli ordini.

“Abbiamo discusso con diverse persone sulla possibilità di accelerare gli ordini”, ha ammesso Andrew Watson, direttore finanziario di Goodfellow, riconoscendo i limiti imposti dai tempi di produzione in un articolo pubblicato dal Guardian.

Questa sensazione di déjà-vu e la corsa a battere sul tempo i potenziali aumenti dei costi si sono verificate in innumerevoli settori in tutto il mondo nelle ultime settimane.

Orientarsi nel labirinto delle tariffe

I fornitori di tutto il mondo si sono affrettati a spedire merci negli Stati Uniti prima dell’annuncio del “giorno della liberazione” previsto da Trump, in uno sforzo frenetico per proteggere i margini da dazi potenzialmente paralizzanti.

Sebbene la Casa Bianca abbia poi annunciato una pausa di 90 giorni sui dazi aggiuntivi per la maggior parte dei paesi, ad eccezione della Cina, il danno era ormai, a detta di molti, irreparabile.

I ritmi consolidati del commercio internazionale sono stati sconvolti, lasciando dietro di sé una scia di turbolenze di mercato e profonda incertezza.

La portata delle tariffe inizialmente proposte ha colto molti di sorpresa, costringendo i produttori – dai fornitori di ricambi auto ai cioccolatieri – ad adottare misure reattive.

Le aziende si sono affrettate a spostare le scorte in eccesso o a reindirizzare completamente i prodotti, causando picchi notevoli nei costi dei contratti di spedizione a breve termine e del trasporto aereo a causa della riduzione della capacità. Il gigante svizzero del cioccolato Lindt & Sprüngli, ad esempio, ha inviato preventivamente scorte aggiuntive dalla sua fabbrica statunitense nel New Hampshire al Canada per aggirare le tariffe canadesi di ritorsione.

Un portavoce ha confermato alla stessa pubblicazione che Lindt stava “valutando la propria strategia di approvvigionamento globale per il Canada al fine di salvaguardare le forniture”.

Picchi a breve termine, cambiamenti a lungo termine

Questa volatilità si è immediatamente riflessa sui costi di spedizione.

Peter Sand, analista principale di Xeneta, ha dichiarato al Guardian che la dinamica del settore è la seguente: “L’enorme incertezza crea sempre opportunità per i vettori di approfittare di una situazione sfortunata… spesso aumentando le tariffe”.

I dati della società di analisi del settore marittimo hanno illustrato questo punto in modo chiaro.

Il 1° aprile, le tariffe spot medie per un container standard da 40 piedi (FEU) dalla Cina sono aumentate del 9%, raggiungendo i 322 dollari per la costa orientale degli Stati Uniti, e di un significativo 16%, arrivando a 383 dollari/FEU per la costa occidentale.

Anche il trasporto aereo ha risentito della pressione, con le tariffe spot dal Vietnam agli Stati Uniti in aumento dell’8% e dalla Cina agli Stati Uniti del 5% nella prima settimana di aprile.

Sebbene si preveda che i tassi spot rimarranno volatili nel breve termine, spingendo i porti a prepararsi a potenziali congestioni, gli analisti prevedono un quadro diverso a lungo termine.

Mentre Stati Uniti e Cina rimangono impantanati nella loro crescente disputa commerciale, si prevede un calo della domanda di trasporto marittimo tra le due potenze economiche, che probabilmente porterà a una diminuzione delle tariffe contrattuali a lungo termine.

La congestione aumenta mentre i contratti sono in bilico.

A complicare ulteriormente l’immediata interruzione, i dazi su specifici beni come acciaio, alluminio e automobili non sono stati inclusi nella tregua di 90 giorni. Questo ha spinto i principali produttori automobilistici ad agire immediatamente.

Jaguar Land Rover e Audi hanno temporaneamente interrotto le esportazioni verso gli Stati Uniti, creando immediatamente colli di bottiglia nei principali centri di trasporto.

Bremerhaven, in Germania, uno dei porti di movimentazione veicoli più grandi al mondo, con 1,5 milioni di veicoli trattati ogni anno, ha registrato “un leggero aumento delle scorte di esportazione”.

Sebbene il suo proprietario, BLG, abbia insistito sulla disponibilità di spazio, ha ammesso che le case automobilistiche e gli spedizionieri stavano prendendo decisioni “a breve termine” su quali veicoli sarebbero effettivamente saliti a bordo delle navi dirette negli Stati Uniti.

Questa turbolenza colpisce gli importatori in un momento particolarmente vulnerabile.

Marzo e aprile sono tradizionalmente i mesi in cui le aziende statunitensi stipulano i cruciali contratti annuali di spedizione a lungo termine, con inizio il 1° maggio. Questi contratti sono vitali per le imprese che necessitano di trasporti affidabili ed economici per grandi volumi.

“Il tempismo non potrebbe essere peggiore”, ha dichiarato Peter Sand di Xeneta.

Molti si trattengono, se possono, e si affidano maggiormente al mercato spot, evitando di vincolarsi a contratti per volumi su rotte commerciali che potrebbero non essere redditizie per loro tra una settimana o un mese.

Timori di deviazione commerciale e dumping

Al di là della corsa a breve termine, le aziende stanno intraprendendo il complesso processo, spesso pluriennale, di ripensare le proprie catene di approvvigionamento.

L’obiettivo è ridurre l’esposizione alle rotte colpite dai dazi, ma, come avvertono gli esperti, trovare fornitori alternativi e creare nuove reti non è un’operazione semplice.

Le aziende stanno “cercando di capire le implicazioni di come gestire la propria catena di approvvigionamento”, ha osservato Marco Forgione, direttore generale del Chartered Institute of Export & International Trade.

Prevede una significativa “deviazione commerciale” poiché le aziende cercheranno crescita in altri mercati, allontanandosi dagli Stati Uniti.

Questa diversione comporta rischi propri, in particolare per regioni come l’Unione Europea.

Gli esperti avvertono che, senza un’azione rapida per rafforzare le proprie barriere commerciali, l’Europa potrebbe diventare destinataria delle merci cinesi in eccesso che non riescono ad entrare nel mercato statunitense – di fatto, una discarica.

Il porto di Anversa-Bruges in Belgio sta già lottando da mesi con un massiccio afflusso di veicoli elettrici cinesi, anche prima di quest’ultima ondata di dazi.

“Il Regno Unito, e altri paesi, dovranno rafforzare le proprie difese contro la crescente attenzione dei fornitori cinesi che devono smaltire prodotti originariamente destinati al mercato statunitense”, ha avvertito Ian Worth, direttore doganale di Crowe, in un’intervista al Guardian.

Sebbene possa ridurre i prezzi al consumo a breve termine, tale dumping potrebbe danneggiare gli sforzi di produzione nazionale.

Una nuova tempesta all’orizzonte: le tasse portuali proposte

A complicare ulteriormente la situazione, una proposta separata dell’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) minaccia ulteriori interruzioni.

Si è ipotizzato l’applicazione di costose tasse portuali, potenzialmente intorno a 1 milione di dollari per scalo, alle navi di costruzione cinese che attraccano nei porti statunitensi.

Mirata a rivitalizzare la cantieristica navale americana, la misura affronta la realtà che la maggior parte delle principali compagnie di navigazione globali dipende fortemente da navi di fabbricazione cinese.

La proposta ha suscitato una forte reazione negativa da parte del settore, con avvertimenti che avrebbe aumentato i prezzi al consumo, danneggiato le esportazioni agricole statunitensi e messo a rischio i posti di lavoro dei portuali se le navi avessero ridotto le loro soste nei porti statunitensi (attualmente una media di quattro per viaggio dall’Asia).

Sebbene l’USTR abbia a quanto pare indicato di stare riconsiderando le tariffe, con maggiori chiarimenti attesi a breve, ciò rappresenta un’ulteriore potenziale sconvolgimento.

Per ora, l’unica certezza per le imprese che navigano nelle correnti del commercio globale è una continua e pervasiva incertezza.