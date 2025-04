L’aspirazione a un iPhone con l’etichetta “Made in USA” è un tema ricorrente nel dibattito politico americano, eppure gli ostacoli pratici rimangono oggi altrettanto insormontabili di quando, oltre un decennio fa, il compianto Steve Jobs liquidò senza mezzi termini l’idea al presidente Barack Obama.

Sebbene gli occupanti della Casa Bianca e dell’ufficio principale di Apple siano cambiati, le complesse realtà della produzione globale continuano a mettere alla prova le ambizioni.

Dopo l’imposizione di pesanti “tariffe reciproche”, l’amministrazione Trump ha ribadito la sua convinzione che gli Stati Uniti possiedano la forza lavoro e le risorse per produrre iPhone sul territorio nazionale.

Tuttavia, né l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, né la stessa azienda tecnologica hanno pubblicamente appoggiato questa visione.

Gli analisti del settore, invece, dipingono un quadro in cui spostare la produzione di iPhone negli Stati Uniti varia da proibitivamente costoso a del tutto impossibile.

Il prezzo del patriottismo: un iPhone made in USA costa caro.

La stima del costo di un simile cambiamento teorico produce cifre sconcertanti.

Wamsi Mohan, analista di Bank of America Securities, ha calcolato in una recente nota che i soli costi del lavoro potrebbero far aumentare il prezzo di un iPhone 16 Pro (attualmente 1.199 dollari) del 25%, portandolo verso i 1.500 dollari.

Poco dopo l’ultimo annuncio sulle tariffe, l’analista di Wedbush Dan Ives ha offerto una previsione ancora più drastica, stimando il prezzo potenziale di un iPhone prodotto negli Stati Uniti a 3.500 dollari.

La sua stima ha tenuto conto di un ipotetico investimento di 30 miliardi di dollari in tre anni, necessario solo per spostare il 10% della catena di approvvigionamento di Apple negli Stati Uniti.

Questo abisso finanziario riflette la profonda integrazione di Apple con la produzione globale, in particolare cinese.

Attualmente, oltre l’80% dei prodotti Apple viene fabbricato in Cina, merci ora soggette a un pesante dazio all’importazione del 145% in base alle nuove normative.

Gli esperti concordano unanimemente sul fatto che la rilocalizzazione di questa complessa rete presenta sfide immense, rendendo la prospettiva altamente improbabile nel breve termine.

“Non credo sia una cosa seria”, ha scherzato Laura Martin di Needham su CNBC, riecheggiando il lungo scetticismo di Wall Street.

Jeff Fieldhack, direttore della ricerca presso Counterpoint Research, è stato più diretto: “Non è realistico pensare che, nel lasso di tempo necessario per imporre i dazi, la produzione si sposterà qui. È un’illusione.”

Oltre i confini: l’intricata rete della produzione globale

Sebbene Apple progetti i suoi prodotti in California, si affida fortemente a produttori a contratto come il suo principale fornitore, Foxconn.

Replicare negli Stati Uniti le enormi e altamente efficienti operazioni cinesi di Foxconn presenta molteplici ostacoli.

Anche trovare un partner disposto a costruire stabilimenti di assemblaggio negli Stati Uniti richiederebbe anni di costruzione e investimenti, il tutto sotto l’ombra di politiche commerciali potenzialmente mutevoli che potrebbero rendere tali strutture economicamente non redditizie.

L’ostacolo più significativo, tuttavia, risiede nella forza lavoro.

L’amministrazione Trump vede il potenziale di occupazione di massa come un’attrattiva, con il Segretario al Commercio Howard Lutnick che immagina “l’esercito di milioni e milioni di esseri umani che avvitano piccole viti per produrre iPhone” migrare in America.

Tuttavia, la portata e la natura della forza lavoro necessaria si scontrano con la realtà statunitense.

L’equazione umana: costi del lavoro, scala e competenze creano divisioni.

Foxconn gestisce vasti campus in Cina, completi di dormitori e trasporti per i lavoratori, consentendo una rapida espansione della forza lavoro, spesso attingendo a manodopera temporanea dalle regioni circostanti.

Questo sistema consente un aumento stagionale dell’occupazione – fondamentale per soddisfare l’intensa domanda che precede il lancio dei nuovi iPhone ogni autunno – aiutando Apple a produrre oltre 200 milioni di unità all’anno.

Lo scorso autunno, Foxconn avrebbe assunto 50.000 lavoratori in più in una sola fabbrica per la produzione dell’iPhone 16.

Questo modello operativo, tuttavia, è stato oggetto di critiche per le condizioni di lavoro, tra cui orari estenuanti e pressioni per gli straordinari, evidenziate tragicamente dai suicidi di lavoratori nel 2011 che hanno portato all’installazione di reti di sicurezza intorno agli edifici.

Fondamentalmente, il costo del lavoro varia drasticamente. Durante il boom dell’iPhone 16, il salario orario riportato in Cina era di 26 yuan (3,63 dollari), più un bonus di assunzione equivalente a circa 1.000 dollari.

Al contrario, il salario minimo in California è di 16,50 dollari all’ora.

Mohan di Bank of America ha stimato che il costo della manodopera per l’assemblaggio e i test negli Stati Uniti sarebbe di 200 dollari per iPhone, contro i 40 dollari in Cina.

Oltre ai costi e alle dimensioni, il CEO di Apple, Tim Cook, ha precedentemente citato una carenza di competenze.

In un’intervista del 2017, Cook si è lamentato della mancanza di ingegneri di processo negli Stati Uniti – specialisti essenziali per tradurre complessi progetti digitali in processi di produzione fisica.

Ha illustrato la disparità in modo netto: un incontro di ingegneri di questo tipo in Cina potrebbe riempire “diversi campi da calcio”, mentre negli Stati Uniti sarebbe difficile riempirne uno solo.

“Il motivo è la quantità di competenze concentrate in un unico luogo e il tipo di competenze di cui si tratta”, ha spiegato Cook riguardo alla presenza produttiva di Apple in Cina.

Echi di ambizione: lezioni dal Wisconsin e oltre

La storia recente offre esempi ammonitori. Un annuncio di alto profilo del 2017 da parte di Foxconn, sostenuto da Trump, prometteva un investimento di 10 miliardi di dollari e 13.000 posti di lavoro per impianti di produzione avanzata nel Wisconsin.

Sebbene Apple non sia mai stata ufficialmente coinvolta, Trump affermò che avrebbe costruito “grandi e bellissime fabbriche”.

Il progetto alla fine è fallito, è stato drasticamente ridimensionato, producendo mascherine durante la pandemia invece di elettronica, e ha creato solo una frazione (1.454) dei posti di lavoro promessi. La maggior parte della struttura rimane incompiuta.

Nel 2011 Apple e Foxconn hanno ampliato con successo la produzione di iPhone in Brasile, principalmente per aggirare gli elevati dazi all’importazione.

Sebbene quell’impianto sia ancora operativo oggi, evidenzia un’altra sfida: anche con l’assemblaggio locale, la maggior parte dei componenti veniva comunque importata dall’Asia.

Quattro anni dopo l’annuncio, gli iPhone prodotti in Brasile venivano venduti al dettaglio a un prezzo doppio rispetto ai modelli prodotti in Cina.

Un esempio più positivo, sebbene limitato, è quello di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), il principale fornitore di chip di Apple.

TSMC ha recentemente iniziato la produzione di piccole quantità di chip avanzati in una nuova fabbrica in Arizona, con Apple come cliente principale, dimostrando che alcune attività di produzione ad alta tecnologia possono essere avviate negli Stati Uniti, sebbene rimanga un’impresa complessa e costosa.

Un puzzle globale: la sfida dell’approvvigionamento dei componenti

Anche se l’assemblaggio finale fosse fattibile negli Stati Uniti, l’iPhone stesso è un prodotto globale.

I componenti principali provengono da tutto il mondo: processori da TSMC a Taiwan, display da aziende sudcoreane come LG o Samsung e innumerevoli altre parti prevalentemente dalla Cina.

Con le attuali strutture tariffarie, Apple probabilmente dovrebbe pagare dazi su questi componenti importati (anche se i semiconduttori sono attualmente esenti), aumentando ulteriormente i costi a meno che non si possano ottenere deroghe specifiche.

Mohan ha calcolato che, se la recente pausa tariffaria di 90 giorni dovesse scadere, l’impatto combinato delle tariffe e dei maggiori costi del lavoro potrebbe aumentare il prezzo di un iPhone 16 Pro Max di un incredibile 91%.

“Sebbene sia possibile spostare l’assemblaggio finale negli Stati Uniti, trasferire l’intera catena di fornitura dell’iPhone sarebbe un’impresa molto più grande e probabilmente richiederebbe molti anni, se non addirittura impossibile”, ha concluso Mohan.

Di fronte a queste realtà, Tim Cook ha adottato un approccio diverso rispetto al netto rifiuto di Steve Jobs.

Cook si è attivamente impegnato con l’amministrazione Trump, partecipando a eventi e sottolineando i significativi investimenti nazionali di Apple (un impegno dichiarato di 500 miliardi di dollari, inclusa la produzione di server per l’intelligenza artificiale a Houston), che Trump spesso cita con approvazione.

Questa strategia si è rivelata efficace durante il primo mandato di Trump, garantendo esenzioni tariffarie temporanee per prodotti Apple chiave come l’iPhone.

Un momento significativo si è verificato nel 2019, quando Apple si è impegnata ad assemblare i suoi computer Mac Pro di fascia alta (3.000 dollari) in uno stabilimento del Texas, culminando in una visita alla fabbrica a cui hanno partecipato sia Cook che Trump.

Gli analisti suggeriscono che Apple potrebbe adottare tattiche simili ora, impegnandosi potenzialmente in una produzione su piccola scala negli Stati Uniti di articoli a basso volume come HomePod o AirTag, come gesto politico per ottenere esenzioni più ampie.

Erik Woodring di Morgan Stanley ha dichiarato alla CNBC: “Ora che sappiamo che l’amministrazione Trump è disposta a negoziare, non ci sorprenderebbe vedere Apple impegnarsi in una produzione di piccolo volume negli Stati Uniti… per cercare di ottenere un’esenzione”.

In definitiva, sebbene l’appello per un iPhone “Made in the USA” abbia una risonanza politica, l’intricata rete delle catene di approvvigionamento globali, l’economia del lavoro e le competenze specializzate rappresentano ostacoli monumentali.

Il futuro di Apple probabilmente prevede una continua navigazione politica piuttosto che un cambiamento fondamentale e costoso nella sua geografia produttiva.