Peso e obbligazioni oscillano dopo l’annuncio dell’accordo di prestito da 20 miliardi di dollari con il FMI da parte dell’Argentina.

Il mercato valutario e obbligazionario argentino ha reagito bruscamente all’annuncio di un importante nuovo accordo di finanziamento con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) del valore di 20 miliardi di dollari.

Secondo Reuters, l’accordo, che prevedeva l’eliminazione di significativi controlli valutari e sui capitali, ha riacceso l’ottimismo degli investitori e ha portato a un’impennata del mercato obbligazionario.

Questo contesto ha parzialmente accelerato gli sforzi di stabilizzazione economica dell’Argentina, guidati dal presidente Javier Milei.

Reazione del mercato obbligazionario

Copy link to section

I titoli di stato argentini hanno registrato un forte rialzo dopo l’annuncio dell’accordo con il FMI, con alcune scadenze che sono aumentate fino a 4 centesimi di dollaro, secondo quanto riportato da MarketAxess.

Questo aumento riflette una forte fiducia degli investitori nella ripresa economica del paese. Nel frattempo, l’ETF Global X MSCI Argentina (ARGT) ha guadagnato il 5,3% nel premercato.

Gli analisti affermano che il sostegno del FMI non solo indica la fiducia internazionale nel processo di riforma economica in Argentina, ma funge anche da catalizzatore per le opportunità di investimento nel paese.

Controlli valutari e previsioni di mercato

Copy link to section

Il peso argentino è crollato di circa il 17% lunedì mattina dopo che la banca centrale ha abbandonato il regime di “ancoraggio mobile” controllato e ha adottato una banda di fluttuazione molto più ampia, compresa tra 1.000 e 1.400 pesos per dollaro.

La valuta, che venerdì ha chiuso a 1.074 per dollaro, veniva già scambiata a livelli significativamente più deboli sui mercati paralleli non ufficiali, dove i tassi si aggiravano intorno a 1.350 per dollaro a causa dei rigidi controlli sui capitali imposti dal 2019.

Il forte deprezzamento era ampiamente previsto dagli operatori di mercato a seguito del cambio di politica, mentre le autorità cercano di unificare il frammentato mercato valutario argentino e di gestire le riserve in diminuzione.

Secondo gli analisti di JP Morgan, questa possibile svalutazione del peso potrebbe essere mitigata da una maggiore domanda da parte degli esportatori di cereali che cercano di liquidare i loro profitti in valuta estera al nuovo tasso di cambio più favorevole.

“A nostro avviso, il tasso di cambio ufficiale dovrebbe stabilizzarsi al di sotto del livello del mercato parallelo a partire da venerdì, con l’offerta di valuta estera legata al settore agricolo che si riprenderà. Il divario tra i tassi di cambio dovrebbe ridursi a circa il 5%”, ha dichiarato la banca d’investimento.

Goldman Sachs prevede una buona reazione del mercato alle recenti misure politiche, aggiungendo che la transizione a un regime di cambio fluttuante ha superato le loro stime e dovrebbe rafforzare il programma di aggiustamento macroeconomico attualmente in corso.

L’attenzione al raggiungimento di un bilancio a “deficit zero” sarà inoltre fondamentale per preservare la stabilità e aumentare le riserve di valuta estera dell’Argentina.

Impatto sulle riserve di valuta estera

Copy link to section

L’accordo con il FMI prevede l’immediata erogazione di 12 miliardi di dollari, con ulteriori 3 miliardi previsti entro la fine dell’anno.

Questa iniezione di liquidità arriva in un momento critico per l’Argentina, che sta attraversando una grave crisi economica aggravata dall’aumento dei tassi di inflazione e dalla svalutazione della moneta.

Con l’insediamento del Presidente Milei alla fine del 2023, l’impegno del governo per l’austerità e la disciplina fiscale è entrato nel vivo, preparando il terreno per importanti riforme strutturali.

Affrontare le difficoltà economiche di lungo periodo richiederà sforzi coordinati in tutti i settori principali, tra cui energia e agricoltura.

L’Argentina è un importante produttore di materie prime agricole; pertanto, attrarre nuovi investimenti nelle esportazioni di cereali sarà fondamentale per la salute finanziaria del paese.