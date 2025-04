Nvidia svela i piani per supercomputer AI di produzione statunitense nell’ambito di un progetto di sviluppo da 500 miliardi di dollari.

Nvidia sta espandendo aggressivamente la propria presenza produttiva negli Stati Uniti.

Lunedì l’azienda ha annunciato piani per la costruzione di infrastrutture di intelligenza artificiale nel paese per un valore fino a 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni, attraverso una rete di partnership produttive.

L’iniziativa, concepita per far fronte alla crescente domanda globale di chip per l’intelligenza artificiale e mitigare i rischi della catena di approvvigionamento, vedrà l’inizio della produzione del più recente chip AI Blackwell di Nvidia nel nuovo stabilimento di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a Phoenix.

Inoltre, Nvidia sta creando impianti di produzione di supercomputer in Texas in collaborazione con Foxconn e Wistron Corp.

Per le operazioni a valle, come il confezionamento e i test, l’azienda collabora con Amkor Technology Inc. e Siliconware Precision Industries Co. in Arizona.

Nvidia ha dichiarato che la produzione di massa dovrebbe aumentare entro 12-15 mesi, segnando la prima volta che supercomputer AI saranno prodotti negli Stati Uniti – una pietra miliare che il presidente Donald Trump ha evidenziato lunedì in un post su Truth Social come prova dei successi della politica industriale della sua amministrazione.

“Aggiungere la produzione americana ci aiuta a soddisfare meglio l’incredibile e crescente domanda di chip per l’intelligenza artificiale e supercomputer, rafforza la nostra catena di approvvigionamento e aumenta la nostra resilienza”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, nella nota.

Le azioni Nvidia hanno registrato un rialzo fino al 3%, raggiungendo i 114,29 dollari a New York nelle prime contrattazioni di lunedì.

Al momento della stesura, il titolo è in calo di oltre l’1,5%.

Il titolo rimane in calo del 20% da inizio anno, poiché i titoli tecnologici continuano a subire intense pressioni di vendita a causa della volatilità del mercato e delle difficoltà legate alle politiche economiche.

L’ombra dei dazi di Trump incombe ancora.

L’annuncio arriva in un momento cruciale per i settori tecnologico e dei semiconduttori, che si sono trovati nel mirino della strategia tariffaria in continua evoluzione del presidente Trump.

Sebbene l’amministrazione abbia concesso un’esenzione temporanea per smartphone, computer e altri dispositivi elettronici di largo consumo dall’ultimo giro di dazi,

Da allora Trump ha minimizzato la mossa, definendola procedurale, e ha ribadito la sua intenzione di imporre dazi su quelle categorie.

Dall’elezione di Trump, grandi aziende di diversi settori – da Apple a Eli Lilly – hanno annunciato piani di produzione negli Stati Uniti per miliardi di dollari.

Molti di questi investimenti precedono la sua presidenza o seguono tendenze consolidate di spesa in conto capitale, ma la comunicazione politica che li accompagna si è intensificata nel contesto dell’attuale riassetto della politica commerciale.

La spinta produttiva di Nvidia sembra mirata a posizionarsi in modo difensivo in questo contesto, rafforzando le catene di approvvigionamento e allineandosi con la narrativa del rientro delle attività produttive promossa da Washington – una mossa che probabilmente avrà risonanza sia commerciale che politica.

La scorsa settimana, gli analisti di Citi hanno ridotto il loro obiettivo di prezzo per Nvidia da 163 a 150 dollari, segnalando le aspettative di un rallentamento nelle vendite di GPU.

La società di investimento, tuttavia, ha mantenuto il rating di acquisto sul titolo.

Anche con l’obiettivo ridotto, la stima rivista suggerisce comunque un potenziale rialzo del 39% rispetto ai livelli attuali.