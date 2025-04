Le azioni di Eli Lilly balzano dell’11% grazie al successo del farmaco contro l’obesità nel primo studio di fase avanzata.

La pillola sperimentale contro l’obesità di Eli Lilly, l’orforglipron, ha raggiunto i suoi obiettivi principali in uno studio di fase avanzata attentamente monitorato, rafforzando la posizione dell’azienda nel mercato in rapida crescita dei trattamenti per la perdita di peso e il diabete.

I risultati, annunciati giovedì, mostrano che la pillola potrebbe offrire un’alternativa convincente e senza aghi alle iniezioni più diffuse, potenzialmente rivoluzionando il modo in cui milioni di persone gestiscono le patologie croniche.

Le azioni di Eli Lilly sono salite fino all’11% nelle contrattazioni pre-mercato di giovedì, con gli investitori che hanno accolto con favore i risultati, che pongono l’azienda un passo avanti rispetto a rivali come Novo Nordisk nello sviluppo di una versione orale della redditizia classe di farmaci GLP-1.

Il colosso farmaceutico statunitense ha riferito che l’orforglipron ha aiutato i pazienti con diabete di tipo 2 a ottenere sia una perdita di peso che un miglior controllo della glicemia.

Lo studio, uno dei sette studi di fase avanzata in corso, ha inoltre rilevato che il profilo degli effetti collaterali della pillola è in gran parte gestibile e in linea con quanto osservato nei farmaci iniettabili già in commercio.

Una promettente alternativa alle iniezioni

Alla dose più alta, l’orforglipron ha portato a una perdita di peso media del 7,9%, circa 7,3 kg, in 40 settimane.

È importante notare che i pazienti non avevano raggiunto un plateau nella perdita di peso alla fine dello studio, suggerendo che un trattamento più lungo potrebbe produrre ulteriori risultati.

Questo sviluppo è significativo per i pazienti che cercano un’alternativa più comoda agli iniettabili come Wegovy e Ozempic.

Le compresse sono più facili da produrre e distribuire su larga scala, il che potrebbe contribuire ad alleviare le persistenti carenze di approvvigionamento che hanno afflitto il mercato dei farmaci GLP-1 iniettabili.

L’amministratore delegato David Ricks ha sottolineato il potenziale impatto in una dichiarazione aziendale:

Siamo lieti di constatare che il nostro ultimo farmaco incretinico soddisfa le nostre aspettative in termini di sicurezza e tollerabilità, controllo glicemico e perdita di peso. Attendiamo con impazienza ulteriori dati nel corso dell’anno.

La sicurezza è in linea con le aspettative.

Gli effetti collaterali sono stati per lo più lievi o moderati, con segnalazioni di sintomi gastrointestinali quali nausea, vomito e diarrea.

Circa l’8% dei pazienti che assumevano la dose più alta ha interrotto il trattamento a causa di effetti collaterali, un dato che gli analisti considerano entro un intervallo accettabile.

In confronto, le versioni iniettabili della stessa classe di farmaci tendono ad avere tassi di interruzione simili o leggermente inferiori, sebbene vengano somministrate settimanalmente anziché giornalmente.

Gli analisti si aspettavano tassi di interruzione intorno al 9%, indicando che i risultati sono stati vicini alle previsioni.

TD Cowen e altre società di investimento avevano previsto che gli effetti collaterali potessero essere leggermente peggiori con una pillola orale giornaliera.

Risultati contrastanti sui parametri del diabete

Nonostante i segnali positivi, l’orforglipron non ha soddisfatto le aspettative di alcuni analisti per quanto riguarda la riduzione dell’emoglobina A1c, un importante indicatore del diabete.

Dopo 40 settimane, la pillola ha ridotto i livelli di zucchero nel sangue dall’8% iniziale dell’1,3% all’1,6% a seconda del dosaggio.

Questo dato si confronta con riduzioni fino al 2,1% osservate in alcuni pazienti che utilizzano l’iniezione Ozempic di Novo Nordisk.

Il risultato rimane clinicamente significativo, ma il divario potrebbe influenzare le modalità di prescrizione se i medici considerano le iniezioni più efficaci per il controllo della glicemia.

Tuttavia, la facilità d’uso della pillola potrebbe essere sufficiente a compensare questo aspetto nei pazienti che danno priorità alla comodità.

In vista delle future comunicazioni alle autorità di regolamentazione

Eli Lilly prevede di presentare la domanda di approvazione normativa per orforglipron nel trattamento dell’obesità entro la fine del 2025, mentre la domanda per il diabete è prevista nel 2026.

L’azienda sta attualmente conducendo cinque studi sul diabete e due sull’obesità, con ulteriori dati attesi entro la fine dell’anno.

La pillola non è un farmaco a base peptidica, il che significa che viene assorbita più facilmente dall’organismo e non richiede restrizioni alimentari, a differenza della pillola per il diabete Rybelsus di Novo Nordisk.

Questo potrebbe renderlo più attraente per una più ampia fascia di pazienti.

Gli analisti prevedono che il mercato dei GLP-1 potrebbe superare i 150 miliardi di dollari annui entro i primi anni del 2030, con i farmaci orali che rappresenterebbero fino a 50 miliardi di dollari.

Eli Lilly, già leader con farmaci iniettabili come Mounjaro, potrebbe consolidare la sua posizione dominante se l’orforglipron otterrà l’approvazione.

Con il suo vantaggio sui concorrenti, tra cui AstraZeneca, Roche, Structure Therapeutics e Viking Therapeutics, Eli Lilly si sta posizionando per essere la prima a offrire una terapia orale GLP-1 ampiamente disponibile, e per rimodellare il panorama della gestione delle malattie croniche.