Netflix potrebbe non riuscire a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari: ecco perché.

Netflix (NASDAQ: NFLX) sta registrando un leggero rialzo questa mattina, a seguito delle notizie secondo cui il gigante dello streaming punta a raddoppiare i ricavi e triplicare l’utile operativo entro la fine del decennio.

Secondo il rapporto del WSJ, il colosso dei mass media punta anche a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari entro il 2030.

Sebbene l’impegno del management sia ammirevole, il percorso per raggiungere questi obiettivi ambiziosi è lastricato di incertezze.

Diverse sfide potrebbero ostacolare la capacità di NFLX di mantenere effettivamente queste promesse nei prossimi cinque o sei anni.

NFLX deve affrontare la concorrenza e la saturazione del mercato.

Netflix viene spesso considerato il vincitore della guerra dello streaming.

Tuttavia, continua a fronteggiare una concorrenza piuttosto intensa da parte di piattaforme come Disney+, HBO Max e Amazon Prime Video.

Mentre i suoi concorrenti continuano ad ampliare le proprie librerie di contenuti e a raggiungere un pubblico sempre più vasto, per NFLX potrebbe diventare progressivamente più difficile far crescere la propria base di abbonati e la quota di mercato in futuro.

Vale anche la pena menzionare che Netflix è già ampiamente diffuso in mercati maturi come Stati Uniti ed Europa.

Per una crescita significativa ulteriore, l’azienda quotata al Nasdaq dovrà probabilmente fare maggiore affidamento sui mercati internazionali, che presentano una serie di sfide proprie, come un ricavo medio per utente (ARPU) inferiore.

L’espansione in mercati internazionali come India e Brasile potrebbe inoltre esporre Netflix a ostacoli normativi, problemi di censura e tensioni geopolitiche, tutti fattori che potrebbero frenare i suoi piani di crescita.

Netflix ha un modello di business costoso.

Netflix si è concentrata enormemente sulla produzione di contenuti originali per mantenere la sua leadership nel settore dello streaming.

È una strategia incredibilmente efficace, anche se altrettanto costosa.

Con l’intensificarsi della concorrenza nel settore dello streaming, la capacità di Netflix di mantenere la sua posizione di leadership dipenderà ancora di più dalla sua capacità di offrire contenuti originali e distintivi.

Tuttavia, con la prospettiva di maggiori investimenti nella produzione di contenuti nei prossimi anni, l’obiettivo di Netflix di triplicare il proprio reddito operativo entro la fine del decennio dovrà passare in secondo piano.

Gli investitori dovrebbero inoltre notare che, sebbene NFLX abbia avuto successo con la sua campagna pubblicitaria, si tratta comunque di un’attività particolarmente sensibile alle recessioni economiche.

Le azioni Netflix sono già scambiate a un prezzo superiore al valore nominale.

Infine, anche le preoccupazioni sulla valutazione potrebbero ostacolare l’ambizione di Netflix di entrare nel club dei mille miliardi di dollari.

Il rapporto prezzo/utili delle azioni del gigante dello streaming si attesta attualmente poco sotto i 50. In confronto, il rapporto P/E medio del settore nel suo complesso è di circa 25.

Affinché NFLX diventi un colosso da 1 trilione di dollari, dovrà crescere a un tasso annuo composto di circa il 21% fino al 2030, contro un CAGR stimato molto più basso, pari solo al 4,0%, per l’intero settore dei media e dell’intrattenimento.

Questo è in parte il motivo per cui gli analisti di Loop Capital sono convinti che gran parte delle buone notizie siano già incorporate nel prezzo delle azioni Netflix, intorno ai 970 dollari. Il loro obiettivo di prezzo a 12 mesi per NFLX è attualmente di soli 1.000 dollari.