GTA VI protegge le azioni di Take-Two dai dazi e dai timori di recessione.

Gli investitori dovrebbero puntare su Take-Two Interactive Software Inc (NASDAQ: TTWO) mentre i dazi di Trump e i timori di una guerra commerciale a tutto campo continuano a devastare i mercati azionari globali, afferma Adam Parker.

È il fondatore e amministratore delegato di Trivariate Research.

Si prevede ampiamente che le politiche commerciali di Trump spingeranno l’economia statunitense in recessione entro la fine dell’anno, e un rallentamento economico tende a pesare sulle spese discrezionali.

Nonostante ciò, Parker di Trivariate ritiene che TTWO abbia le carte in regola per superare l’incertezza macroeconomica che altrimenti renderebbe le azioni statunitensi molto meno attraenti nel 2025.

GTA VI guiderà la crescita dei ricavi e del flusso di cassa libero di TTWO

Adam Parker è ottimista sulle azioni di Take-Two principalmente perché si prevede ampiamente che l’editore di videogiochi rilascerà l’attesissimo Grand Theft Auto VI nel 2025.

Storicamente, GTA è stato un titolo che ha accelerato la crescita dei ricavi e del flusso di cassa libero per TTWO, non solo per alcuni trimestri, ma per diversi anni.

“Quello che arriverà alla fine è il prossimo Grand Theft Auto, e questo comporterà un cambiamento radicale nella crescita dei ricavi e nel flusso di cassa libero, con una coda storicamente molto lunga”, ha dichiarato oggi l’esperto di mercato in un’intervista a CNBC.

Si noti che l’atteso lancio di GTA VI sta già contribuendo a far sì che le azioni di Take-Two vadano controcorrente e rimangano significativamente in rialzo in un momento in cui l’incertezza macroeconomica sta spingendo i titoli azionari statunitensi a lottare per ottenere guadagni.

Le azioni Take-Two dovrebbero rimanere resilienti durante una recessione.

Secondo Parker di Trivariate, le azioni di Take-Two probabilmente manterranno la loro solidità anche se la situazione dei dazi e la conseguente guerra commerciale dovessero causare un rallentamento economico nel 2025.

Anche in un’economia in rallentamento, il lancio di GTA VI potrebbe aiutare questo editore di videogiochi a raddoppiare i suoi ricavi entro la fine del decennio in corso.

Questo, ha aggiunto, rende il rapporto rischio-rendimento di Take-Two Interactive Software “sbilanciato positivamente”.

Nonostante l’incertezza sui dazi, la società quotata al Nasdaq ha recentemente confermato le sue previsioni di ricavi fino a 5,67 miliardi di dollari per quest’anno. Gli analisti, al contrario, si aspettavano un dato inferiore, pari a 5,61 miliardi di dollari.

Quanto potrebbero salire le azioni TTWO nel 2025?

Parker non è l’unico a mantenere una posizione rialzista sulle azioni di Take-Two. Il consenso più ampio di Wall Street sull’editore di videogiochi rimane fermamente su “sovrappesato”, riflettendo un ottimismo costante sulle sue prospettive di crescita e sulle prossime uscite.

Infatti, Edward Woo di Ascendiant Capital vede attualmente un potenziale di rialzo per le azioni TTWO fino a 270 dollari, il che indica un guadagno potenziale superiore al 25% rispetto ai livelli attuali.

Nella sua recente nota ai clienti, Woo ha citato anche l’attesa uscita di GTA VI come principale motivo della sua visione positiva sull’azienda proprietaria di Rockstar Games, Zynga e 2K.

Detto questo, le azioni di Take-Two Interactive Software rimangono poco attraenti per gli investitori orientati al reddito, dato che attualmente non distribuiscono dividendi.