Strava, la piattaforma di monitoraggio fitness con oltre 150 milioni di utenti in tutto il mondo, ha annunciato giovedì di aver raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di Runna, una società tecnologica con sede nel Regno Unito nota per i suoi piani di allenamento personalizzati per la corsa e il coaching.

Questa mossa segnala le crescenti ambizioni di Strava nel fiorente settore della corsa e la sua intenzione di ampliare l’offerta oltre al semplice monitoraggio degli allenamenti.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti, ma Strava ha confermato che la transazione rimane soggetta alle consuete condizioni di chiusura.

Strava sfrutta il crescente interesse per la corsa.

L’acquisizione arriva in un momento in cui l’interesse globale per la corsa è in forte crescita.

Secondo i dati interni di Strava, nel 2024 sono state registrate sulla piattaforma quasi un miliardo di corse, rendendo la corsa lo sport in più rapida crescita a livello globale.

In particolare, gli utenti della Generazione Z si sono rivolti alla corsa non solo per mantenersi in forma, ma anche come modo per trovare una comunità e uno scopo.

“Dopo l’accelerazione dell’innovazione e la crescita senza precedenti di Strava dello scorso anno, era il momento giusto per cercare aziende complementari che potessero creare un valore ancora maggiore per i nostri utenti”, ha dichiarato Michael Martin, amministratore delegato di Strava.

“La missione di Runna di fornire a ogni corridore un piano personalizzato per raggiungere il proprio obiettivo è perfetta.”

L’azienda ha sottolineato che il 43% dei suoi utenti punta a completare una gara o un evento importante nel 2025, determinando un picco nella domanda di piani di allenamento personalizzati.

Runna rimarrà indipendente per ora.

Runna, fondata nel 2021 da Dom Maskell e Ben Parker, è cresciuta rapidamente, diventando una delle app per la corsa più apprezzate su iOS e Android.

Lanciata ufficialmente nel 2022, l’app è ora disponibile in oltre 180 paesi ed è stata finalista per il premio App dell’anno di Apple nel 2024.

Strava prevede di mantenere Runna come app separata per il prossimo futuro, investendo al contempo nella sua continua crescita.

“Sono rimasto profondamente colpito da Dom, Ben e dal team di Runna”, ha dichiarato Martin.

“Il nostro piano è quello di mantenere le app separate per il prossimo futuro, di investire nella crescita del team Runna e di accelerare ulteriormente lo sviluppo dell’app Runna”, ha dichiarato.

Il co-fondatore Dom Maskell ha espresso entusiasmo per l’acquisizione. “Siamo lieti di entrare a far parte di Strava”, ha dichiarato.

“Abbiamo trascorso molte ore con la dirigenza di Strava e siamo entusiasti di far parte della stessa squadra.” Il co-fondatore Ben Parker ha aggiunto che la partnership permetterà a Runna di migliorare i propri servizi per i corridori di tutto il mondo.

Impegno più ampio per un ecosistema fitness aperto

L’accordo si allinea inoltre con gli sforzi di Strava per rafforzare il proprio ecosistema di sviluppatori.

Oltre 100 app di allenamento sono attualmente integrate con l’API di Strava, e l’azienda ha sottolineato che questa acquisizione non cambierà il suo impegno a essere una piattaforma aperta per gli sviluppatori.

“Strava è la community per tutte le persone attive, indipendentemente dallo sport, dal livello di abilità, dalla posizione, dall’app o dal dispositivo”, ha dichiarato Martin.

“Siamo orgogliosi di riconoscere e investire in uno sviluppatore di API come Runna.”

Mentre Strava continua a consolidare la sua posizione di punto di riferimento per gli stili di vita attivi, l’acquisizione di Runna riflette la sua strategia più ampia di offrire esperienze più personalizzate e orientate agli obiettivi alla sua base di utenti.