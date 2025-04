Secondo alti funzionari dell’amministrazione, la recente sospensione dei forti dazi statunitensi su alcuni prodotti elettronici cinesi, tra cui smartphone e computer portatili, sembra essere solo una tregua temporanea.

L’ex presidente Donald Trump ha chiaramente indicato che questi settori tecnologici chiave sono tutt’altro che al riparo dalle pressioni commerciali, promettendo ulteriori azioni nel contesto delle continue tensioni economiche tra Washington e Pechino.

Venerdì la Casa Bianca sembrava aver offerto un ramoscello d’ulivo, escludendo una serie di popolari prodotti elettronici dai pesanti dazi reciproci imposti alla Cina.

Questa mossa inizialmente ha suscitato ottimismo a Wall Street, con aspettative di una ripresa del mercato.

Le azioni di colossi tecnologici come Apple e del produttore di chip Nvidia erano pronte a registrare guadagni dopo la notizia che i dazi sulle loro importazioni cruciali sarebbero stati sospesi per un periodo di 90 giorni.

Tuttavia, il senso di sollievo si rivelò effimero. Già domenica, la comunicazione dell’amministrazione cambiò drasticamente, riaffermando una posizione intransigente.

Nessuna scappatoia: Trump promette nuovi controlli sui dazi

In un tipico post sui social media, Donald Trump ha affrontato direttamente l’esenzione, cercando di riformulare la narrazione.

“Non c’era nessuna ‘eccezione’ tariffaria”, ha dichiarato Trump domenica sulla sua piattaforma Truth Social.

Questi prodotti sono soggetti alle tariffe esistenti del 20% sul fentanil e semplicemente vengono spostati in una diversa “categoria” tariffaria.

Oltre a chiarire la natura temporanea dell’esenzione, Trump ha promesso un’offensiva commerciale più ampia.

Ha annunciato piani per un’indagine commerciale sulla sicurezza nazionale, mirata all’industria dei semiconduttori e, più in generale, all’intera “catena di approvvigionamento dell’elettronica”.

La sua motivazione è rimasta coerente con l’attenzione della sua amministrazione sul nazionalismo economico: “Non saremo ostaggio di altri paesi, soprattutto di nazioni commerciali ostili come la Cina”, ha aggiunto.

Spinta al “Made in America”: nuovi dazi in arrivo per le tecnologie critiche

A rafforzare le dichiarazioni di Trump, il segretario al Commercio Howard Lutnick ha confermato che i prodotti elettronici esclusi saranno soggetti a dazi diversi, di nuova concezione, nel prossimo futuro.

Parlando domenica, Lutnick ha illustrato i piani per quello che ha definito “un tipo di tariffa speciale”, specificamente rivolta a smartphone, computer e altri dispositivi elettronici, prevista entro “un mese o due”.

Queste misure, ha spiegato, sarebbero parallele a tariffe settoriali distinte destinate ai semiconduttori e ai prodotti farmaceutici, operanti al di fuori del quadro delle più ampie tariffe reciproche imposte alla Cina.

“Dice che sono esenti dai dazi reciproci, ma sono inclusi nei dazi sui semiconduttori, che entreranno in vigore probabilmente tra uno o due mesi”, ha chiarito Lutnick in un’intervista alla ABC. Ha esplicitamente collegato questa strategia alle preoccupazioni per la sicurezza nazionale e all’obiettivo di riportare la produzione sul territorio nazionale.

“Queste sono cose che riguardano la sicurezza nazionale, che dobbiamo produrre in America”, ha previsto, suggerendo che le tasse incentiverebbero la produzione interna.

Il repentino cambio di politica scuote i mercati e alimenta le preoccupazioni economiche.

Quest’ultimo sviluppo sottolinea la natura volatile del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina sotto la presidenza Trump, una dinamica caratterizzata da minacce crescenti e bruschi cambiamenti di politica.

Gli scambi di ritorsioni hanno visto le tariffe statunitensi sulle merci cinesi aumentare significativamente (si parla di un 145% in alcuni casi, controbilanciato dal 125% di Pechino sulle importazioni statunitensi), creando un clima di intensa tensione tra le due maggiori economie mondiali.

Il continuo tira e molla ha avuto ripercussioni sui mercati finanziari. Le dichiarazioni sui dazi di Trump e le successive inversioni di rotta sono state additate come causa della maggiore volatilità di Wall Street dall’apice della pandemia di Covid nel 2020.

Da quando Trump ha assunto l’incarico il 20 gennaio, l’indice di riferimento Standard & Poor’s 500 è diminuito di oltre il 10%.

Precedenti annunci di tariffe seguiti da pause – come la tregua di 90 giorni offerta a molti partner commerciali (anche se non alla Cina) dopo le iniziali dichiarazioni generali – hanno provocato onde d’urto, spingendo gli investitori a fuggire dai titoli di stato, causando la svalutazione del dollaro e un calo della fiducia dei consumatori.

Gli economisti continuano a mettere in guardia sul fatto che strategie tariffarie così ampie rischiano di ostacolare la crescita economica e di alimentare l’inflazione.

Aumentano le critiche mentre la Cina chiede l’annullamento.

L’approccio dell’amministrazione continua a suscitare critiche. Parlando prima del post sui social media di Trump di domenica, la senatrice democratica Elizabeth Warren ha espresso una dura reprimenda su “This Week” della ABC: “Non esiste una politica tariffaria – solo caos e corruzione”.

Nel frattempo, Pechino ha reagito con cautela all’annuncio iniziale dell’esenzione di venerdì.

Il ministero del Commercio cinese ha definito la mossa semplicemente “un piccolo passo”, ribadendo la sua richiesta che l’amministrazione Trump “annulli completamente” l’intera strategia tariffaria.

Nel contesto delle crescenti tensioni commerciali, la Cina ha lavorato attivamente per rafforzare le relazioni altrove, con il presidente Xi Jinping che lunedì inizierà una visita in Vietnam, dando il via a un tour nel Sud-est asiatico, a segnalare una svolta strategica verso i partner regionali.

L’incertezza che circonda la politica commerciale statunitense, in particolare nei confronti del settore tecnologico critico cinese, rimane quindi una caratteristica distintiva del panorama economico globale.