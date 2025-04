L’acquisizione di FreeNow e l’ottimismo degli analisti sostengono le prospettive a lungo termine di Lyft, sebbene incomba la minaccia della concorrenza.

Lyft si sta posizionando per un ruolo più importante nel mercato globale del ridesharing, anche se gli analisti rimangono divisi sulle prospettive a breve termine a causa della crescente concorrenza e dell’incertezza macroeconomica.

Una nuova acquisizione strategica, unita alla crescita del numero di passeggeri e al miglioramento dei margini, sottolinea l’ambizione dell’azienda di riprendersi da alcuni anni turbolenti.

Martedì, Lyft ha annunciato l’acquisizione del servizio europeo di ride-hailing FreeNow dalle case automobilistiche tedesche BMW e Mercedes-Benz per circa 175 milioni di euro (197 milioni di dollari) in contanti.

L’accordo, la cui conclusione è prevista per la seconda metà dell’anno, rappresenta la più significativa espansione internazionale finora realizzata dall’azienda con sede a San Francisco.

FreeNow opera in oltre 150 città di nove paesi europei, e Lyft ha dichiarato che l’acquisizione raddoppierà quasi il suo mercato potenziale, portandolo a oltre 300 miliardi di corse annuali con veicoli privati.

Una volta completata l’integrazione, la piattaforma combinata coprirà 11 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada e i principali mercati europei.

I passeggeri potranno infine utilizzare entrambe le app senza problemi in tutte le regioni.

L’acquisizione di FreeNow non è priva di sfide.

I servizi di micromobilità di FreeNow, in particolare la sua flotta di monopattini elettrici, sono considerati un’utile aggiunta per migliorare la comodità e la scelta dei clienti.

Sebbene l’acquisizione apra nuove porte per Lyft, comporta anche una serie di sfide.

La spinta di Lyft per espandersi in Europa puntando al mercato dei taxi tradizionali incontrerà probabilmente una forte concorrenza da parte di operatori affermati come Uber e Bolt Technology, con sede in Estonia, entrambi con una presenza significativa in tutto il continente.

Contemporaneamente, le normative europee in evoluzione impongono alle aziende di ride-hailing di migliorare le condizioni dei conducenti, garantendo tra l’altro un salario minimo e ferie retribuite.

Questi cambiamenti stanno anche rimodellando i modelli di prezzo per garantire una compensazione equa e trasparente per i conducenti.

In risposta a queste richieste normative, Bolt ha recentemente introdotto nuovi benefit per i suoi autisti nel Regno Unito, tra cui ferie pagate e garanzie di salario minimo.

Dal punto di vista finanziario, gli investitori dovrebbero essere consapevoli che il rapporto di liquidità di Lyft è pari a 0,76, indicando che le passività a breve termine della società superano le sue attività immediatamente disponibili.

Oppenheimer inizia la copertura di Lyft a causa delle maggiori prospettive del settore del ridesharing.

L’annuncio arriva in un clima di cauto ottimismo da parte degli analisti.

Mercoledì, Oppenheimer ha iniziato la copertura di Lyft con un rating di sovraperformance e un obiettivo di prezzo di 15 dollari.

L’azienda ha evidenziato tendenze a lungo termine come la diminuzione dell’accessibilità economica delle auto e i cambiamenti demografici, con i giovani utenti frequenti che raggiungono l’età adulta, rendendo il ridesharing sempre più attraente.

“Il ridesharing diventerà sempre più un’opzione allettante con l’aumento dei costi di proprietà di un’auto”, ha scritto Oppenheimer.

L’azienda ha sottolineato la crescente offerta di autisti di Lyft, che ha spinto al ribasso le tariffe mantenendo stabile la crescita del numero di passeggeri attivi e della frequenza dei viaggi.

Funzionalità come il blocco del prezzo e una partnership strategica con DoorDash hanno inoltre favorito una maggiore spesa da parte degli utenti.

Inoltre, gli sforzi di riduzione dei costi hanno conferito a Lyft una leva reddituale “significativa”, ha affermato Oppenheimer.

L’azienda ha ridotto il personale del 34% dal 2022, contribuendo a migliorare il suo profilo EBITDA, pur rimanendo valutata con uno sconto rispetto a concorrenti come Uber.

La concorrenza di Waymo offusca le prospettive.

Tuttavia, non tutti gli analisti sono convinti. All’inizio di questo mese, Bank of America Global Research ha declassato Lyft da “buy” a “underperform”, citando l’intensificarsi della concorrenza da parte di Waymo di Alphabet.

L’unità di guida autonoma è cresciuta rapidamente e la maggiore esposizione di Lyft ai mercati della costa occidentale, in particolare San Francisco e Los Angeles, la rende più vulnerabile alla flotta autonoma di Waymo rispetto a Uber.

Anche l’analista di BofA Michael McGovern ha ridotto il prezzo obiettivo di Lyft da 17,50 a 10,50 dollari, esprimendo preoccupazione per le partnership “ancora in fase iniziale” dell’azienda nel settore dei veicoli autonomi.

Sebbene Lyft abbia il potenziale per affermarsi nel settore dei veicoli autonomi, ciò probabilmente avverrà a lungo termine, ha affermato McGovern, sottolineando anche la mancanza di partnership scalabili nel settore dei veicoli autonomi nel prossimo futuro.

“Stiamo perdendo fiducia nelle prospettive di crescita a breve termine”, ha scritto, pur riconoscendo il potenziale ruolo a lungo termine di Lyft nell’ecosistema dei veicoli autonomi.

Nel frattempo, martedì Wedbush ha mantenuto una valutazione neutrale su Lyft, ma ha ridotto il suo obiettivo di prezzo da 16 a 13 dollari, aggiungendosi alle opinioni contrastanti sulla traiettoria dell’azienda.

Secondo FactSet, la valutazione media degli analisti su Lyft rimane “Hold”, con un prezzo obiettivo medio di 15,98 dollari.