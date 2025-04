Perché gli analisti stanno diventando ottimisti su Northrop Grumman?

Mentre l’amministrazione Trump inizia a rimodellare le priorità della spesa per la difesa statunitense, gli investitori cercano chiarezza su come se la caveranno gli appaltatori in un’era caratterizzata da una maggiore attenzione e da potenziali tagli.

Eppure, in mezzo a questa incertezza, Northrop Grumman si sta affermando come una scommessa favorita per l’esposizione a lungo termine nel settore della difesa, grazie alla sua sintonia con le esigenze militari durature e ai promettenti programmi di armamento.

Martedì, l’analista di Morgan Stanley Kristine Liwag ha migliorato la sua valutazione del settore della difesa nel suo complesso, portandola da “In linea” a “Attraente”, sottolineando che i timori di tagli drastici potrebbero essere esagerati.

Ha osservato che, nonostante la creazione del Dipartimento per l’Efficienza del Governo (DOGE), guidato da Elon Musk e incaricato di eliminare gli sprechi, si prevede che le spese per la difesa continueranno ad aumentare.

Contemporaneamente, si prevede che la domanda europea di sistemi d’arma statunitensi aumenterà, poiché le nazioni NATO incrementeranno i loro bilanci in risposta alle sfide alla sicurezza globale.

Liwag ha mantenuto il suo rating di acquisto sulle azioni di Northrop Grumman e ha alzato il suo obiettivo di prezzo da 580 a 625 dollari, definendolo la sua scelta migliore.

Secondo la sua analisi, l’ampio portafoglio dell’azienda, che comprende sistemi senza equipaggio, aerei da combattimento, missili e risorse spaziali, è in una posizione privilegiata per trarre vantaggio sia dalle tendenze della difesa statunitense che da quelle internazionali.

Le azioni del colosso della difesa sono aumentate di circa il 13% dall’inizio dell’anno.

Goldman Sachs migliora anche il rating di NOC, evidenziando i programmi segreti.

L’appello di Northrop Grumman ha attirato anche l’attenzione di altre società di Wall Street.

Venerdì scorso, l’analista di Goldman Sachs Noah Poponak ha alzato il rating del titolo da Vendere a Neutrale, aumentando contestualmente il prezzo obiettivo da 424 a 521 dollari.

Ha indicato specificamente il bombardiere stealth B-21 Raider e il sistema di allarme missilistico Sentinel come piattaforme con anni di potenziale davanti a sé.

“NOC possiede il B-21 e il Sentinel, che sono ancora relativamente all’inizio del loro ciclo di vita totale, e dovrebbero guidare la crescita a lungo termine”, ha scritto Poponak.

Sebbene Goldman abbia riconosciuto alcuni rischi legati alle pressioni sui costi e sui margini di questi programmi, il rapporto ha osservato che la valutazione premium di Northrop – attualmente la più alta tra le grandi aziende statunitensi del settore della difesa – riflette la fiducia nelle prestazioni sostenute e nella visibilità degli utili dell’azienda.

General Dynamics ha declassato.

Le prospettive sono meno favorevoli per altre aziende del settore della difesa, come la General Dynamics.

Liwag ha declassato il titolo da “Acquista” a “Mantieni” e ha ridotto il prezzo obiettivo da 315 a 305 dollari.

Ha citato l’esposizione ai jet aziendali — un settore vulnerabile ai dazi e alla diminuzione della domanda durante le recessioni economiche — come una delle principali ragioni di preoccupazione.

Secondo i dati di FactSet, il 57% degli analisti che seguono Northrop Grumman raccomanda l’acquisto, rispetto al solo 46% per General Dynamics.

Il prezzo obiettivo medio per Northrop si attesta a 555 dollari, indicando ulteriormente che il sentiment degli investitori rimane saldamente a suo favore, mentre le priorità della difesa globale cambiano.