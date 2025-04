Tether, emittente di USDT, punta su Fizen per la diffusione di massa delle stablecoin

Tether ha investito nella società fintech Fizen nel tentativo di promuovere ulteriormente l’utilizzo delle stablecoin nella vita quotidiana.

Come ultimo beneficiario del supporto di Tether, Fizen utilizzerà i fondi per espandere la propria infrastruttura blockchain e portare la tecnologia del suo portafoglio a custodia autonoma a un numero maggiore di utenti, come annunciato il 15 aprile.

Fondata come piattaforma fintech crypto-first, Fizen offre strumenti che consentono agli utenti di archiviare, spendere e gestire stablecoin direttamente dai propri portafogli.

Fizen utilizzerà i nuovi fondi per raggiungere il suo obiettivo di rendere i pagamenti in criptovaluta “una parte intuitiva delle transazioni quotidiane, consentendo agli utenti di pagare senza problemi, senza nemmeno rendersi conto di utilizzare la tecnologia blockchain”, ha dichiarato Leo Vu, fondatore e CEO di Fizen, commentando lo sviluppo.

Vu ritiene che le stablecoin siano la chiave per promuovere l’inclusione finanziaria globale, ma afferma che la vera sfida sta nella creazione di app intuitive che non sopraffacciano gli utenti con gergo tecnico o processi complessi.

Sebbene l’annuncio non abbia rivelato l’entità dell’investimento, ha affermato che la mossa si allinea con la missione più ampia di Tether di supportare strumenti che rendano la finanza digitale più pratica e inclusiva.

L’emittente di stablecoin considera la tecnologia di Fizen, che consente agli utenti di archiviare, inviare e spendere stablecoin tramite portafogli di autocustodia, una soluzione ideale per realizzare tale visione.

Combinando l’efficienza della blockchain con interfacce familiari come la scansione di codici QR e i lettori di carte, Fizen sta contribuendo ad abbattere le barriere all’adozione delle criptovalute, soprattutto per le persone che non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali.

Tether ha sottolineato che milioni di persone in tutto il mondo rimangono escluse dal sistema bancario a causa di fattori come la distanza dagli istituti finanziari o la mancanza di documentazione, problemi che l’approccio semplificato e senza fronzoli di Fizen potrebbe contribuire a risolvere.

Per i commercianti, il vantaggio consiste nella possibilità di accettare pagamenti in stablecoin ricevendo comunque liquidazioni istantanee in valuta fiat, il tutto senza dover aggiungere nuove infrastrutture.

Questo, secondo il CEO di Tether Paolo Ardoino, è un passo fondamentale per rendere gli asset digitali realmente utili nella vita quotidiana.

“L’innovativo modello di Fizen contribuisce a colmare il divario tra autocustodia e pagamenti digitali, offrendo agli utenti una maggiore indipendenza finanziaria e rafforzando la nostra leadership come stablecoin più utilizzata a livello globale, promuovendo un accesso inclusivo al sistema finanziario”, ha aggiunto.

L’investimento di Tether aiuterà Fizen a scalare la sua tecnologia blockchain per incrementare l’utilizzo delle stablecoin su diverse piattaforme e affrontare alcune di queste problematiche.

L’annuncio citava un rapporto di Juniper Research, secondo cui i pagamenti tramite codice QR potrebbero superare i 3 trilioni di dollari a livello globale nel 2024, con un numero di utenti previsto di oltre 2,2 miliardi nel 2025.

Con questa crescita già in atto, Tether e Fizen vedono una chiara opportunità di integrare le stablecoin attraverso esperienze semplici e pensate per dispositivi mobili.

Tether amplia il proprio portafoglio di investimenti

Tether ha costantemente ampliato la sua portata, andando oltre la semplice emissione di stablecoin e sostenendo progetti che ritiene possano promuovere l’adozione delle criptovalute nel mondo reale.

Come precedentemente riportato da Invezz, il mese scorso ha acquisito una quota del 30,4% nella società di media italiana Be Water a seguito di un aumento di capitale e di un’acquisizione di azioni per un valore di 10 milioni di euro.

I due stanno collaborando per migliorare la distribuzione di contenuti digitali utilizzando la tecnologia blockchain.

Si dice inoltre che l’azienda stia sostenendo Rumble, una piattaforma video, per supportare lo sviluppo del suo wallet per criptovalute nativo.

Nel dicembre 2024, Tether avrebbe investito 775 milioni di dollari nella piattaforma per accelerarne la crescita.

Le ultime mosse di Tether seguono un anno redditizio per l’azienda, che ha registrato 13 miliardi di dollari di utili netti nel 2024.

A gennaio 2025, l’azienda avrebbe accantonato oltre 7 miliardi di dollari di capitale in eccesso per investimenti strategici.